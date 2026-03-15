女子柔道の“最強”を決める体重無差別日本一決定戦！「第41回皇后盃全日本女子柔道選手権大会」チケット先行販売を開始！

公益財団法人全日本柔道連盟

公益財団法人全日本柔道連盟は、2026年4月19日(日)に開催する「第41回皇后盃全日本女子柔道選手権大会」のチケット先行販売を3月16日(月)10:00より開始いたします。体重無差別で争われる"真の女子柔道家日本一決定戦"を、是非会場でご観戦ください。

チケット販売サイト：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=%E7%AC%AC41%E5%9B%9E%E7%9A%87%E5%90%8E%E7%9B%83%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC)

大会概要

期 日：2026年4月19日(日)10:00開場 11:00開始

会 場：横浜武道館（神奈川県横浜市中区翁町2-9-10 TEL：045-226-2100）

組 合 せ ：3月26日(木)公開予定

チケット販売情報

〈先行販売〉

期 間：2026年3月16日(月)10:00～3月31日(火)23:59

取り扱いプレイガイド：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=%E7%AC%AC41%E5%9B%9E%E7%9A%87%E5%90%8E%E7%9B%83%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC)

店頭購入の場合：セブンイレブン（Pコード：866-138）

〈一般販売〉

期 間：2026年4月1日(水)10:00～

取り扱いプレイガイド：チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=%E7%AC%AC41%E5%9B%9E%E7%9A%87%E5%90%8E%E7%9B%83%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC)・イープラス(https://eplus.jp/sf/word/0000169834)

店頭購入の場合：セブンイレブン（Pコード：866-138）

◎前売りにて予定販売枚数を終了した場合の当日券販売はございません。

〈チケット金額〉

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/82_1_abfc33451c1ace62589e2a0ff5ba4c71.jpg?v=202603150151 ]

※未就学児は入場無料。但しお席が必要な場合有料。

※チケット代の他にシステム利用料や発券手数料等ユーザーチャージが別途発生。詳細は各プレイガイドの販売ページに記載有。

〈会場図面〉

本大会に関する情報

本大会に関する情報は、連盟ホームページ(https://www.judo.or.jp/tournament/18786/)や連盟公式SNS（Instagram(https://www.instagram.com/ajjf_official/?hl=ja)・X(https://x.com/ajjf_judo)・Facebook(https://www.facebook.com/ajjf.judo)）、「スポーツナビ全柔連公式情報ページ(https://sports.yahoo.co.jp/official/writer/10469)」随時発信しています。