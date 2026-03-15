時代劇マンガの名匠が描く「時代劇BL」の傑作『天稟 （てんぴん）1巻』コミックシーモア独占配信開始！

株式会社新潮社

時代劇マンガの名匠として知られる高瀬理恵が、名義を「たかせりえ」に改めて挑んだ新境地――それが“本格時代劇BL”『天稟（てんぴん）』です。

2025年よりコミックシーモアにて連載がスタートし、ついに2026年3月15日(日)、シーモア先行配信で待望の単行本第1巻が発売されます。

1巻書影

作者自身が連載を熱望していた作品でもあり、そのこだわりは細部にまで及びます。江戸市中の風景や武家屋敷の佇まい、掛け軸や調度品に至るまで徹底的に描き込まれ、刀剣や蒔絵、障子に差し込む光と影の表現など、圧倒的な描写力が随所に発揮されています。

その精緻な世界観の中で、朴訥ながらも悩みを抱える大名家の若き留守居役・甚介と、美しき切腹介錯人・和泉が巡り合う。やがて二人が紡ぐ愛と官能の物語は、一大ドラマへと発展していき……。

BLファンはもちろんのこと、骨太な人間ドラマを求める読者や時代劇ファンにもぜひ手に取っていただきたい作品です。

あらすじ

江戸・天保年間、三河吉田藩藩士・祖父江甚介は切腹介錯人の鬼貫大膳と運命的な出会いをするーー。そこから始まる血と愛に彩られた物語……本格時代BL、ここに誕生！

著者・たかせりえコメント

青年誌でずっと中央から外れたアウトサイダーな侍たちを描いてきましたが、BLでもやはり高瀬はたかせ…でした(笑)。

切腹、介錯、斬首、そして据え物様(ためし)…武士のダークサイドとも言える部分でよくBLで許可して貰えたなといまだに思いますが、男と男の愛憎と刀剣とその闇…好きなものを描きました。書院に差す光、障子に映る樹影、黒羽織の武士…フェチのままに好きな絵をたくさん入れて。

”介錯人”和泉も甚介も共に内に孤独を抱えたアウトサイダーですが、出会って惹かれ合った二人がどんな人生を歩むのか、物語と共にしっかり描ききりたいと願っています。

著者紹介

たかせりえ

1993年、小学館新人コミック大賞一般部門受賞作でデビュー、時代劇マンガを中心に確かな時代考証を元にしたドラマチックな独自の作風を確立する。代表作に『公家侍秘録』『江戸の検屍官』『暁の犬』など。2025年から「たかせりえ」の別名義で、コミックシーモアにおいて本格時代BL『天稟』の連載をはじめる。

書籍データ

【タイトル】天稟 第1巻

【著者名】たかせりえ

【発売日】2026年3月15日(日) コミックシーモア先行配信

2026年4月9日(木) 他書店にて配信開始

【定価】800円（税込）