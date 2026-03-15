『魔法の姉妹ルルットリリィ』のプライズが登場！ 魔法少女衣装のかわいい「ちびぐるみ」を４月24日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、『魔法の姉妹ルルットリリィ』のプライズゲーム用景品「魔法の姉妹ルルットリリィ ちびぐるみ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」において、４月24日（金）より順次展開いたします。

◆展開店舗一覧・詳細はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#luluttolilly(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#luluttolilly)

限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでうぐいす役七海ひろきさん＆あずき役茅野愛衣さんの「サイン入り番宣ポスター（B2サイズ）」と「サイン入りアフレコ台本」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■ときめきを呼び覚ます『魔法の姉妹ルルットリリィ』が「ちびぐるみ」になって登場！

ぴえろ魔法少女シリーズ最新作『魔法の姉妹ルルットリリィ』のプライズがモーリーファンタジー・PALOに登場！魔法少女に変身した時の衣装の「こんぺとリリィ」と「ましゅールル」に、フェリックススタ―の住人「ミーター」の衣装のディティールも細かく再現した「ちびぐるみ」全３種を展開いたします。

『魔法の姉妹ルルットリリィ』 プライズゲーム用景品 概要

景品：魔法の姉妹ルルットリリィ ちびぐるみ 全３種

展開期間：2026年４月24日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「魔法の姉妹ルルットリリィ」 プライズゲーム用景品

魔法の姉妹ルルットリリィ ちびぐるみ 全３種

たて約11cm

衣装のディティールも細かく再現した、

魔法少女衣装の「こんぺとリリィ」と「ましゅールル」とミーターの「ちびぐるみ」

「ちびぐるみ」シリーズとは？…「ち」びっとフォルムが愛くるしい！まっすぐな瞳に「び」びっときちゃう！人気のぬいぐるみシリーズです。

■「サイン入り番宣ポスター（B2サイズ）」と 「サイン入りアフレコ台本」が当たるSNSキャンペーンを開催！

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは、うぐいす役七海ひろきさん＆あずき役茅野愛衣さんの「サイン入り番宣ポスター（B2サイズ）」と「サイン入りアフレコ台本」が抽選でX：２名さま、Instagram：１名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。

詳細は公式アカウントをご確認ください。

当選人数：X：２名さま、Instagram：１名さま

プレゼント品：

X：うぐいす役七海ひろきさん＆あずき役茅野愛衣さんサイン入り番宣ポスター（B2サイズ）

Instagram：うぐいす役七海ひろきさん＆あずき役茅野愛衣さん サイン入りアフレコ台本

応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。

１.モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポスト

２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」

応募期間：2026年３月15日(日) 12：30 ~ ５月６日(水・祝) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。