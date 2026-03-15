『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！3月は「リゾナーレトマム」の朝食付き無料宿泊券が当たる！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回、この企画に賛同いただいた「リゾナーレトマム」にて、無料宿泊券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要- プレゼント内容：リゾナーレトマム 朝食付き「無料宿泊券」3組6名様- 応募対象：「いこーよ」会員（新規会員登録も対象）- 応募方法：「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22107?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202603)よりご応募ください- 応募期間：2026年3月15日（日）～4月14日（火）23：59まで■キャンペーン詳細はこちら

「いこーよ」公式サイト キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/22107?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202603)

■「リゾナーレトマム」について

星野リゾートが手がける「リゾナーレトマム」は、家族連れに人気の高級リゾート。2026年4月24日からスタートするグリーンシーズンでは、雄大な自然を舞台に、さまざまなアクティビティやイベントが楽しめます。

全天候型のウエーブプール「ミナミナビーチ」や多彩なアクティビティが充実！

全国屈指の絶景を誇る「雲海テラス」では、ゴンドラで標高1,088mの展望エリアへ。気象条件が整えば、ここだけの幻想的な雲海に出会えます。さらに、日本最大級のウエーブプール「ミナミナビーチ」や、コックコート姿で本格スイーツ作りに挑戦できる子ども向け体験「キッズスタジオ」など、リゾート内には家族で満喫できるアクティビティが豊富にそろっています。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.3万件以上の口コミを掲載しています（2026年3月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。



いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)