『ファミリーの思い出応援プロジェクト』！3月は北陸最大級の遊園地「手取フィッシュランド」の2,000円分の乗り物券が20名様に当たる！

アクトインディ株式会社

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（運営：アクトインディ株式会社）の『ファミリーの思い出応援プロジェクト』。

本プロジェクトは、子どもたちとその家族が一緒に過ごす時間をより豊かにし、かけがえのない“思い出”を残していただくことを目的としています。近年、共働き世帯の増加や生活スタイルの多様化、デジタル化の進展や物価高騰など、子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。そんな中で、いこーよは「子どもにとってのかけがえのない体験や家族との思い出こそが、将来の成長や家族の絆を育む大切な基盤になる」と考えています。

そこで本プロジェクトでは、この想いに賛同いただいた全国の施設とともに、親子が素敵な時間を共有し、家族の絆を深めるきっかけを届けてまいります。

今回、この企画に賛同いただいた「手取フィッシュランド」にて、無料招待券のプレゼントキャンペーンを実施します。

■応募概要

★プレゼント内容★

手取フィッシュランド 2,000円分の乗り物券（20名様）

★応募対象★

「いこーよ」会員（無料の「新規会員登録」も応募対象）

★応募方法★

「いこーよ」キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/21979?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202603hokuriku)よりご応募ください

★応募締切★

2026年3月15日（日）～2026年4月14日（火）23：59まで

■キャンペーン詳細はこちら

「いこーよ」公式サイト キャンペーンページ(https://iko-yo.net/articles/21979?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=membercp202603hokuriku)

■「手取フィッシュランド」ついて

石川県・能美市にある「手取フィッシュランド」は、絶叫系からキッズ向けまで多彩なアトラクションがそろう北陸最大級の遊園地。 観覧車やジェットコースターといった定番はもちろん、小さな子どもでも安心して楽しめる乗り物が充実しているため、年齢差のある兄弟姉妹でも一緒に遊べるのが魅力です。

遊園地と一緒に楽しめる名物の「釣り堀」。 釣り堀にもさまざまな種類があり、「いわな釣り」や「川魚釣り」など、親子で夢中になる本格的な釣り体験が楽しめます。屋根付きエリアもあり、天候を気にせず楽しめるのもうれしいポイントです。

家族みんなでアトラクションに乗ったり、釣りを楽しんだり、グルメを楽しんだりと1日中楽しめる人気の遊園地です。

■「いこーよ」サービス概要

2008年12月にサービスを開始した子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国10万件以上の施設情報や10.3万件以上の口コミを掲載しています（2026年3月現在）。

「いこーよ」は家族のおでかけがもっと楽しくなる情報を提供し、お出かけを通じて家族のコミュニケーションや子ども達の笑顔が増えることを願って運営しています。

いこーよサイトURL：https://iko-yo.net(https://iko-yo.net/)

いこーよアプリ（iOS）： https://itunes.apple.com/jp/app/id1119475569?mt=8(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%93%E3%83%BC%E3%82%88-%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%81%A8%E3%81%8A%E5%87%BA%E3%81%8B%E3%81%91-%E9%81%8A%E3%81%B3%E5%A0%B4-%E8%A6%B3%E5%85%89-%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1119475569)

いこーよアプリ（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.actindi.ikoma&hl=ja)