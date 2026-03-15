【あみやき亭中部　サラダバー実施店舗】春の訪れを味わう「春の彩りサラダバー」登場！梅・筍・春野菜など旬の食材を使用した期間限定メニューを提供

■春の彩りサラダバー

株式会社あみやき亭春の彩りサラダバー 3月16日（月）より開始

春の訪れを感じる旬の食材を使用した、期間限定の「春の彩りサラダバー」が登場しました。

爽やかな酸味が食欲を引き立てる梅ドレッシングのサラダや、春野菜のやさしい甘みを活かした和え物、さらにサラダバーでも満足感のあるパスタや春らしいデザートまで、季節を感じられるラインナップをご用意しました。

焼肉の合間にさっぱり楽しめるメニューから、しっかりとした食べごたえのある一品まで、この季節ならではの味わいを自由に組み合わせてお楽しみいただけます。

春の彩りとともに、焼肉の時間をより豊かにするサラダバーをご堪能ください。

提供概要

フェア名：春の彩りサラダバー

提供期間：春季期間限定

提供店舗：あみやき亭 サラダバー実施店舗

一宮朝日店・岐南店・津島神守店・四日市日永店・日進店・桑名大山田店・港知多店 以上7店舗

※メニュー内容は店舗により異なる場合があります。

料金（税込）：大人（中学生以上）：580円（税込638円）

小学生：280円（税込308円）

小学生未満：無料

※テーブル全員分のご注文をお願いいたします。

※一部店舗では価格・内容が異なります。詳しくは店舗にお問い合わせください。

■春の彩りサラダバー 商品紹介

特製梅ドレッシングの彩り大根サラダ●特製梅ドレッシングの彩り大根サラダ

シャキシャキとした食感のみずみずしい大根をベースに、彩り豊かな野菜をバランスよく合わせました。

味の決め手は、さっぱりとした酸味とほのかな甘みが特徴の「特製梅ドレッシング」。

梅の爽やかな風味が野菜の甘みを引き立て、焼肉の脂を心地よくリセットしてくれる一皿です。

シンプルながらも素材の美味しさを引き出す味わいで、食事の最初にも途中の箸休めにもぴったりのサラダに仕上げました。

しらすとイカの明太チーズクリームパスタ●しらすとイカの明太チーズクリームパスタ

しらすの旨みと、やわらかな食感のイカを合わせ、明太子とチーズのコク深いクリームソースで仕上げた贅沢なパスタです。

明太子の程よい塩味とピリッとしたアクセントに、チーズのまろやかなコクが重なり、サラダバーとは思えない満足感のある味わいに。

魚介の旨みが溶け込んだソースがパスタによく絡み、思わずもう一口食べたくなる一品です。

きぬさやとキャベツのペペロン和え●きぬさやとキャベツのペペロン和え

春に旬を迎えるきぬさやと、甘みのあるキャベツを使用した、春らしい野菜の和え物です。

ガーリックの香ばしさと唐辛子のほどよい辛味を効かせたペペロン風の特製ダレで和えることで、野菜の甘みと旨みを引き立てました。

シャキシャキとした食感と、にんにくの風味が食欲を刺激する一品で、焼肉との相性も抜群。

つい箸が進む、やみつきになる味わいです。

たけのことわかめの和風春雨●たけのことわかめの和風春雨

旬のたけのことわかめを合わせた、春らしい和風仕立ての春雨です。

出汁の旨みをしっかりと効かせ、さっぱりとした味わいの中に素材の風味が広がる優しい一品に仕上げました。

アクセントにほんのり香るごま油が全体の味をまとめ、後味は軽やかで食べやすい味わいです。

たけのこのシャキッとした食感と、春雨のつるりとした喉ごしが楽しめる、春の季節を感じるメニューです。

国産あまおう いちごゼリー●国産あまおう いちごゼリー

甘みと香りが豊かな国産ブランドいちご「あまおう」を使用した、春らしい爽やかなデザートです。

「あまおう」ならではの濃厚な甘みとほどよい酸味、そして華やかな香りを活かし、みずみずしいゼリーに仕上げました。果実の美味しさをそのまま感じられるよう、さっぱりとした口あたりと軽やかな甘さに仕立てています。

焼肉の後でも食べやすく、食後の口直しにもぴったりの一品。

見た目にも華やかな、春を感じるサラダバーのデザートです。

■商品開発部コメント

今回の春メニューでは、「焼肉と一緒に楽しめる春の味覚」をテーマに開発を行いました。

焼肉はお肉の美味しさが主役ですが、野菜やサイドメニューがあることで食事全体の満足度が大きく高まります。

そこで、焼肉の合間にさっぱりと食べられる味わいや、季節感を感じられる食材を取り入れ、春ならではのサラダバーを目指しました。

梅の爽やかな酸味や春野菜の甘み、旬のたけのこの食感など、季節の魅力を感じながら焼肉の時間を楽しんでいただければと思います。

■春サラダバーを実施する理由

近年、外食において「野菜をしっかり楽しみたい」というニーズは年々高まっています。

焼肉というとお肉中心の食事というイメージがありますが、野菜やサイドメニューを自由に選べるサラダバーは、食事のバランスを整えながら、より楽しい食事体験を提供できる存在です。

特に季節ごとにメニューを入れ替えることで、来店するたびに新しい味わいに出会えることも魅力の一つです。今回の春サラダバーも、季節感を楽しみながら焼肉をより美味しく味わっていただくことを目的に企画しました。

■ サラダバーの魅力

春メニューだけでなく、厳選された新鮮野菜を豊富にご用意。お好みのトッピングやドレッシングで、自分だけの“オリジナルサラダ”が楽しめます。また、食後には手作りの多彩なスイーツもご用意。お肉との相性も抜群で、お食事の満足度がさらに高まります。

お好きなだけ野菜を楽しめるサラダバーに、食後のデザートまで。

焼肉タイムをもっと楽しく、もっとヘルシーにお過ごしください。

■あみやき亭がサラダバーに力を入れる理由

アレンジデザートアレンジサラダ

焼肉は家族や友人と楽しむ外食の代表的なスタイルです。

その中でサラダバーは、子どもから大人までそれぞれの好みに合わせて自由に料理を選べる楽しさを提供します。

また、野菜メニューやサイドメニューを充実させることで、お肉だけではなく「食事全体」を楽しめる焼肉店を目指しています。

焼肉と野菜、そして季節のメニューを組み合わせることで、より満足度の高い食事体験を提供していきます。

■株式会社あみやき亭について

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/