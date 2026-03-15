【受賞報告】株式会社NINZIA、東京都「TOKYO SUTEAM」成果発表会にて4つの協定事業者賞を受賞

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO兼CRO：寄玉昌宏）は、2026年3月10日にTokyo Innovation Base（東京都千代田区）にて開催された東京都主催「TOKYO SUTEAM（多様な主体によるスタートアップ支援展開事業）」成果発表会に選抜参加し、4つの「協定事業者賞」を受賞しました。

本成果発表会は、東京都が推進するスタートアップ支援事業「TOKYO SUTEAM」において創出された成果を発信する場として開催され、支援を受けたスタートアップによるピッチおよび交流が行われました。

当社は、食の制約を前提としない新しい食品設計への取り組みと、フードテック領域における社会実装への可能性が評価され、複数の協定事業者より表彰を受けました。

受賞内容

本成果発表会において、当社は以下4社より「協定事業者賞」を受賞しました。

東南アジア市場進出に向けたアクセラレーション

- 一般社団法人 TOKYO FOOD INSTITUTE- 株式会社BOOT- 株式会社ud.Japan- CROSSBIE JAPAN 株式会社

本プログラムでは、東南アジア市場を主軸としたアクセラレーションとして、連携事業者であるSustainable Food Asia株式会社のサポートのもと、シンガポールおよびマレーシアへの進出基盤づくりを推進しました。現地市場における食品規格や流通環境への理解を深めるとともに、ハラール対応を含む国際展開に向けた事業検証を進め、NINZIAのフードテック技術の海外社会実装に向けた具体的なステップを構築しました。

TOKYO SUTEAMでの取り組み

当社はTOKYO SUTEAMのプログラムを通じ、食品・流通・防災・ウェルビーイングなど、複数の分野のパートナーと連携しながら事業開発を進めてきました。

特に、こんにゃく由来素材を活用した独自のテクスチャ・エンジニアリング技術を基盤とし、

- 植物性食品の新しい食感設計- アレルゲンや食制限に配慮した食品開発- 日常と非常時を分断しない「フェーズフリーな食」- 防災・健康・サステナビリティを横断する食品設計

といった領域で実証と議論を重ねてきました。

その過程で、食を単なる「製品」ではなく、社会課題を解決するインフラとして再設計するアプローチが評価され、今回の複数受賞につながりました。

食の“素材”から未来をつくる

NINZIAは、食品そのものではなく、食の設計思想とフードマテリアルを提供するフードテック企業です。

おいしさ、健康、環境、アレルゲン対応、そして非常時対応。

これまで分断されがちだった食の課題を、単一の価値ではなく素材技術と食感設計によって横断的に解決することを目指しています。

今回の受賞は、単なる製品評価ではなく、

食をインフラとして再定義するアプローチそのものへの評価であると受け止めています。

東京から加速する社会実装

東京都が掲げるスタートアップ戦略のもと、多様な支援主体との共創を通じて、当社の技術は食品・流通・防災・ウェルビーイング領域へと広がりつつあります。

NINZIAは今後も、企業・自治体・研究機関との連携を深めながら、食の可能性を拡張し、社会課題の解決につながるフードテックの社会実装を推進してまいります。

※本件に関する東京都の発表はこちら

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/02/2026021014

NINZIAについて

株式会社NINZIAは、日本の伝統食材「蒟蒻」に由来する食物繊維を活用した独自のテクスチャ・エンジニアリング技術を提供するフードテック企業です。

糖尿病、肥満、アレルギーなどによる「食の制限」を超え、誰もが食べる喜びを享受できる社会の実現を目指しています。

株式会社NINZIA （ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

>本店 650-0035(#) 神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

>東京オフィス 105-0003(#) 東京都港区西新橋1丁目20番10号サンライズ山西ビル4階

>大阪オフィス&ラボ 555-0011(#) 大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号 ガリレイグループ本社ビル内MILAB

【NINZIA公式webサイト】https://ninzia.jp/

【オンラインショップ】https://store.ninzia.jp/

【日本公式Instagram】https://www.instagram.com/ninzia.jp/