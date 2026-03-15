東日本大震災から15年、「大手町防災meet up!」に出展

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO兼CRO：寄玉昌宏、以下「当社」）は、2026年3月10日（火）に大手町プレイス（東京都千代田区）で開催された防災イベント「防災meet up!」に出展いたしました。

本イベントは、東日本大震災から15年という節目に、「つながる防災」をテーマとして開催された都市型防災イベントです。当社は、阪神・淡路大震災を経験した神戸を拠点とするフードテック企業として参加し、日常と非常時を分断しない食のあり方を提案しました。

東日本大震災から15年。都市で問われる「次の防災」

震災から年月が経過する一方、首都直下地震や南海トラフ地震など、大規模災害への備えは依然として重要な社会課題となっています。

日本有数のオフィス街・大手町で開催された「防災meet up!」は、防災を特別なものではなく、日常の延長線上で考えることを目的に、人・企業・地域が出会い、学び、つながる場として企画されました。

当社は、本イベントにおいて、防災を「備蓄」ではなくライフスタイルとして再設計するアプローチを提示しました。

神戸から世界へ。「NINZIA BOSAI」が提案するフェーズフリーな食

当社ブースでは、防災事業「NINZIA BOSAI」を中心に展示を実施しました。

NINZIA BOSAIは、こんにゃく由来素材と独自のテクスチャ・エンジニアリング技術を活用し、以下を実現する次世代防災食システムです。

- 日常から食べながら備える「アクティブローリングストック」- 常温でも美味しく食べられる植物性食品- 食の制限（アレルギー・健康・宗教等）に配慮した設計- 食品ロスを生まない循環型備蓄モデル

展示では、企業向け置き社食型防災システムや植物性防災カレーなどを紹介し、多くの来場者との対話を通じて、防災における「食」の役割について議論を深めました。

防災を“我慢”から“選びたくなる体験”へ

従来の防災食は、「非常時だから仕方なく食べるもの」という認識が一般的でした。

当社は、蒟蒻由来の食物繊維素材を用いた独自技術により、

おいしさ・健康・サステナビリティ・非常時対応を同時に成立させる食設計

に取り組んでいます。

これは単なる食品開発ではなく、都市生活におけるレジリエンスそのものを再定義する試みです。

神戸という震災経験都市から生まれた知見を、東京・大手町という日本のビジネス中心地へ届けることは、当社にとって象徴的な機会となりました。

今後の展望

株式会社NINZIAは、「あなたの『食べる』をもっと自由に。」というビジョンのもと、食の制限を超えるフードテクノロジーの社会実装を進めています。

今後も、

- 防災 × フードテック- 健康 × サステナビリティ- 日常 × 非常時（フェーズフリー）

を横断した取り組みを通じ、国内外に向けて新しい食のインフラづくりを推進してまいります。

イベント概要

イベント名：防災meet up!

開催日：2026年3月10日（火）

会場：大手町プレイス（東京都千代田区）

主催：大手町プレイス管理組合

株式会社NINZIAについて

糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材「蒟蒻」の可能性を追求する企業です。糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成の技術を「テクスチャ・エンジニアリング技術」として展開し、日本の食テクノロジーで世界の健康課題の解決を目指しています。

株式会社NINZIA （ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

>本店 650-0035(#) 神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

>東京オフィス 105-0003(#) 東京都港区西新橋1丁目20番10号サンライズ山西ビル4階

>大阪オフィス&ラボ 555-0011(#) 大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号 ガリレイグループ本社ビル内MILAB

【NINZIA公式webサイト】https://ninzia.jp/

【オンラインショップ】https://store.ninzia.jp/

【日本公式Instagram】https://www.instagram.com/ninzia.jp/