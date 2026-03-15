人ってきっと顔だけじゃないから『香穂ちゃんは顔がわからない』(青空青豆/綾野綾乃)が、コミックDAYSで3月15日より連載配信スタート！

株式会社講談社

憧れの高校に入学した香穂は、楽しい高校生活に期待をふくらます。でも彼女にはある特性があったーー。それは「人の顔や表情を判別できない」＝『相貌失認』。新しいクラス、部活、友情、そして恋愛。クラスメイトの顔も表情も見分けられないけど、キラキラの青春を謳歌するため香穂は全力で前を向く！“人ってきっと顔だけじゃないから”。



第1話は常に無料公開。隔週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。





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