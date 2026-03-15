2026板橋Cityマラソン開催！～自然豊かな荒川河川敷に約10,300人のランナーが集う！～

概要

東京都板橋区

３月15日(日)、荒川河川敷に設定された日本陸連公認・世界陸連(WA)認証コースにて、「2026板橋Cityマラソン」を開催しました。前回大会からファミリーランの部（1km）が新設され、親子での参加者が増え、大いに盛り上がりを見せました。マラソンの部では全国から約10,300人のランナーが健脚を奮い、陸連登録の部では、鈴木 智さん(男子)、新井 沙緒莉さん(女子)、一般の部では、飯野 汰一さん(男子)、菊地 春恵さん(女子)が各部門で１位ゴールを果たしました。その他にも、５km、ジュニア（３km）、ファミリーラン（１km）、車いす(1km)の４部門も開催され、多くの方々が大会を楽しみました。

日 時：令和8年３月15日(日) 午前９時 マラソンの部スタート

場 所：荒川河川敷 ※板橋区舟渡三丁目先⇔荒川大橋(江戸川区小松川三丁目)付近折り返し

本大会は、都内でも数少ない世界陸連認証（WA）の市民参加型マラソン大会で、制限時間が7時間と長く設定されていることもあり、全国でもトップクラスの96％超の完走率を誇り、幅広い参加者数がマラソンを楽しむことができる大会です。また、ワールドコンペディション（WRk）対象大会にも認定されており、記録がワールドランキングや国際大会（オリンピック・世界選手権など）の参加資格などWA記録集計の対象とされ、海外からのランナーも参加するなど注目が高く、板橋区の４大イベントの一つにもなっています。なお、その他にも、一般の部(５km)、高校生の部(５km)、ジュニア(３km)、ファミリーランの部（１km）、車いす(１km)とがサブ種目として開催されました。

マラソンの部・陸連登録の部（男子）鈴木 智さん (すずき・さとる）さん

マラソンの部では、全国から健脚を競うため約10,300人が集結し出走。コースは、板橋区の荒川河川敷内特設会場前(板橋区舟渡三丁目先)をスタートし、江戸川区小松川三丁目の「荒川大橋」付近で折り返す42.195kmとなっています。午前９時、号砲とともにマラソン大会がスタート。

スタート地点には、本大会のゲストで、昨年のパリオリンピックや2021年の東京オリンピックでも活躍し、陸上の3,000ｍ、5,000ｍの日本記録保持者でもある大迫傑さんやお笑いタレントとして活躍中の森脇健児さん、YouTubeなどで走ることの楽しさを発信し活躍するみゃこさん(ペースランナー兼任)の3名がゲストランナーとして参加者と共に走り、さらに、世界選手権やオリンピックで活躍した土佐礼子さんが応援に駆け付け、沿道の荒川土手に集った大勢の人たちの応援の声と共に大会を大いに盛り上げました。

また、コース横の野球場ではイベントコーナーが設置されており、総合型スポーツクラブ「プリムラ」によるキッズコーナーや区内町会・商店街による様々な飲食ブース等、会場に訪れた人を楽しませるブースが並びました。レース結果は別紙のとおり。また、陸連登録の部及び一般の部の男女８位までの入賞者には賞状と金沢マラソン2026の優先出場権（無償）が進呈されました。

2026板橋Cityマラソン大会HP :https://i-c-m.jp/

大会記録

（ゲストランナー）森脇健児さん

●マラソンの部

【陸連登録の部】

男子：鈴木 智さん（すずき・さとる、東京都）2時間22分48秒

女子：新井 沙織莉（あらい・さおり、埼玉県）2時間50分28秒

【一般の部】

男子：飯野 汰一さん（いいの・たいち、東京都）2時間26分26秒

女子：菊池 春恵さん（きくち・はるえ、山形県）2時間57分51秒

●サブ種目（５km）

【一般】

男子：土屋 真飛さん（つちや・まなと、東京都） 15分32秒

女子：金子 夢さん（かねこ・ゆめ、神奈川県） 17分55秒

【高校生】

男子：甲田 隼人さん (こうだ・はやと、東京都) 17分07秒

女子：渡邊 未來さん (わたなべ・みき、東京都) 22分47秒

●サブ種目（ジュニア・３km）

男子：庭野 芽空さん (にわの・がく、千葉県) 10分10秒

女子：佐藤 朱莉さん (さとう・あかり、千葉県) 10分52秒

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