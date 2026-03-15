高知県の中山間地域で「滞在型観光」を推進　分散型宿泊・地域連携の取組を発表する成果報告会を開催

株式会社Model Village

高知県の滞在型観光の推進に向けた「高知県滞在型観光推進計画策定支援事業」の成果報告会が、2026年3月13日、ちより街テラス（高知市）にて開催されました。本報告会では、中山間地域での分散型宿泊施設の取組や、地域事業者と連携した滞在型観光の実践事例など、県内各地の取組が発表されました。

高知県では、地域に滞在しながらその土地の文化や自然、地域の人々との交流を楽しむ「滞在型観光」を推進しています。

その一環として、宿泊施設を核とした地域づくりや分散型宿泊の可能性調査などを支援する「高知県滞在型観光推進計画策定支援事業」を実施しています。

本事業の成果を共有するため、2026年3月13日（金）に成果報告会を開催し、県内の自治体・観光事業者・宿泊事業者などが参加しました。

当日は、各地域で進められている滞在型観光の取組事例が紹介され、地域連携による観光づくりの可能性についての成果発表が行われました。

報告会では、以下の三つの取組を実施した事業者から報告をいただきました。

・中山間地域における長期滞在の受入体制づくり

・宿泊施設を中心とした地域事業者との連携による観光づくり

・分散型ホテルの構築に向けた地域での可能性調査

具体的には、本山町、安芸市、四万十町、室戸市などの宿泊事業者や、黒潮町、土佐れいほく観光協議会などの地域団体が、それぞれの地域の取組を紹介しました。

また、宿泊施設を拠点とした地域の取組として、建築・地域事業者・宿泊事業者などによる多様な事例が発表され、地域資源を活かした滞在型観光の可能性や展開について発表がありました。

今後の展開

高知県では今後も、宿泊施設と地域事業者が連携した滞在型観光の取組を推進し、地域に長く滞在する観光のスタイルを広げていくことを目指します。

本事業を通じて、地域に宿泊しながらその土地の文化や暮らしを体験できる観光の創出を進め、地域経済の活性化や交流人口の拡大につなげていきます。

＜開催概要＞

イベント名：高知県滞在型観光推進計画策定支援事業 成果報告会

日時：2026年3月13日（金）13:30～16:00

場所：ちより街テラス3F ちよテラホール（高知市）

アーカイブ配信もございますので、ご希望の方はお申し込みください。

＜発信元＞

会社名：株式会社モデルビレッジ

本社所在地：〒780-0862 高知県高知市鷹匠町1丁目3-22 よさこいビジネスプラザ210

連絡先TEL & FAX：088-872-2929

問い合わせ先：shimamaki@modelvillage.net

HP：https://model-village.net/