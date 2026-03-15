FLATTEパーソナルピラティス、東京中央区エリア初出店勝どき店を3月15日グランドオープン

MIRAI

続けられない人が、続けられる世界へ

FLATTEは、「フラッとはじめて、しっかりつづく」を掲げるフィットネスブランドです。運動を始めたいと思いながらも、価格や空間のハードル、指導品質のばらつきによって継続できない人は少なくありません。

FLATTEでは、独自のトレーナー育成と運営オペレーションを組み合わせることで、誰が担当しても一定水準の体験を提供できる体制を整えています。個人の努力や経験に依存するのではなく、仕組みによって「続けられる」状態を設計することを重視しています。

また、継続して通いやすいサービス設計により高い継続率を実現。単発利用にとどまらない、日常の中に運動習慣を定着させるフィットネスモデルを構築しています。

全国で展開可能なパーソナルモデル

FLATTEは現在、

・セミパーソナルジム

・パーソナルピラティス

・女性専用24時間ジム

の3業態を展開しています。

パーソナルピラティス業態では、マシンを使用した1対1のパーソナルレッスンを提供。予約・決済・顧客管理を一体化したOMO型オペレーションと、独自のトレーナー育成体制により、安定したサービス品質と運営効率を実現しています。

このモデルは再現性を重視して設計されており、全国での継続的な出店を前提としたフィットネス事業として展開しています。

東京・中央区エリア初出店「勝どき店」

今回オープンする「FLATTEパーソナルピラティス勝どき店」は、中央区エリアでは初となる出店です。

勝どきエリアは、タワーマンションを中心とした人口増加が続く住宅エリアであり、健康意識の高い居住者も多い地域です。都心部でありながら生活圏の中で通える立地に出店することで、日常生活の中に運動習慣を取り入れやすい環境を提供します。

FLATTEでは、初心者の方でも安心して始められるよう、一人ひとりの身体の状態や目的に合わせたパーソナルレッスンを提供。姿勢改善やボディメイク、肩こり・腰痛などの身体の不調改善まで幅広いニーズに対応します。

今後も東京エリアにおいて複数拠点の展開を進め、エリア単位での出店を強化していく予定です。

勝どき店 概要

店舗名：FLATTEパーソナルピラティス勝どき店

グランドオープン日：2026年3月15日

所在地：〒104-0054 東京都中央区勝どき4-8-2 MSビル201

提供サービス：パーソナルマシンピラティス

公式HP：https://flatte.jp/pilates/

FLATTEは、再現性を重視した運営モデルを軸に、直営・フランチャイズ双方で出店を進めています。今後もエリア単位で拠点を展開し、運動習慣を支えるフィットネスインフラの構築を進めてまいります。