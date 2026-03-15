【第11期BUZZアンバサダー発表！】メインアンバサダーにダンスユニット「ZoooM」が就任！個性豊かな5名の一般アンバサダーとともにBUZZの魅力を全国・全世界へ発信

株式会社BUZZ GROUP第11期BUZZアンバサダー

関東を中心にレンタルスタジオを84店舗以上展開し、月間利用者数25万人以上、総会員数40万人突破(LINE公式アカウント+WEB会員)を誇るレンタルスタジオ「BUZZ(バズ)」の運営を行う株式会社BUZZ GROUP(本社:東京都港区、代表取締役:渡辺 憲)は第11期BUZZアンバサダーに就任する5名のパフォーマーを発表いたします。

今期は今最も注目を集めるダンスユニット「ZoooM」がメインアンバサダーに就任。ブルダッチ・ハロプロ完コピ・GIRLSHIPHOP・LOCKなど多彩なジャンルの5名の一般アンバサダーとともに、BUZZの魅力をSNSで全国・全世界へ発信します。

STUDIO BUZZ公式サイト :https://buzz-st.com/

第10期BUZZアンバサダー 6組が決定！

活動期間：2026年3月1日(日)～2026年4月30日(木)

【メインアンバサダー】

✦ ZoooM

Instagram：@zooom.official(https://www.instagram.com/zooom.official/)

MATSURI・Kya73・YuTaによる3人組フリースタイルダンスユニット。2023年「Legend Tokyo Chapter.11」にて大会史上最年少で優勝を果たし、その後ミュージカル『9 to 5』の振付にも抜擢されるなど、ダンスシーンで今最も注目される実力派チームです。

＜活動コンセプト＞ 「ZoooMによるオリジナルコレオ」

BUZZのスタジオを舞台に、ZoooMならではのオリジナルコレオグラフィーを発信。圧倒的なパフォーマンスでBUZZの魅力を国内外へ届けます。

【一般アンバサダー】個性豊かな5名が集結！

✦ chanrio

ジャンル：#GIRLSHIPHOP #JAZZFUNK

Instagram：@chanrio0629(https://www.instagram.com/chanrio0629/)

GIRLSHIPHOP・JAZZFUNKを得意とするダンサー。

＜活動コンセプト＞ 「コレオ動画の投稿を通じてBUZZを発信」

自身のオリジナルコレオグラフィーをBUZZスタジオで撮影・発信。ダンスの魅力とともにBUZZの空間の良さを伝えます。

✦ ゆってぃ

ジャンル：#ダブルダッチ

Instagram：@yutty_jumprope(https://www.instagram.com/yutty_jumprope/)

ダブルダッチ(縄跳び)のスペシャリスト。ダンスとアクロバティックなスキルを融合させた唯一無二のパフォーマーです。

＜活動コンセプト＞ 「ダブルダッチのカッコいい動画＆レクチャー動画でBUZZにダブルダッチ人口を増やす」

パフォーマンス動画だけでなく、初心者向けのレクチャー動画も発信。BUZZスタジオでダブルダッチを練習する人を増やすことを目指します。

✦ 琴

ジャンル：#HIPHOP #完コピ #GIRLS #CHEER

Instagram：@koto.danstagram(https://www.instagram.com/koto.danstagram/)

HIPHOP・GIRLS・CHEERを軸に、ハロー！プロジェクトの完コピダンス動画でも注目を集めるダンサー。

＜活動コンセプト＞ 「ハロプロ完コピ動画を通じてBUZZをハロプロファン層へ広める」

まだ少ないハロプロ完コピ動画をBUZZスタジオで発信し、これまでスタジオ利用の少なかったハロプロファン層に「BUZZは使いやすくて撮れるスタジオが豊富！」と広めることを目指します。

✦ HIBIKI

ジャンル：#GIRLS

Instagram：@hbk_.dayo(https://www.instagram.com/hbk_.dayo/)

