叶恋訢誕生日記念ボイス＆グッズをリリース訢IKOR
３月１５日、誕生日を迎えた「 叶恋 」の「 誕生日記念ボイス＆グッズ 」の予約販売を、イコルオンラインブティックで開始します。
Happy Birthday Karen / IKOR
IKOR Online Boutique訢https://shop.ik-or.com
■ 「 叶恋 」「 誕生日記念ボイス 」 ■
Happy Birthday Karen / Memorial Voice
公開期間訢26/03/15 ～
公開場所訢https://shop.ik-or.com
＜ セット内容 ＞
叶恋 記念ボイス
叶恋 記念サムネイル（文字無し）
＜ 仕様詳細 ＞
（ 叶恋 記念ボイス ）
Data Format: MP3, 24bit/48kHz
Data Size: 21.9 MB
（ 叶恋 記念サムネイル（文字無し） ）
Data Format: PNG
Data Size: 4.9 MB
＜ ご注意 ＞
※この製品データは著作権法保護の対象です
※この製品は再生環境で音質が異なる場合があります
■ 「 叶恋 」「 誕生日記念セット 」 ■
Happy Birthday Karen / Memorial Goods Set
「 叶恋 」「 誕生日記念セット 」は、アクリルパネル、缶バッチが登場！！
予約期間訢26/03/15 ～ 26/03/29
予約場所訢https://shop.ik-or.com
＜ セット内容 ＞
叶恋 記念アクリルパネル
叶恋 記念缶バッチ（二種類）
＜ 特典 ＞
叶恋 直筆サイン入りポストカード 抽選５名様
＜ 仕様詳細 ＞
（ 叶恋 記念アクリルパネル ）
製品素材：アクリル
製品サイズ：A5
（ 叶恋 記念缶バッチ（二種類） ）
製品素材：紙、ブリキ
製品サイズ：57mm
＜ ご注意 ＞
※この製品画像は完成前イメージです
※この製品は予約販売のみです
■ 「 叶恋 」「 誕生日記念グッズ 」 ■
Happy Birthday Karen / Original Goods
「 叶恋 」「 誕生日記念グッズ 」は、タペストリー、マフラータオル、アクリルキーホルダー、ステッカーが登場！！
予約期間訢26/03/15 ～ 26/03/29
予約場所訢https://shop.ik-or.com
＜ 仕様詳細 ＞
（ 叶恋 タペストリー ）
製品素材：ダブルスエード
製品サイズ：A3( W297 x H420mm )
（ 叶恋 マフラータオル ）
製品素材：マイクロファイバー
製品サイズ：W110 x H21mm
（ 叶恋 アクリルキーホルダー ）
製品素材：アクリル
製品サイズ：W60 x H60 x D3mm
付属品：ナスカン
（ 叶恋 ステッカー ）
製品素材：PVC
製品サイズ：W47 x 50mm
＜ ご注意 ＞
※この製品画像は完成前イメージです
※この製品は予約販売のみです
■ CAST OVERVIEW ■
YouTube訢https://www.youtube.com/@karen_VTuber
X訢https://x.com/karen3_vtuber
Profiles訢https://www.ik-or.com/cast/karen
■ PRODUCTION OVERVIEW ■
ik-or.com
What is your most precious treasure? We create irreplaceable memories.
We may be just one of the characters in a story. We may not have exceptional talent or the creativity to captivate people. But it is precisely because we are like that...
YouTube訢https://www.youtube.com/@ikorstudio
TikTok訢https://www.tiktok.com/@ikorstudio
Website訢https://www.ik-or.com/
- -
■ CONTACT US ■
商号訢株式会社ＲＩＭＳＥ
本件のお問合せは、メールでご連絡ください。
E-mail訢howdy@ik-or.com