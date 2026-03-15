オンライン台湾華語スクール「台湾散歩」、インバウンド需要に対応した「接客台湾華語」オリジナルテキスト4種を新たに提供開始

株式会社スモールブリッジ

台湾華語（台湾の中国語）に特化したオンラインスクール「台湾散歩( https://taiwan-sanpo.com/ )」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎)は、2026年3月14日（金）サービス業に従事する方向けのオリジナル教材「接客台湾華語シリーズ」全4種の提供を開始いたしました。

近年、急増する訪日台湾人観光客への対応において、「現地の言葉で丁寧におもてなしをしたい」という声を反映し、実践的なフレーズを厳選して構成しています。

「台湾人観光客に喜ばれる接客台湾華語」テキストについて

■ 背景と目的

「台湾人観光客に喜ばれる接客台湾華語」業種別に4種類のテキストをリリース

現在、日本の観光・サービス業界において、親日家として知られる台湾からの観光客は重要な存在となっています。

台湾散歩では、お仕事に台湾華語を活かしたいという目的で学ばれている方も多く、「台湾独自の言い回しやニュアンスを含んだ台湾華語による教材が欲しい」というご要望が増えたことを受け、「台湾人観光客に喜ばれる」をキーワードに、実際によく使えるフレーズ集を作成いたしました。

■ 新テキストの種類

台湾人ネイティブスタッフと台湾散歩のベテラン講師が、現場で使える基本のフレーズを厳選して掲載しました。

日本語で説明できるネイティブの台湾人講師が丁寧に指導するので、台湾華語の学習が初めての方から使えます。

「台湾人観光客に喜ばれる接客台湾華語」目次

接客台湾華語 - ホテル・旅館編（現場ですぐ使える50フレーズ）

チェックイン・アウト、滞在時の基本のご案内。

接客台湾華語 - 物販・お土産屋さん編（現場ですぐ使える50フレーズ）

来店、商品案内、産地・価格の案内、会計、などのやり取り。

接客台湾華語 - 飲食店編（現場ですぐ使える50フレーズ）

入店、注文、おすすめ紹介、料理提供、会計のご案内。

接客台湾華語 - 飲食店編（トラブル時に使える20フレーズ）

売り切れ、お待たせ、オーダーミスなどの対応。

■ 新テキストの使い方

テキストは台湾散歩へ無料登録された方でしたらどなたでも閲覧・ダウンロードできます。

「台湾人観光客に喜ばれる接客台湾華語」テキストを使ってオンラインレッスン

オンラインレッスン中には各フレーズを読み上げ、単語の確認、発音やトーンの改善をしたり、実際のお仕事シーンで使えるよう発展させたりしながら、ネイティブの台湾人講師とともにフレーズが自然に口に出るよう練習し、ロールプレイングします。

法人様の台湾華語研修のため、実際の業務内容や取り扱う商品に合わせたオリジナル版の作成も対応しております。

▼法人様向けご案内ページ

https://taiwan-sanpo.com/corporation/

■ 「台湾散歩」について

「台湾散歩」は、経験豊富な台湾人講師とマンツーマンで学べるオンライン台湾華語スクールです。

日常会話からビジネスまで、受講者のニーズに合わせた柔軟なカリキュラムを提供しています。

会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ http://small-bridge.com ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

設立年月日 ：2010年2月1日

台湾散歩：https://taiwan-sanpo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

台湾散歩：小井土

https://taiwan-sanpo.com/inquiry/contact/