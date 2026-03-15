JAEJOONG (ジェジュン) J-Party Asia Tour Fan Concert ″GALAXY 1986″日本公演を、3月29日(日)にニコ生で日本独占最速初放送が決定！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、3月15日(日)にパシフィコ横浜国立大ホールにて行われる「2026 KIM JAE JOONG J-Party Asia Tour Fan Concert "GALAXY 1986" in Japan」を、3月29日(日)に最速で日本独占初放送する。

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「J-Party」は、毎年JAEJOONG(ジェジュン)のバースデーに合わせて、ファンと一緒に楽しい思い出を作るために企画されているファンミーティング兼コンサートで、今年1月からソウル、マカオ、台湾と続き、3月15日(日)に日本公演が行われる。

「GALAXY 1986」というタイトルで行われる今年のJ-Partyは、JAEJOONGの誕生年から名付けられ、熱いライブステージはもちろんのこと、JAEJOONGとファンとの絆が一層深まるトークなど、ファン必見の内容が盛りだくさんとなっている。

本放送では、3月15日(日)にパシフィコ横浜国立大ホールで行われる日本公演を、3月29日(日)に最速で日本独占初放送する。

オープニングから1曲目までは無料で視聴が可能となっており、全編は月額790円のニコニコプレミアム会員に登録することで初放送とアーカイブが期間中見放題で視聴ができる。

放送概要

■番組名：JAEJOONG (ジェジュン) 独占初放送!【2026 KIM JAE JOONG J-Party Asia Tour Fan Concert "GALAXY 1986" in Japan】

■放送日時： 2026年3月29日(日) 21時00分～

■アーカイブ視聴期間： 2026年4月8日(水) 23時59分まで

■出演者：JAEJOONG (ジェジュン)

■会場：パシフィコ横浜国立大ホール

■視聴URL： https://live.nicovideo.jp/watch/lv350019100

※本番組はニコニコプレミアム会員(月額\790)に登録することで、初放送とアーカイブが期間中見放題で視聴が可能

※本番組は日本国内でのみ視聴できます。海外からの視聴はできません。

JAEJOONG (ジェジュン) プロフィール

1986年1月26日生まれ。2004 年にデビューして以来、アーティスト活動に留まらず俳優としても活躍するなど、日韓の芸能界を代表する K- POP アーティスト。

グループでの音楽活動を経てソロ歌手としても活動し、 2018 年には日本でソロデビューを果たす。 2019 年にリリースした初の日本でのオリジナル・アルバム『 Flawless Love 』がオリコンウィークリーランキングで 1 位を獲得、2025年にリリースした最新アルバム『Rhapsody』ではオリコン週間音楽ランキングで3冠を達成するなど、ソロアーティストとしても、日本でも変わらず高い人気を誇っている。

また、近年では音楽業界と芸能界の更なる発展に力を注ぐため、韓国で自身の会社 iNKODEを設立。さらにその日本法人となる iNKODE JAPAN も立ち上げ、自身や所属アーティストの日本活動の幅を拡大すべく、CSO(最高戦略責任者)としても活躍中。

▶︎公式X： https://x.com/bornfreeonekiss

▶︎公式Instagram： https://www.instagram.com/jj_1986_jj/

▶︎日本公式ファンクラブ : https://jaefans.com/

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