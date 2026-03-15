WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO BS日テレの通販サイト「BS日テレSHOP」にて拡大受注発売

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株式会社 今与




　株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、2026 World Baseball Classic の開催を記念して好評受注販売中となる、WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO の取扱店舗を拡大し、BS日テレが運営する「BS日テレSHOP」にて、拡大受注発売を開始しました。



　2026 World Baseball Classic の開催を記念して、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」ならではの、オフィシャルコラボレーションアイテム「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判」が誕生しました。



　本商品はWORLD BASEBALL CLASSICの公式ライセンスを受けた、国内限定販売の希少な逸品です。2026 World Baseball Classic および 侍ジャパン のオフィシャルロゴを配した、専用ケースにてお届けします。




■ WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」Presented by IMAYO 商品概要


＜LINE UP＞



2026 World Baseball Classic 開催記念


WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL


「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞」








WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき


● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品


● 純金製小判 合計15グラム（スタンダード・エディションとプレイヤーズ・エディションのセット）


● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き


● 大谷翔平選手や山本由伸投手、佐藤輝明内野手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ



価格：税込み 1,485,000円



URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-COMBO-K24




＜LINE UP＞



2026 World Baseball Classic 開催記念


WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL


「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜プレイヤーズ・エディション＞」







WORLD BASEBALL CLASSIC 公認の黄金の煌めき


● 製品はWORLD BASEBALL CLASSIC 公式ライセンス商品


● 純金製小判 5グラム


● 専用ケース、オリジナルギャランティーカード付き


● 大谷翔平選手や山本由伸投手、佐藤輝明内野手など出場予定選手30名に、井端弘和監督を加えた全31種類のラインアップ



価格：税込み 495,000円



URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2026-WBC-KOBAN-PLAYERS-K24




■ WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」Presented by IMAYO BS日テレSHOP 詳細

「BS日テレSHOP」にて好評受注発売中


URL：https://shop.bs4.jp



販売期間：2026年9月30日（水） 15時00分まで



※「BS日テレSHOP」での購入は、お電話（営業時間 9：00～17：00）でのみ承っております。


※詳しくは「BS日テレSHOP」の商品詳細ページをご覧ください。




「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜コンボセット＞」


URL：https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000835&cat=101105111(https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000835&cat=101105111)



「2026 World Baseball Classic 公式 純金製小判＜プレイヤーズ・エディション＞」


URL：https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000834&cat=101105111(https://shop.bs4.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H000834&cat=101105111)




株式会社 今与について

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。



詳細を見る :
https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/


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URL：https://imayo-boutique.jp/



IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」


URL：https://imayo-boutique.jp/shop/




IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website　


URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi



Hyacca Official Website


URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/



ICHAROI Official Website


URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi



SHINCA Official Website


URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca




OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI × IMAYO


URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/



WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL「K24 KOBAN」 Presented by IMAYO


URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-WBC-2026