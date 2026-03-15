【認定NPO法人取得】大阪・生野区で20年。コロナ禍に誕生した拠点を守り、障害児者家族の「対等なつながり」を次世代へ。輪母ネットワークが新たなステージへ

NPO法人輪母ネットワーク

大阪市生野区を拠点に活動する「NPO法人輪母ネットワーク（代表：永松なつめ）」は、2026年3月5日付で大阪市より認定NPO法人として認定されました。 2006年の発足から20年。コロナ禍という困難な時期に独自のコミュニティハウスを開設し、2022年の法人化を経て、このたび設立4期目という速さで「認定NPO法人」となりました。受託事業に頼らず、市民の寄付によって歩む「完全非営利・寄付型」のモデルとして、地域と共に歩む決意を新たにしています。

1. 輪母ネットワークの歩み：2006年、「地域で共に生きる」ために

輪母ネットワークは2006年、「障害のある子どもを地域で育てる」ことを目的に大阪市で発足しました。 発達障害、知的障害、精神障害、重度心身障害など、障害の種別を問わず、家族が共に支え合うこと。ただ支援を受けるのを待つのではなく、自分たちにできることから取り組んできたのが、私たちの20年の歴史です。

2. 法人化への想い：コロナ禍に生まれた「わははハウス」を、持続可能な居場所へ

大きな転換点はコロナ禍でした。対面での交流が制限される中、家族が孤立することを防ぐため、私たちは独自のコミュニティハウス「わははハウス」をオープンしました。 この場所を一時的な活動で終わらせるのではなく、地域に根差した場所として安定的に運営し続けるため、2022年にNPO法人化を決意。そして法人化4期目を迎える今年、活動の透明性と市民からの支持基盤が認められ、認定NPO法人への格上げを実現しました。

3. 私たちのあり方：徹底した「ピア」として、地域のコミュニケーションハブへ

私たちは、「行政からの受託事業をあえて持たない」という運営スタイルを貫いています。

- 徹底的なピア（仲間）であること： 制度を利用する「支援する側・される側」という上下関係を作らず、どこまでも対等な「家族」として手を取り合うためです。- 地域のコミュニケーションハブとして： 「わははハウス」は、家族が集まる場所であると同時に、地域住民や他団体と連携し、障害の有無を超えて人をつないでいく役割を担っています。

受託事業に頼らない「完全非営利・寄付型」だからこそ、制度の隙間で孤立しがちな家族の声をありのままに拾い上げ、地域社会へとつなぐことができます。

4. これからの輪母ネットワーク：誰もが「ここに来てよかった」と思える街へ

認定NPO法人となったことで、皆様からの寄付が税制優遇の対象となり、活動を社会全体で支えていただく仕組みが整いました。

- 「居場所」を次世代へ： 家族がふらりと立ち寄り、仲間と出会える場を末永く維持すること。- 「地域との連携」： 家族が孤立せず、地域社会の多様なリソースと共に生きる土壌を育むこと。

「ここに来てよかった」――。そんな安心感を一つひとつ積み重ね、障害があってもなくても、家族が笑って暮らせる地域社会を、皆様と共に作っていきたいと考えています。

団体からのメッセージ

「依存」ではなく「自立した共生」へ。20年の痛みから辿り着いた、新しい親の会の形。

私たちが2006年の発足から大切にしてきたのは、障害の種別を問わず、家族が地域で共に生きることです。しかし、20年の歩みは決して平坦ではありませんでした。良かれと思って「支援者」として振る舞いすぎた結果、コミュニティ内に依存構造を生んでしまった時期もありました。それは今も、私たち理事一同の心に残る大きな痛みです。

その葛藤を経て辿り着いたのが、現在の「徹底的なピア（対等）」というあり方です。

障害児を育てる親は、常に「子どもの人生を左右する決断」という重圧を背負わされています。誰かに代わりに決めてほしい、助けてほしい。その切実な思いに対し、私たちはあえて「答え」を出しません。答えを肩代わりすることは、相手から決断する尊厳を奪い、上下関係を作ってしまうからです。

私たちは、答えを提供するのではなく、情報を提供し、ただ横に居続けることを選びます。

今回、認定NPO法人を取得し「完全寄付型」の運営を貫く決意をしたのも、行政のルールやサービス提供という枠組みに縛られず、一当事者として同じ目線で語り合える場を死守するためです。「依存しない・させない」「地域に密着したハブであること」。この新しい時代のピアコミュニティのモデルケースとして、誰もが「ここに来てよかった」と思える未来を、皆様と共に育んでいきたいと願っています。

4月寄付キャンペーンについて

2026年4月より、認定取得を記念した初めての寄付キャンペーンをスタートします。詳細は改めて公式サイト等でお知らせいたします。

【団体紹介】

認定NPO法人輪母ネットワーク

障害児者と家族の孤立を防ぐため、地域の中でピアのつながりを作り、再び地域とつながることを後押ししていく活動をしています。

お問い合わせ先

NPO法人 輪母ネットワーク

住所：大阪市生野区勝山北5-11-18-1F

HP：https://wahaha-network.com/

メール：info@wahaha-network.com