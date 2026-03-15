【東京・渋谷】月間利用者8万人、無人カフェで全国最大規模「セルフカフェ」渋谷初出店！57店舗目「セルフカフェ渋谷神南店」3月15日グランドオープン。都市の作業インフラ“セカンドデスク型無人カフェ”

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木 大基）は、無人カフェブランド「セルフカフェ」の新店舗「セルフカフェ渋谷神南店」を、本日2026年3月15日、東京都渋谷区にグランドオープンしました。

セルフカフェは、ドリンク1杯で時間無制限、電源・Wi-Fi完備の無人カフェとして全国50店舗以上を展開しています。現在、月間利用者数は約8万人にのぼり、無人カフェ業態としては全国最大規模となっています。

今回オープンしたセルフカフェ渋谷神南店は、渋谷エリア初出店であり、全国では57店舗目、東京都内では4店舗目の出店となります。

無人カフェ業態の先駆者として展開

セルフカフェは、受付や会員登録を必要としないシンプルな利用設計と、ドリンク1杯で時間無制限に利用できる仕組みを特徴とする無人カフェブランドです。

リモートワークや副業、資格勉強など、カフェを作業場所として利用する人が増える中で、作業環境を整えたカフェとして早くから無人カフェ業態を展開してきました。

現在では名古屋を中心に大阪・東京などへ展開を広げ、全国50店舗以上を展開しています。

セルフカフェの特徴

１. 会員登録不要

セルフカフェは受付や会員登録を必要としない無人カフェです。

コワーキングスペースのような会員登録や月額契約が不要で、気軽に立ち寄って利用できます。

２. ドリンク1杯で時間無制限

セルフカフェはドリンク1杯で時間無制限に利用できます。

長時間の作業や勉強にも対応できるシンプルな料金体系です。

３. 電源・Wi-Fi完備の作業環境

店内には電源席とWi-Fi環境を整備。

高速Wi-Fiは一度接続すれば時間制限なく利用可能で、作業やオンライン会議などにも対応しています。

セルフカフェが提案する「セカンドデスク」

セルフカフェは、自宅やオフィスとは別に日常的に利用できるもう一つの作業場所として、

「セカンドデスク」という考え方を提案しています。

リモートワークや副業、資格勉強など、働き方や学び方が多様化する中で、「自宅以外で集中できる場所」を求める人は増えています。

一方で都市部では

- カフェは混雑して席が空いていない- 電源席が少ない- 長時間利用しづらい- 利用したい時間帯に営業していない

といった理由から、安定して作業できる場所を確保することが難しいケースもあります。

セルフカフェは、こうした都市部の作業環境の課題に対して、

日常的に使えるもう一つの作業場所＝セカンドデスク

としての役割を提案しています。

セルフカフェは、ドリンク1杯で時間無制限に利用できる気軽さと、電源・Wi-Fiを完備した作業環境を備えることで、日常の中で気軽に利用できる作業空間を提供しています。

通勤前の作業、仕事の合間のPC利用、仕事終わりの勉強、待ち時間の利用など、仕事や勉強の場所としてだけでなく、都市生活の中で日常的に使える“作業インフラ”としての役割も担っています。

セルフカフェは、こうした利用シーンに対応する空間として、

日常的に利用できるもう一つのデスク、「セカンドデスク」という新しい作業スタイルを提案しています。

セルフカフェ渋谷神南店について

セルフカフェ渋谷神南店は、渋谷駅から徒歩約6分の立地に位置しています。

渋谷は学生やクリエイター、IT企業など多様な人が集まる都市であり、仕事や勉強などの作業場所の需要が高いエリアです。

一方で都市部では、カフェの混雑や電源席不足などにより作業場所を確保しづらいケースも見られます。

セルフカフェは、電源・Wi-Fiを完備し時間を気にせず利用できる作業空間として、都市部の新しい作業場所となることを目指し、今回渋谷エリアへ出店しました。

また、

- 席時間を気にする必要がない- 店員の目線を気にせず利用できる- 利用料金はドリンク1杯のみ

といった他には無い、セルフカフェならではの気軽さも特徴です。

さらに営業時間は 6:00～翌2:00 と長く、早朝の作業から夜遅くの勉強まで幅広い時間帯で利用できます。

店内には、通常席に加えて個室や会議室も設けており、オンライン会議や打ち合わせなどにも利用可能です。

レンタルルームやコワーキングスペースと比べても価格面のハードルが低く、日常的に利用できる作業場所として展開します。

セルフカフェ渋谷神南店 店舗入口 （東京都渋谷区神南１ー１９ー１４クリスタルポイントB２階）店舗概要

店舗名：セルフカフェ渋谷神南店

オープン日：2026年3月15日

所在地：東京都渋谷区神南１ー１９ー１４クリスタルポイントB２階

アクセス：JR山手線「渋谷駅」徒歩約6分

営業時間：6:00～翌2:00

席数：全94席

決済方法：キャッシュレス決済のみ（交通系IC・QRコード・タッチ決済など）

利用方法：ドリンク購入後、時間制限なくご利用可能。会員登録・アプリ不要

店舗詳細ページ：https://selfcafe.jp/shibuyajinnan/

会社概要

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

代表取締役：鈴木 大基

所在地：〒458-0023

愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

公式サイト：https://selfcafe.jp