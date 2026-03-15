日本初進出のサステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」のスイーツに採用。飾らない本質を追求するマツイノカヌレ

松井製菓株式会社カヌレ(330円/個~)

松井製菓株式会社（店舗所在地：東京都中央区八丁堀３-２７-１４、代表取締役：松井俊）が展開するカヌレ専門店「マツイノカヌレ東京本店」の商品が、2026年3月上旬に東京・赤坂に開業した米国発のサステナブルラグジュアリーホテル「1 Hotel Tokyo」において、限定ゲストへの特典スイーツとして採用されました。同ホテルブランドのロイヤリティプログラムへ加入されたゲスト向け特典として、本スイーツを提供予定です。

過剰な包装を削ぎ落とし、「最も美味しい状態」を届ける当店の理念が、ホテルの掲げる「自然との調和」という哲学と共鳴し、今回の採用に至りました。ホテルのお部屋で過ごすような心安らぐ「日常のプチ贅沢」を、皆様のご自宅へもお届けします。

■「飾らない本質」が繋いだ、次世代ラグジュアリーホテルとの共鳴

2026年3月に開業した「1 Hotel Tokyo」は、自然の美しさやぬくもりを空間に取り込んだバイオフィリックデザインや、日本の「侘び寂び」の美意識を現代的に再解釈した空間が特徴のホテルです。エネルギー効率や廃棄物削減など、徹底した環境配慮（サステナビリティ）をラグジュアリーと両立させています。

当店のカヌレもまた、「美味しさの本質」を最も大切にしています。日持ちをさせるための過剰な加工や、華美すぎる包装は行っていません。私たちが推奨しているのは「当日消費」または「冷凍保管」。それは、素材本来のフレッシュな味わいと、外側のカリッとした食感、内側のしっとりとした風味を、一番美味しい瞬間に味わっていただきたいからです。

この「無駄を省き、自然な美味しさを最優先する」というミニマルな姿勢が、1 Hotel Tokyoの理念と深く共鳴し、世界中から訪れるゲストをお迎えする際に提供する限定スイーツとして選ばれました。

■ 日常を彩る「マインドフルなプチ贅沢」として

当店のカヌレは、決して手の届かない高級品ではありません。目指しているのは、慌ただしい日常の中でホッと一息つくための「マインドフルな時間」に寄り添うスイーツです。

「今日1日をがんばった自分へのご褒美」として、あるいは「気取らないけれどセンスの光る、大切な友人への手土産」として。ホテルクオリティとして認められた飾らない本物の味を、皆様の日常の「プチ贅沢」としてぜひお楽しみください。

■ 商品概要・お召し上がり方

● 商品名： さくらカヌレ

● 価格： 380円（税込）

● 美味しいお召し上がり方：

当店のカヌレは、焼き立ての風味を損なわないようシンプルな包装でお渡ししています。お買い上げいただいた「当日中」にお召し上がりいただくか、「冷凍」で保存し、お好きなタイミングで自然解凍していただくことで、いつでも最高の状態をお楽しみいただけます。

■ 店舗情報 / 購入方法

● 店舗名： マツイノカヌレ東京本店

● 所在地： 東京都中央区八丁堀３-２７-１４

https://maps.app.goo.gl/sARiJAVHYLquar426

● 営業時間： 10:00-17:00・20:00-22:00

（夜間営業は水曜/金曜/日曜）

● 定休日： 月曜/火曜

● 公式オンラインストア：

https://matsui-no-canele.square.site/

● 公式Instagram：

https://www.instagram.com/matsui_no_canele_tokyo/

店舗外観