【本日開催】VTuber界の常識を覆す2.5次元ユニット「らびぱれ!!」が、大手事務所を巻き込んだ大型歌枠リレーを主催。Xトレンド入りした前回に続く、熱狂の5時間。

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営するVTuberプロダクション「ラブボックス」所属のアイドルユニット『らびぱれ!!』は、本日2026年3月15日（日）、YouTubeにて歌枠リレーイベント「ぶいのね歌枠リレー」を開催いたします。

前回の初主催企画「#春を彩る歌枠リレー」（2月28日開催）では、X（旧Twitter）のトレンド入りを果たし、各種メディアでも取り上げられるなど大きな反響を呼びました。その熱狂冷めやらぬ中、今回はさらに業界の垣根を越え、大手事務所の垣根を越えた実力派VTuber8組が集結。

本日の歌枠リレーで高まった熱量をそのままに、3月22日に控える「リアルな姿でパフォーマンスする」オフラインライブへと繋げる、彼女たちにしか作れない景色を描き出します。

■ 企画概要：『ぶいのね歌枠リレー』

総勢８組の個性が共鳴する５時間。「VTuberたちが届ける、歌声音色（ねいろ）をコンセプトにバトンを繋ぎます。

また、本企画を最大限に盛り上げ、VTuber界隈の熱狂を広げるため、公式ハッシュタグを設定しています。ハッシュタグ「#ぶいのね歌枠リレー」のトレンド入りを通じ、出演者とリスナーが一体となる音楽体験を創出します。

開催日時： 2026年3月15日（日）17:00～22:00（予定）

配信場所： 各出演者のYouTubeチャンネル（公式再生リストより順次視聴可能）

公式ハッシュタグ： #ぶいのね歌枠リレー

公式再生リスト： https://youtube.com/playlist?list=PLNczfo8WCns4k7e6r5HVJIjWe2iCr8MMs&si=giZd3NCELTiZnDfL(https://youtube.com/playlist?list=PLNczfo8WCns4k7e6r5HVJIjWe2iCr8MMs&si=giZd3NCELTiZnDfL)

【業界を横断する「共創」：ここだけの豪華コラボレーション】

『らびぱれ!!』が贈る「ぶいのね歌枠リレー」には、今注目のグループから個性派まで、多彩なメンバーがラインナップ。事務所の枠を飛び越え、それぞれの「歌声（ねいろ）」が重なり合うこの5時間は、リスナーの皆さんに新しい推しとの出会いと、心を震わせる音楽体験を約束します。

参加プロダクション・グループ（順不同）

RK Music / シアーミュージック / ぱらすと！ / KANADE CREW 他、注目の実力派VTuber 計8組

タイムテーブル

■ 次なる舞台は「リアル」。3月22日、新宿にてオフラインライブ開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109030/table/115_1_3d3ad9fcf8605bc5b4bc6bd4ea729603.jpg?v=202603151251 ]

本日の歌枠リレーの興奮は、来週のステージへと引き継がれます。

『らびぱれ!!』の真骨頂である、「リアルの姿」でのパフォーマンスをぜひその目で目撃してください。

【オフラインライブ概要】

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Cheer Me ~

日程： 2026年3月22日（日） 開場 11:45 ／ 開演 12:30

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

チケット販売： https://lovvebox.zaiko.io/e/cheerme2026(https://lovvebox.zaiko.io/e/cheerme2026)

タレント情報

■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv(https://x.com/kanon_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/Rki6TZ2 (https://lin.ee/Rki6TZ2)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/sXkMbFz (https://lin.ee/sXkMbFz)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/