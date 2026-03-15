【オイシックス新潟】「2026シーズン出陣式 Supported by CoCoLo新潟」を開催（レポート）

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、3月12日（木）に「2026シーズン出陣式 Supported by CoCoLo新潟」を開催しました。

毎年HARD OFF ECOスタジアム新潟にて一般には非公開で行っていた必勝祈願を、今年はCoCoLo新潟 吹き抜け広場「ガタリウム」で初開催。全選手、監督、コーチ、CBO、チームスタッフが参加しました。

平日夕方にもかかわらず、400名を超えるサポーターの方々にお越しいただき、会場は大賑わいでした。サポーターの皆さまからいただいたエールを背に、今シーズンも戦います。

昨日3月14日にシーズンは開幕しましたが、新潟では3/21(土)・22(日)にホーム開幕戦（vs 東北楽天ゴールデンイーグルス ＠HARD OFF ECOスタジアム新潟）を控えております。

今シーズンも熱い応援のほど、何卒よろしくお願いいたします。

CoCoLo新潟の協力店へのユニフォームプレゼント

出陣式開催前に、選手はCoCoLo新潟にある16の店舗を訪問。

ユニフォームをお渡しし、今後の活躍を誓いました。

各店舗は、ホーム開幕戦を含めた試合日に従業員の方にユニフォームを着用いただいたり、店舗内に掲示いただくなど、それぞれの形でチームを応援いただきます。

今回の協力店舗（順不同）

ゼビオスポーツエクスプレス

HUB Echigo Beer PUB

ヴィ・ド・フランス

こととや

カルディコーヒーファーム

佐川急便宅配センター

新潟 三幸

お菓子処 菜菓亭

Canele de CHIANTI

HANAGATAYA

加島屋

新潟森林農園

瑞花

吉乃川

新潟みやげ

韓国酒場コッキオ

必勝祈願

新潟総鎮守 古町神明宮様にお越しいただき、必勝祈願を執り行いました。

サポーターの皆さまに向けたご挨拶

チームを代表して、池田拓史球団社長、桑田真澄CBO、キャプテン高義博選手、新潟出身・ルーキー代表として石山愛輝選手、武田勝監督が挨拶の言葉を述べました。

桑田CBOは就任後初の新潟のサポーターの前に登場。

「シーズン中は一球一球、また一歩一歩を大切にし、仲間を信じて、長いシーズンを戦っていきたい。皆さんの応援が選手たちの一番の大きな力になるので、ぜひグラウンドに足を運んでいただきたい」と語りました。

新潟では初めて公の場であいさつを行った桑田真澄CBO今季からキャプテンに就任した高義博選手新入団選手代表としてあいさつした新潟出身・石山愛輝選手武田勝監督

いよいよ開幕を迎える2026シーズン。皆さまの熱い応援がとても力になります。

「新潟、新次元。」をスローガンに、チーム一丸となって戦います。今季もよろしくお願いいたします。

2026 ホーム開幕戦 試合概要

日時：2026年3月21日（土）13:00試合開始（11:30一般開場）

2026年3月22日（日）13:00試合開始（11:30一般開場）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

試合：NPBファーム・リーグ公式戦（vs 東北楽天ゴールデンイーグルス）

Oisixサンクスデー

チケット販売：https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。