GIRLSダンスを得意とし、世界観のある作品撮りにこだわるダンサー。

＜活動コンセプト＞ 「BUZZの空間・照明・雰囲気を活かした作品撮りの魅力を発信」

照明の雰囲気や空間の広さ、実際に踊って感じた撮影のしやすさを動画とキャプションで自然に伝え、「ここで撮りたい」と思えるスタジオとしてのBUZZの魅力を発信。ストーリーでは撮影の裏側やスタジオの雰囲気もシェアし、使うイメージが伝わるコンテンツを届けます。

✦ 蟹

ジャンル：#LOCK

Instagram：@instant_kani(https://www.instagram.com/instant_kani/)

LOCKダンスを得意とし、テクニカルなステップワークと独自のグルーヴ感が魅力のダンサー。

＜活動コンセプト＞ 「ステップのHOW TO動画・コラボ撮影・ワークショップ開催でBUZZを発信」

LOCKの基礎ステップ解説から有名曲での振り動画、他ダンサーとのコラボ撮影やワークショップ開催まで、多彩なコンテンツでBUZZの魅力を幅広い層に届けます。

第11期の特徴：ZoooMを旗手に、ジャンルレスな個性がBUZZを多角的に発信！

第11期BUZZアンバサダーの最大の特徴は、大会最年少優勝の実績を持つZoooMがメインアンバサダーとして牽引する体制と、これまで以上に多彩なジャンル・アプローチの競演！

第10期で確立した「各々の得意分野や個性を取り入れた動画」というコンセプトをさらに進化させ、ダブルダッチ・ハロプロ完コピ・LOCK・GIRLSと、新しいコミュニティや層への訴求を強化しました。

気になるアンバサダーがいたら、ぜひフォロー&いいねを！

各アンバサダーの活動は、STUDIO BUZZ公式SNSのストーリーズでも順次紹介していきます！

統一ハッシュタグ：#BUZZアンバサダー

配信プラットフォーム:

- Instagram(メイン)- TikTok(ショート動画特化)- YouTube(ロングコンテンツ)- X(リアルタイム情報)

第12期BUZZアンバサダー募集も同時スタート！

第11期の発表と同時に、第12期BUZZアンバサダーの募集も開始いたします。

【募集概要】

活動期間

2026年5月1日(金)～2026年6月30日(火)

応募締切

2026年4月20日(月)

※20日以降のエントリーは第13期の選考となります

活動内容

BUZZで踊っている動画をSNSに投稿／BUZZのSNSコンテンツに出演(希望者のみ)

特典内容

- スタジオ使い放題！(条件あり)- イベントなどに特別招待- 最新情報をいち早くお届け！

【こんな方を歓迎】

- BUZZを全国、全世界に広めてくれる強い気持ちのある方- 活動の場を広げたい方- もっと自分のダンスをたくさんの人に見てもらいたい方

【応募方法】

Instagram公式アカウント@buzz_rental(https://www.instagram.com/buzz_rental/)をフォロー

プロフィールのURLからエントリーフォームに応募

第12期BUZZアンバサダーにエントリー :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSUL7KYPORPq8ZafvihPdr2smaOPmnFb_mfJOuCZ8ok0l-rA/viewform?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn7wfQ1DoSxbQ_GTQl8SLolMTq9r6Q--7KQOfoSJk4HEsEmfcUezP12bEjou0_aem_PFuOLAXPL4JRLE--0h-GSw

BUZZアンバサダーから広がる可能性

これまでのBUZZアンバサダーからは、プロダンサー、人気振付師、ダンスイベントプロデューサーとして活躍する方々が多数輩出されています。

ダンスを起点に、ビューティー、ファッション、エンターテインメントなど、多方面でのキャリア展開をサポートします！

【STUDIO BUZZについて】

STUDIO BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に84店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/

STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【STUDIO BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/