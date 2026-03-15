EXILE B HAPPY中務裕太＆木村慧人が子どもと一緒にダンス！子どもたちからの予想外の質問に「初心を思い出しました」

株式会社テレビ東京ホールディングス

テレ東では、3月9日（月）～3月15日（日）の1週間、「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK～こころとカラダになんかいい～」を実施しています。「心身ともに満たされ、幸せだと実感できる状態」を指す“ウェルビーイング”。テレ東のコンテンツには、グルメ、推し活、旅…など、実はウェルビーイングな内容がたっぷり詰まっているかもしれません。「テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？WEEK」は、あなたの「好き」や「心地いい」を大切にする時間を、放送を通じて発信し、自分をごきげんにする“ちょっと幸せな瞬間”をたくさんの人に届ける1週間です。この一環として、WEEKの週末にあたる3月14日（土）～3月15日（日）に、テレ東×ウェルビーイングのイベント「テレ東ウェルビーイングってなんだ？パーク」を東京ドームシティ・セントラルパークにて開催しました。ステージやブースのコンテンツを通してウェルビーイングが体験できるイベントです。

≪「一緒にダンス」って、なんかいい。KIDS B HAPPYステージ≫イベントレポート

出演：EXILE B HAPPY 中務裕太・木村慧人、高橋大悟（テレビ東京アナウンサー）

ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する「EXILE B HAPPY」の中務裕太と木村慧人がステージに登場！大人も子どもも一緒に楽しめるダンスステージをお届け。中務と木村は「皆さんの前でトークできて、一緒に踊れて楽しかったです」と喜びを語りました。

◆2人が明かす“幸せな時間”とは?「2週間で4キロ落ちた」（中務）「睡眠の質が上がった」（木村）

「EXILE B HAPPY」は2023年6月、「ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する」という目的で誕生。そのメンバーである中務裕太（GENERATIONS）と木村慧人（FANTASTICS）は、「最近あった小さな幸せとは？」という問いに「減量していて、２週間で４キロ落ちたこと」（中務）「睡眠の質を測るリングをつけていて、その点数が80を超えたこと」（木村）とそれぞれ明かしました。

キッズ向けにエンターテインメントを発信している「EXILE B HAPPY」について、中務は「楽曲や振り付けなどお子さんが一緒に楽しんで踊れるようなエンターテインメントがLDHの中で特化しているグループです」と紹介し、木村は集まってくれた子どもたちに向けて「子どものうちは何でも楽しむっていうことを感じてほしいです。『MORNING SUN』とかいろんな楽曲を踊って、ダンスの楽しさを知ってもらえたら嬉しいなと思います」とメッセージを送りました。

また「ダンスがうまくなるコツは？」という質問に対し、中務は「毎日音楽を聴くこと。あとは基礎をたくさん練習すること」と回答。続いて木村は「憧れの人を見つけるのが近道。僕もEXILEさんに憧れて、こうしてFANTASTICSに入れた」とそれぞれが思うコツを伝授。

さらに2人の目標や手本にしている人を聞かれると、中務は「マイケルジャクソン。唯一無二のスタイルが憧れますね」と答え、続いて木村が「僕の憧れの人はEXILEさん、あとは裕太さん」と話すと、中務からは「なんでやねん」と鋭い突っ込みが。木村が「次に何が来るかわからない、予想ができないソロダンスに憧れます」と中務のダンスを称賛すると、中務からも「慧人も最近のソロ、かましてますよね」と返し、憧れの先輩からの言葉に木村は「めっちゃ嬉しい！」と笑顔を見せていました。

≪最近あった“小さな幸せ”とは？≫

中務：減量しているんですけど、２週間で４キロ落ちたことです。食事を全部ササミと白米と野菜だけにしたらめっちゃ瘦せました。あとはトレーニングですね。普段からきついメニューをしていますが、痩せるときは有酸素運動も入れて、ジムにある“無限階段”をずっとやっています。

木村：最近睡眠の質を測るリングをつけているんですけど、（ここで中務も同じリングを付けていることが判明）え、一緒ですか？嬉しい！今も小さな幸せです。それで、その点数が80を超えたのが嬉しかったです。いい睡眠のためにやっていることは、体を極限まで動かして、疲れた状態でぐっすり寝る。あとは、寝る前にご飯を食べないとか、基礎的なことをやるだけで変わるので、意識してやっています。

◆「無邪気に踊るのが一番！」キッズ笑顔満開のダンスタイム＆可愛すぎる質問攻めに中務・木村も思わずほっこり

ここからは2人のレクチャーのもと、会場に集まった子どもたちを中心に、EXILE B HAPPYのダンスタイムに突入！”子どもたちの夢を応援するテーマソングを作りたい”という気持ちから生まれた、EXILE B HAPPY「MORNING SUN」に乗せて、サビを一緒に踊ることに。早速練習を始めると、手をたたく“クラップ”やピースなど、親しみのある振り付けもあり、数分の練習であっという間に覚えた様子。本番では、覚えたてのダンスを自由に楽しそうに踊るキッズたちの笑顔であふれ、まさに“ウェルビーイング”なひとときに。その盛り上がりに、「ばっちりです」「完璧でした！」と２人も笑顔になり、中務は「子どもはかわいいっすね。無邪気に踊って…ダンスはそれが一番。考えずに踊るっていうのができてるので素晴らしい」と絶賛！

