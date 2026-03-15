【オイシックス新潟】「2026シーズン出陣式 Supported by CoCoLo新潟」を開催（レポート）
オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、3月12日（木）に「2026シーズン出陣式 Supported by CoCoLo新潟」を開催しました。
毎年HARD OFF ECOスタジアム新潟にて一般には非公開で行っていた必勝祈願を、今年はCoCoLo新潟 吹き抜け広場「ガタリウム」で初開催。全選手、監督、コーチ、CBO、チームスタッフが参加しました。
平日夕方にもかかわらず、400名を超えるサポーターの方々にお越しいただき、会場は大賑わいでした。サポーターの皆さまからいただいたエールを背に、今シーズンも戦います。
昨日3月14日にシーズンは開幕しましたが、新潟では3/21(土)・22(日)にホーム開幕戦（vs 東北楽天ゴールデンイーグルス ＠HARD OFF ECOスタジアム新潟）を控えております。
今シーズンも熱い応援のほど、何卒よろしくお願いいたします。
CoCoLo新潟の協力店へのユニフォームプレゼント
出陣式開催前に、選手はCoCoLo新潟にある16の店舗を訪問。
ユニフォームをお渡しし、今後の活躍を誓いました。
各店舗は、ホーム開幕戦を含めた試合日に従業員の方にユニフォームを着用いただいたり、店舗内に掲示いただくなど、それぞれの形でチームを応援いただきます。
今回の協力店舗（順不同）
ゼビオスポーツエクスプレス
HUB Echigo Beer PUB
ヴィ・ド・フランス
こととや
カルディコーヒーファーム
佐川急便宅配センター
新潟 三幸
お菓子処 菜菓亭
Canele de CHIANTI
HANAGATAYA
加島屋
新潟森林農園
瑞花
吉乃川
新潟みやげ
韓国酒場コッキオ
必勝祈願
新潟総鎮守 古町神明宮様にお越しいただき、必勝祈願を執り行いました。
サポーターの皆さまに向けたご挨拶
チームを代表して、池田拓史球団社長、桑田真澄CBO、キャプテン高義博選手、新潟出身・ルーキー代表として石山愛輝選手、武田勝監督が挨拶の言葉を述べました。
桑田CBOは就任後初の新潟のサポーターの前に登場。
「シーズン中は一球一球、また一歩一歩を大切にし、仲間を信じて、長いシーズンを戦っていきたい。皆さんの応援が選手たちの一番の大きな力になるので、ぜひグラウンドに足を運んでいただきたい」と語りました。
新潟では初めて公の場であいさつを行った桑田真澄CBO
今季からキャプテンに就任した高義博選手
新入団選手代表としてあいさつした新潟出身・石山愛輝選手
武田勝監督
いよいよ開幕を迎える2026シーズン。皆さまの熱い応援がとても力になります。
「新潟、新次元。」をスローガンに、チーム一丸となって戦います。今季もよろしくお願いいたします。
2026 ホーム開幕戦 試合概要
日時：2026年3月21日（土）13:00試合開始（11:30一般開場）
2026年3月22日（日）13:00試合開始（11:30一般開場）
場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟
試合：NPBファーム・リーグ公式戦（vs 東北楽天ゴールデンイーグルス）
Oisixサンクスデー
チケット販売：https://more.tiget.net/@/niigata-albirex-bc2026
■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて
オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。