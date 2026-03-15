dアニメストアにもふもふや異種族が大集合！アニマルアニメのコミックがセットで50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、「もふもふ大集合！？魅力無限大のアニマルアニメ特集」を公開しています。犬猫からケモミミ、異種族やドラゴンなどが登場するアニメの原作やコミカライズ作品を揃えました！3月31日までの期間限定で、対象作品のコミックがセットで超おトク！ お気に入りのキャラクターと、コミックで出会いましょう！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2025年12月15日時点 一部個別課金あり

▼猫耳、ドラゴン、怪異――アニマルアニメ作品のコミックが、セットで50％OFF！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000095

【キャンペーン期間】

2026年3月15日（日)～2026年3月31日(火）

*セットおよび記載価格は、2026年2月2日時点の配信情報を対象としています。

勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う

1～10巻セット

6,890円 ▶ 3,445円

盾の勇者の成り上がり

1～29巻セット

20,039円 ▶ 10,016円

Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます

1～13巻セット

9,867円 ▶ 4,927円

異種族レビュアーズ

1～11巻セット

7,964円 ▶ 3,981円

水属性の魔法使い@COMIC

1～7巻セット

4,928円 ▶ 2,464円

化物語

1～22巻セット

17,424円 ▶ 8,712円

【もふもふ大集合！？魅力無限大のアニマルアニメ特集 コミック全巻セット割ラインナップ】 ※順不同

薬屋のひとりごと、薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～、異種族レビュアーズ、【新装版】STARTING GATE！ ―ウマ娘プリティーダービー―、盾の勇者の成り上がり、水属性の魔法使い@COMIC、勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う、サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと、デスマーチからはじまる異世界狂想曲、齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 ～やだこの生贄、人の話を聞いてくれない～、ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ、化物語、異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。（コミック）、天地創造デザイン部、Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士(ペット)として暮らしてます、けものみち、妖狐×僕SS、同居人はひざ、時々、頭のうえ。、人外さんの嫁、魔法使いの嫁、BEASTARS、小林さんちのメイドラゴン、贄姫と獣の王、フルーツバスケット、オッドタクシー、ラーメン赤猫、犬になったら好きな人に拾われた。、デキる猫は今日も憂鬱、ドラゴン、家を買う。、殿と犬、繰繰れ！ コックリさん、吸血鬼すぐ死ぬ、世話やきキツネの仙狐さん、カワイスギクライシス

▼dアニメストア会員・初回購入の方に3月31日までのクーポンを配布中！コミック・ノベルをおトクに読もう！

今月も、電子書籍がおトクに購入できる限定クーポンを配布しています。

dアニメストア会員・電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限9,900円（税込）の特別なクーポンです。ぜひこの機会にご活用ください！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】