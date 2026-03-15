WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO BS日テレの通販サイト「BS日テレSHOP」にて拡大受注発売
株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、2026 World Baseball Classic の開催を記念して好評受注販売中となる、WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO の取扱店舗を拡大し、BS日テレが運営する「BS日テレSHOP」にて、拡大受注発売を開始しました。
2026 World Baseball Classic の開催を記念して、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」ならではの、オフィシャルコラボレーションアイテム「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判」が誕生しました。
本商品はWORLD BASEBALL CLASSICの公式ライセンスを受けた、国内限定販売の希少な逸品です。2026 World Baseball Classic および 侍ジャパン のオフィシャルロゴを配した、専用ケースにてお届けします。
■ WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」Presented by IMAYO 商品概要
＜LINE UP＞
2026 World Baseball Classic 開催記念
WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞」
WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき
● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品
● 純金製小判 合計15グラム（スタンダード・エディションとプレイヤーズ・エディションのセット）
● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き
● 大谷翔平選手や山本由伸投手、佐藤輝明内野手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ
価格：税込み 1,485,000円
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-COMBO-K24
＜LINE UP＞
2026 World Baseball Classic 開催記念
WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜プレイヤーズ・エディション＞」
WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき
● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品
● 純金製小判 5グラム
● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き
● 大谷翔平選手や山本由伸投手、佐藤輝明内野手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ
価格：税込み 495,000円
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-PLAYERS-K24
■ WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」Presented by IMAYO BS日テレSHOP 詳細
「BS日テレSHOP」にて好評受注発売中
URL：https://shop.bs4.jp
販売期間：2026年9月30日（水） 15時00分まで
※「BS日テレSHOP」での購入は、お電話（営業時間 9：00～17：00）でのみ承っております。
※詳しくは「BS日テレSHOP」の商品詳細ページをご覧ください。
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞」
URL：https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000835&cat=101105111(https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000835&cat=101105111)
「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜プレイヤーズ・エディション＞」
URL：https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000834&cat=101105111(https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000834&cat=101105111)
株式会社 今与について
1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。
詳細を見る :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/
IMAYO Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/
IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/
IMAYO BRAND UNIVERSE
kagayoi Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi
Hyacca Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/
ICHAROI Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi
SHINCA Official Website
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca
OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY
SHOHEI OHTANI × IMAYO
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/
WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO
URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-WBC-2026