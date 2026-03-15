新居をアートで彩る！アート専門EC「artgraph.」が、新生活応援でスプリングセールを開催

株式会社PHOTOPRI【全品10%OFF】アート専門EC「artgraph.」が、新生活応援でスプリングセールを開催

アートポスター・アートパネル専門ECサイト「artgraph.（アートグラフ）」を運営する株式会社PHOTOPRIは、公式オンラインストアにて、2026年3月15日（日）より「新生活応援スプリングセール 第一弾」を開催いたします。期間中はアートポスター・アートパネル全作品が10%OFFでお買い求めいただけます。

また、本キャンペーンを皮切りに、4月の第二弾、ゴールデンウィークに向けた連続キャンペーンを順次展開し、新生活における皆さまの「アートのある暮らし」を応援してまいります。

◯「artgraph.」公式サイト https://artgraph.jp/

■キャンペーン開催の背景：「新生活のまっさらな壁に、お気に入りの一枚を」

「日本にアートを飾る文化を」というミッションを掲げるartgraph.では、進学や就職、引っ越しなどで新しいスタートを切る皆さまの空間づくりを応援したいという思いから、本キャンペーンの開催を決定いたしました。

新しいお部屋のまっさらな壁にアートを飾ることは、自分だけの心地よい空間を作り上げる第一歩です。しかし、新生活の準備には何かと費用がかかるもの。そこで、創業以来培ってきた高品質なジークレープリントによるアート作品を、より身近に、より気軽に取り入れていただけるよう、特別な還元キャンペーンを実施いたします。

■「新生活応援スプリングセール 第一弾」概要

新生活に向けたお部屋の模様替えに合わせ、全アイテムをお得にお迎えいただける第一弾キャンペーンです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153221/table/46_1_878060748dec1bba1dcf93fd77dfc329.jpg?v=202603151151 ]

■春の連続キャンペーン スケジュール予告

artgraph.では、スプリングセール第一弾の終了後も、新生活を彩るお得なキャンペーンを連続して予定しております。

- 【新生活応援スプリングセール・第一弾】3月15日（日）～ 3月31日（火）：アートポスター&パネル全品10%OFF- 【新生活応援スプリングセール・第二弾】4月1日（水）～ 4月14日（火）：全品送料無料

※各キャンペーンの詳細は、開始時期に合わせて公式サイトおよび公式Instagramにてお知らせいたします。

■代表の言葉：『変わる日常に、変わらないお気に入りを』『試着』体験で、アートと暮らしの距離を近づける

進学や就職、お引越しなど、春は多くの方にとって新しいスタートの季節です。

新居のまっさらな壁を見たとき、「ここにどんな絵を飾ろうか」とワクワクしていただきたい。

一方で、新生活の準備にはどうしても費用がかさむのも事実です。

私たちは「日本にアートを飾る文化を」というミッションのもと、金銭的なハードルを少しでも下げ、まずは1枚、気軽にアートをお迎えしてほしいという思いから、本セールを企画しました。

先日リリースしたAR機能には、すでに多くの反響をいただいております。今回は新生活応援・スプリングセールを通じて、「価格」というハードルも下げたいと考えました。先日リリースした「AR機能」でサイズや雰囲気への不安をなくし、今回のキャンペーンで予算の迷いをなくす。この両輪が揃うことで、皆様の豊かな新生活の第一歩を踏み出していただきたいと願っています。

■artgraph.jpについてartgraph. ロゴ

artgraph.は、プロ向け印刷サービスで約20年の歴史を持つ株式会社PHOTOPRIが、その技術とノウハウを消費者市場に展開するD2Cブランドです。

「アーティストを支援し、アートをより身近なものにする」というミッションのもと、広い色域を再現できるジークレープリント技術と高品質なファインアート紙を使用し、専門家が選び抜いた世界の名画から新進気鋭のアーティスト作品まで、幅広いラインナップを提供しています。

【運営会社概要】

会社名：株式会社PHOTOPRI

代表者：代表取締役 松邑佑太

所在地：東京都板橋区

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PHOTOPRI artgraph.事業部

担当：広報担当者

TEL：070-9278-8828

Email：info@artgraph.jp

URL：https://artgraph.jp/pages/contact