さらに、イベントの終盤では、キッズから２人への質問タイムも。元気のよさに加え、「好きな食べ物は？」「好きな色は？」といった子どもらしい質問が相次ぎ、周囲から「かわいい！」との声が。２人も思わず目を細めるような、ほっこりする質問が寄せられました。

Q.好きなフルーツはなんですか？

中務：一択です。バナナ！筋トレにはバナナです！

木村：いちごです。ビタミン豊富なので。

Q.FANTASTICSの好きな曲は何ですか？

木村：全部好きなんですけど…「いつも隣で」っていうバラードの曲。ファンの皆さんが隣にいるつもりで、僕は聞いてますね。

中：ファンタの曲は「Drive Me Crazy」がめっちゃ好きなんですよ。１回、世界さんと踊ったんですけど、よう踊ってるな、あれ。すごいわみんな。間奏にすごくエゲつないダンスパートがくるんですけど、そこのみんなのバチバチ具合が最高にかっこいいですね。実はジェネに来てた曲なんですけど、視聴会で「この曲いいけどファンタのほうがあうんじゃない？」となって…。

木村：ありがとうございます！

Q．好きな色は何ですか？

木村：緑です。やっぱり目にいい色ですし。みなさんが僕を見たときに癒やされたらいいなみたいな…それは後付けなんですけど（笑）。だからEXILE B HAPPYのメンバーカラーも緑です。

中：青！僕のメンバーカラーが青なんですよ。スポーツも好きになるチームが全部青色。だから本能的に青が好きなんだろうなと自分で感じます。たぶん青い血が流れてるのかな…（笑）

Q．好きなダンスは？

木村：僕はＲ＆Ｂ。バラードの感じが好きで。聞いてても落ち着くし、踊っていても自分的にしっくりくる。大人の感じが表現できるのが僕は好きです。

中務：僕の好きなダンスは…（屈伸する動き）

木村：ダーンス！

中務：（最近のEXILE B HAPPYお決まりのやりとりのようで）これが好きです！

最後は参加してくれたキッズや、集まってくれたファンに挨拶する場面も。「貴重な休日に足を運んでいただきありがとうございます。キッズもありがとう！こんなに天気にも恵まれて、みなさんの前でトークができて、一緒に踊れて楽しかったです。またお会いできる日を楽しみにしています」（中務）、「今日は子どもたち、みなさんが遊びに来てくださって、こんなにも素敵なイベントになったので、これからもやり続けていきたいですし、みなさんと一緒に笑顔でダンスも踊っていけたらいいなと思います。今日はありがとうございました！」（木村）とメッセージでイベントを締めくくりました。

≪イベントを終えて≫

――イベント終わっての率直な感想は？

中務：最初日陰でちょっと寒かったんですけど、太陽が出てきて暖かくなって、ファンの皆さんも温かかったので、すごく楽しいイベントでした。またやりたいなと思います。

木村：子どもから大人までたくさんの方が来てくださって、みんなの笑顔を見られたことがすごく幸せでしたし、天気にも恵まれてよかったです。

――子どもたちからの質問いかがでしたか？

2人：かわいいいですね。

中務：普段出てこないような質問だったので、「好きな色は？」とか「好きな食べ物は？」とか、子どもらしくてかわいいなって思いましたし、もっといっぱい質問聞いてあげたいなと思っちゃいましたね。

木村：初心を思い出したような、素晴らしい質問でした。

――2人が日々上機嫌でいるために心がけていることは？

中務：ジムに行きます、とにかく。行きたくない日も行けば上機嫌になるので、ジムは行きますね。

木村：僕もジムに行くことによって体も変わるしカロリーも消費するから、好きなものを食べられるってことに繋がるので、“食“のためにやってる、みたいな！体と気分どっちも良くなって一石二鳥です。

――ダンサーとして、長く活動するにあたって大事にしていることは？

中務：やっぱり…メンタルが上下することが多い職業ではあるので、普段のルーティンだったり、そういうのをできるだけ崩さないようにするのはすごく大事かなって。普段やってることをやらなくなると、やっぱり精神状態が不安定になったりするので、普段やっていることはちゃんとやることが一番大事かなと思います。

木村：日々新しい刺激を求めるというか。やっぱり僕らだとライブがあるので、そのライブに向けてリハーサルだったり、リハじゃない時でも日頃色んな人とダンスを踊って吸収していく…としていくと、常に目標ができて、モチベーションを保てています。

≪ウェルビーイングWEEK≫

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/well-beingweek2603/

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