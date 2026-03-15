豊かな香りとコクと爽やかな後味のアイスコーヒー。ご家庭向け商品「丸山珈琲のリキッドコーヒーBLACK（無糖）」を３月15日（日）より発売

株式会社丸山珈琲

深煎りコーヒーの豊かな香りとコクを感じるリキッドコーヒー

株式会社丸山珈琲では、豊かな香りとコクと爽やかな後味のアイスコーヒーご家庭向け商品「丸山珈琲のリキッドコーヒーBLACK（無糖）」を３月15日（日）より発売いたします。深煎りのコーヒー豆を厳選し、ダークチョコレートを思わせる豊かな香りとコクを感じていただけるように焙煎を調整しました。コーヒー本来の甘さをダイレクトに味わっていただけるように、無糖で仕上げています。そのままはもちろん、ミルクや砂糖を加えてもコーヒーの味わいと調和し、より美味しくお召し上がりいただけます。

また、パッケージデザインはコーヒー豆と氷を想起させる斜めのラインを施し、光差す軽井沢の空気感と アイスコーヒーの深い色合いを表現しました。

丸山珈琲がお届けするスペシャルティコーヒーの味わいを、ご家庭でお気軽にお楽しみください。

【商品概要】

商品名：

丸山珈琲のリキッドコーヒーBLACK（無糖）

焙煎度合い：深煎り

味わい：

ダークチョコレートのような豊かな香りとコク、

爽やかな後味。カフェオレにすると、コーヒーとミルクの絶妙なハーモニー。

参考小売価格：オープン価格

販売期間：2026年3月15日(日)より

販売場所：全国の量販店、小売店にて

（丸山珈琲直営店舗・オンラインストアでの

取り扱いはございません）

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を選りすぐっています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に４店舗、東京都内に8店舗と山梨県に1店舗、全13店舗の直営店のほか、オンラインストアや、スーパー、一般量販店にて、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」のほか、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：

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