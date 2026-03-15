マーケ博士のSNSマーケティングスクール「QMPSS」、累計受講生4,000名突破

株式会社BUZZSHIP

株式会社BUZZSHIP（本社：東京都中央区、代表取締役：東嶋 尚弥）は、同社が運営するSNSマーケティングスクール「QMPSS（通称：コンパス／マーケ博士）」の累計受講生が4,000名を突破したことをお知らせいたします。受講生の総売上は100億円を超え、対応ジャンルは美容・教育・ボディメイク・子育て・士業など115ジャンルに達しています。

■ QMPSSとは

QMPSS（コンパス）は、SNSマーケティングに特化した日本最大級の事業者向けオンラインスクールです。マンツーマン体制による個別添削・進捗管理と、4,000名超が参加するコミュニティの横のつながりを掛け合わせた「完全オーダーメイド型コンサルコミュニティ」として運営しています。

受講生の0→1達成率は94%。この再現性を支えているのが、「図解動画で学習→テンプレートやフレームワークを活用→24時間以内の個別添削」という3ステップの学習システムです。数百回のローンチデータから磨き上げたテンプレート群と、各領域のプロによる動画・音声・テキストでの即時フィードバックにより、平均3～4ヶ月でカリキュラムを完走できる設計となっています。

■ カリキュラムとサポート体制

会員サイトには、事業構築からSNS集客術、プロモーション戦略・エバーグリーン導線構築までを網羅する「0→1必達コース」を中心に、セールス・LINE構築・ファネル・デザイン・AIなど全10コースを常設。カリキュラムはこれまで全4回の大幅アップデートを実施しており、2026年には第5回の全面刷新を予定しています。

サポート面では、月8回のライブセミナー、回数無制限のチャットサポート、セールス録画添削、デザイン添削など10項目の支援体制を整備。月1回のオフライン研修は東京・名古屋・大阪・福岡の4都市で開催し、毎回約100名が参加しています。

また、セールスファネルテンプレート、LP作成テンプレート、セミナー資料テンプレートなど、通常は外注費50万～100万円相当の制作物を受講生自身で完成できるテンプレート・ツール群を豊富に提供しており、外注コストの大幅削減にも寄与しています。

QMPSS実績者との対談動画をUPしているYoutubeの画像

■ 実績の概要

・累計受講生：4,000名超

・受講生の総売上：100億円突破

・0→1達成率：94%

・実績者：115ジャンル

・受講生との対談動画：累計250本以上公開（予約含め300本超）

受講生との対談動画を累計250本以上公開している点は、成果の透明性を重視する同スクールの姿勢を示すものです。

■ コンテンツ販売以外のキャリアパスにも対応

QMPSSでは、SNSマーケティングのコースに加え、SNS運用代行・ディレクター・マーケター・セールス代行・広告運用など、複数のキャリアパスに対応したコースも用意しています。入会時の個別面談で受講生ごとの経験・目標に最適な方向性を提案する仕組みにより、幅広い層の事業を支援しています。

■ 代表・東嶋 尚弥について

代表の東嶋は、D2Cマーケティング会社での実務経験を経て独立。SNSマーケティング歴約4年半で累計45億円の収益化を達成しています。さらに、150社以上の法人マーケティング支援実績を持ち、現在はスクール事業・インフルエンサー事務所・B2Bマーケティング支援・セールス代行の4事業を法人4社で展開しています。

■ 今後の展望

QMPSSは2026年内に累計受講生5,500名の達成を目指します。2026年に予定するカリキュラム第5回全面刷新では、AI SaaSによる学習効率のさらなる向上を図り、法人向けマーケティング支援プログラムの拡充も進めてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社BUZZSHIP

所在地：東京都中央区

代表者：東嶋 尚弥

事業内容：SNSマーケティングスクール運営／マーケティング・セールス支援事業／教育事業

公式サイト：https://qmpss-markehakase.com/