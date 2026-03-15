龍 / REAL AKIBA BOYZ、ワンマンライブ「雷晴」に向けて多面的展開を加速！D.LEAGUE初出演・CM主演・東京公演無料配信決定！

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、所属アニソンダンスパフォーマー・龍 / REAL AKIBA BOYZが、2026年3月26日（木）に梅田クラブクアトロ（大阪）、3月30日（月）にZepp Shinjuku（東京）にて開催するワンマンライブ『雷晴』に向けて、表現者としてさらなる飛躍を遂げていることをお知らせいたします。ハッシュタグ「#龍LIVE_雷晴」で展開される本公演では、ダンスパフォーマーとしての技術と表現力を余すことなく披露いたします。公演詳細は以下よりご確認いただけます。

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4683

ライブ開催に向けては、YouTube・Instagram・TikTok LIVE・Xの4媒体を横断した「SNS JACK WEEK」を実施し、1週間連続での同時生配信を行うなど、積極的な告知活動を展開。また、ライブ制作の裏側を共有する公開会議配信や、謎解き制作のプロであるかずきち氏（ミステリーケーキ所属）の協力による謎解き企画など、ファン参加型の新たな試みも行い、作品世界への没入感を高めています。

さらにこのたび、Zepp Shinjukuでの東京公演について、YouTube、Instagram、TikTok LIVE、Xライブストリームの4媒体にて全編無料配信を行うことを発表いたしました。全国、さらには海外のファンもリアルタイムで参加できる新たなライブ体験を提供し、より多くの方々に龍のパフォーマンスをお届けしてまいります。

加えて、龍は2026年3月13日（金）に開催された「D.LEAGUE 25-26 ROUND.6 CYPHER ROUND」において、LIFULL ALT-RHYTHM（ライフル アルトリズム）のSP Dancerとして出演いたしました。龍にとって初となるD.LEAGUEへの挑戦であり、アニソンダンスシーンで培ってきたスキルをプロダンスリーグの舞台で発揮し、会場を魅了しました。

また、ソフトバンク株式会社がダンスを“スポーツ”として応援する取り組みの一環として制作した新CM「動きだせば、景色は変わる。」篇では主人公の高校生役を担当し、2026年3月13日（金）よりソフトバンク公式YouTubeチャンネルにて公開されました。ダンス未経験ながら選抜メンバー入りを目指し、努力と挫折を乗り越えていく青春ストーリーを体現。楽曲にはimase「Shine Out」が起用され、未来への希望を感じさせる映像世界の中で、龍は新たな一面を見せています。

ソフトバンク新CMでの主演、D.LEAGUEへの初挑戦、2都市でのワンマンライブ開催、そしてSNSを横断した多面的な発信と無料配信の決定など、龍は2026年春に向けて活動の幅を大きく広げています。ダンスパフォーマーとして、そして表現者として進化を続ける龍の今後に、ぜひご注目ください。

龍LIVE「雷晴」

2026年3月26日(木) 梅田クラブクアトロ(大阪)

2026年3月30日(月) Zepp Shinjuku(東京)

#龍LIVE_雷晴

http://abstreem.co.jp/RAB/archives/4683



＜龍 プロフィール＞

3歳でバレエとジャズダンスを始め、6歳でストリートダンスに出会う。バトルを中心に活動している「龍と勇太」や、A-POP CREW「サンセットレーベンズ」としても好成績を残し続けている。キッズダンス界隈を賑わせているメンバーで構成された「DESCARADOS」のリーダーとしても活動中。2022年、高校1年生にしてREAL AKIBA BOYZに加入。

マイナビDANCEALIVE 2023 CHARISMAX I HIPHOP部門にて優勝、Redbull Dance Your Style 2023 Japan Finalにて優勝し日本代表に選出、「龍と勇太」で出場したFreestyle Session World Finals 2025 2on2で世界ベスト4を獲得するなど確かなダンススキルを持ち、ジャンルに捉われない唯一無二のスタイルを貫く。

2024年10月にはREAL AKIBA BOYZとして初の日本武道館公演「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」を、2025年7月には初のダンスソロワンマンライブ「龍 LIVE『絶闘』」を満員の観客と共に成功させた。さらに同年10月、東京体育館で開催されたREAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～でも、その表現力とパフォーマンスで存在感を示した。

＜SNS＞

X：https://twitter.com/RAB_RYU https://x.com/rab_ryu_info

Instagram：https://www.instagram.com/rab_ryu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@rab_ryu

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A

公式X (旧Twitter)：

https://x.com/RAB_CREW

Instagram:

https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/