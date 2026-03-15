観光スタートアップGuideMe Japanが「第二種旅行業登録」を取得

GuideMe Japan株式会社

GuideMe Japan株式会社（本社：京都府京都市東山区、代表取締役CEO：無敵三大、以下、GuideMe Japan）は、2026年3月10日付で第二種旅行業登録（登録番号：京都府知事登録旅行業務2-1083号）を取得したことをお知らせします。

本登録の取得により、GuideMe Japanは、修学旅行生向けの舞妓体験や、富裕層向けのオーダーメイド型でのツアー提供をすることが可能となります。

■ GuideMe Japanについて

(観光庁HPより https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/ryokogyoho/ryokogyohogaiyo.html）

GuideMe Japanは、「日本と世界を繋ぐ架け橋となり、日本の価値を高める」という理念のもと、ツアーガイドを起点にインバウンド事業を展開し、文化の価値を“体験”として届けることに挑戦しています。

2025年にはTripAdvisor掲載ツアーの中でも高評価を獲得し、アジアTOP20にも選出されました。また、GuideMe Japanがこれまで培ってきたノウハウを活かし、「一見さんお断り」の舞妓文化を世界へ届けるべく、大手ツアー事業者では実現できない“本物の体験”を旅行客へ提供しています。

■ 本登録取得による構想(1) 修学旅行生への舞妓体験提供を通じた、京都伝統文化の継承

GuideMe Japanはこれまで、老舗お茶屋「梅乃」とも連携し、舞妓体験を多くの海外旅行客に提供してきました。京都市東山区には自社運営施設「MUTEKIシアター」を構え、大手ツアー事業者では提供できない「文化の内側に触れる体験」を実現しています。

一方で、日本の舞妓人数は年々減少しており、現在京都の舞妓は数十人程度しかいないともいわれています。舞妓文化を未来につないでいくためには、次世代、とりわけ若い世代がその価値に触れ、理解を深める機会を増やすことが重要です。

今回の旅行業登録の取得により、GuideMe Japanは修学旅行生向けにも舞妓体験を提案・提供できる体制を整えることが可能となります。修学旅行生が普段は体験できない”本物の舞妓文化”に直接触れる機会を創出することで、伝統文化の継承に貢献していきたいと考えています。

■ 本登録取得による構想(2) 富裕層からの“個別一括提供”ニーズに直接応えられる体制へ

GuideMe Japanが自社運営施設「MUTEKIシアター」にて提供している、訪日客向け舞妓体験の様子

これまでGuideMe Japanでは、TripAdvisorなどの一部のツアー掲載サイト（Online Travel Agent、以下、OTA）を通じてのみ、ツアーを提供することが可能でした。

しかし、旅行業法の観点から旅行客のニーズに対して的確なツアー提供ができないことも度々あり、海外の富裕層から「家族などのグループ単位で旅程をまとめて手配してほしい」「特別な体験を一括で提供してほしい」といった依頼に対しても応えることができませんでした。

今回の旅行業登録の取得により、今後は富裕層の個別ニーズに合わせた受注型企画旅行として、高級レストランの予約やプレイベートジェットの手配など、旅程設計から手配・提供までをフルオーダーメイドで一気通貫提案できる体制を強化してまいります。

■ 本登録取得による構想(3) 幅広い訪日客層へのツアー提供拡大

旅行者との接点がオンラインへ移行する中、OTAによってはツアー掲載に旅行業登録の情報表示が求められるなど、旅行業登録の有無が重要な要素となっています。

GuideMe Japanではこれまで、旅行業登録が必須ではないOTAを中心にツアーを提供してきましたが、それらのOTAは欧米出身の旅行客からのアクセスが多く、アジア圏出身の旅行者にはほとんどツアーを提供することができておりませんでした。

今回の旅行業登録取得を契機に、旅行業登録が必要なOTAにもツアーを掲載し、幅広い訪日客層へのツアー提供を拡大していきます。

■ 今後の展望

今後は、第二種旅行業登録の枠組みを最大限活用しながら、観光領域における更なる事業多角化を図るとともに、日本伝統文化の持続可能性を高め、世界へ繋ぐ架け橋となるべく、様々な取り組みを進めてまいります。

■ 会社概要

・会社名：GuideMe Japan株式会社

・設立：2023年9月

・資本金：1,000万円

・所在地：京都府京都市東山区

・代表者：代表取締役CEO 無敵三大

・事業内容：ツアーガイド、インバウンドコンサルティング等

〈お問合せ先〉

GuideMe Japan株式会社

サイト：https://www.guidemejapan.org(https://www.guidemejapan.com/ja/)

Email：s.muteki@mhdgs.net



