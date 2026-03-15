叶恋訢誕生日記念ボイス＆グッズをリリース訢IKOR

株式会社ＲＩＭＳＥ

３月１５日、誕生日を迎えた「　叶恋　」の「　誕生日記念ボイス＆グッズ　」の予約販売を、イコルオンラインブティックで開始します。




Happy Birthday Karen / IKOR


IKOR Online Boutique訢https://shop.ik-or.com



■　「　叶恋　」「　誕生日記念ボイス　」　■



Happy Birthday Karen / Memorial Voice



公開期間訢26/03/15　～


公開場所訢https://shop.ik-or.com



＜　セット内容　＞



叶恋　記念ボイス


叶恋　記念サムネイル（文字無し）



＜　仕様詳細　＞



（　叶恋　記念ボイス　）



Data Format: MP3, 24bit/48kHz


Data Size: 21.9 MB



（　叶恋　記念サムネイル（文字無し）　）



Data Format: PNG


Data Size: 4.9 MB



＜　ご注意　＞



※この製品データは著作権法保護の対象です


※この製品は再生環境で音質が異なる場合があります



■　「　叶恋　」「　誕生日記念セット　」　■



Happy Birthday Karen / Memorial Goods Set


「　叶恋　」「　誕生日記念セット　」は、アクリルパネル、缶バッチが登場！！



予約期間訢26/03/15　～　26/03/29


予約場所訢https://shop.ik-or.com



＜　セット内容　＞



叶恋　記念アクリルパネル


叶恋　記念缶バッチ（二種類）



＜　特典　＞



叶恋　直筆サイン入りポストカード　抽選５名様



＜　仕様詳細　＞






（　叶恋　記念アクリルパネル　）



製品素材：アクリル


製品サイズ：A5






（　叶恋　記念缶バッチ（二種類）　）



製品素材：紙、ブリキ


製品サイズ：57mm



＜　ご注意　＞



※この製品画像は完成前イメージです


※この製品は予約販売のみです



■　「　叶恋　」「　誕生日記念グッズ　」　■



Happy Birthday Karen / Original Goods


「　叶恋　」「　誕生日記念グッズ　」は、タペストリー、マフラータオル、アクリルキーホルダー、ステッカーが登場！！



予約期間訢26/03/15　～　26/03/29


予約場所訢https://shop.ik-or.com



＜　仕様詳細　＞






（　叶恋　タペストリー　）



製品素材：ダブルスエード


製品サイズ：A3( W297 x H420mm )






（　叶恋　マフラータオル　）



製品素材：マイクロファイバー


製品サイズ：W110 x H21mm






（　叶恋　アクリルキーホルダー　）



製品素材：アクリル


製品サイズ：W60 x H60 x D3mm


付属品：ナスカン






（　叶恋　ステッカー　）



製品素材：PVC


製品サイズ：W47 x 50mm



＜　ご注意　＞



※この製品画像は完成前イメージです


※この製品は予約販売のみです



■　CAST OVERVIEW　■



YouTube訢https://www.youtube.com/@karen_VTuber



X訢https://x.com/karen3_vtuber



Profiles訢https://www.ik-or.com/cast/karen



■　PRODUCTION OVERVIEW　■



ik-or.com


What is your most precious treasure? We create irreplaceable memories.


We may be just one of the characters in a story. We may not have exceptional talent or the creativity to captivate people. But it is precisely because we are like that...



YouTube訢https://www.youtube.com/@ikorstudio



TikTok訢https://www.tiktok.com/@ikorstudio



Website訢https://www.ik-or.com/



■　CONTACT US　■



商号訢株式会社ＲＩＭＳＥ



本件のお問合せは、メールでご連絡ください。



E-mail訢howdy@ik-or.com