全国でも珍しい「春の盆踊り大会」開催｜岸和田音頭・縁日・キッチンカーが楽しめる参加型イベント

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、

2026年3月28日（土）、「岸和田音頭 盆踊り大会」を開催します。

全国でも珍しい、春に楽しむ盆踊りイベント。

来場者が輪になって踊る「岸和田音頭」を中心に、子ども縁日やキッチンカーも登場し、家族みんなで楽しめる参加型イベントです。

提灯が灯る幻想的な空間の中で、踊って、食べて、笑って。

思い出に残る特別なひとときをお楽しみください。

全国でも珍しい「春の盆踊り大会」

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DVp6lK8EkX5/?igsh=MXhybm02eDUyaGNtYQ%3D%3D

盆踊りといえば夏の風物詩。

そんなイメージを少しだけ早い季節に楽しめる、特別な盆踊りイベントを開催します。

会場となる芝生広場には提灯が灯り、夜の空間が盆踊りの舞台に。

浴衣で参加するのもおすすめで、写真映えする空間の中で日本の伝統文化を体験できます。

家族や友人、カップルなど、誰でも気軽に参加できるイベントとして開催します。

来場者全員参加！みんなで踊る岸和田に受け継がれてきた「岸和田音頭」

その昔、岸和田っ子なら誰でも知っていたと言われる「岸和田音頭」。

地域のお祭りや盆踊りの場で親しまれ、世代を超えて受け継がれてきた岸和田の伝統文化です。

近年では、「岸和田音頭を知らない」という子どもたちも増えてきています。

実は岸和田音頭には2種類あることはご存じですか。

地域の歴史とともに受け継がれてきたこの文化を、次の世代へとつないでいくことも、今回のイベントの大きなテーマのひとつです。

今回の盆踊り大会では、来場者が輪になって踊る「岸和田音頭」を実施します。

地域に親しまれてきたリズムに合わせて、子どもから大人まで誰でも気軽に参加できる内容となっています。

踊りが初めての方でも楽しめるため、友達同士やカップル、親子での参加も大歓迎。

会場がひとつの輪になり、笑顔が広がる特別な時間をお楽しみいただけます。

子どもが夢中になる「ワタワン名物こども縁日」

会場には、子どもたちに人気の縁日ブースも登場します。

昔ながらの縁日あそびを、親子で楽しむことができます。

さらに今回は、イベント当日限定の特別な縁日コンテンツも登場予定。

普段は設置していないくじ引きやスーパーボールすくいなど、この日だけの遊びも楽しめます。

縁日では、

・射的

・輪投げ

・スマートボール

・くじ引き

など、子どもたちが思わず夢中になる遊びが勢ぞろい。

「当たった！」「もう一回やりたい！」

そんな声が会場中に広がる、にぎやかな縁日空間が広がります。

小さなお子さまでも楽しめるゲームも用意しているので、家族みんなで気軽に参加できます。

浴衣で縁日を楽しむのもおすすめ！

盆踊りの前に遊ぶのも、踊ったあとに楽しむのも自由です。

昔ながらの縁日あそびを通して、子どもたちにとって忘れられない思い出のひとときをお届けします。

春の週末、家族みんなで楽しめるお出かけイベントとしてぜひご来場ください。

キッチンカー＆飲食ブースも登場！

会場にはキッチンカーや飲食ブースも登場予定。

縁日あそびや盆踊りとあわせて、食べ歩きも楽しめます。

芝生エリアでゆったりと過ごしながら、春の夜のイベントを満喫できます。

家族や友人と一緒に、食事とイベントを楽しめる空間となっています。

初めてでも安心！盆踊り練習会も開催

盆踊り大会に向けて、事前練習会も開催します。

「岸和田音頭ってどんな踊り？」

「踊れるか不安…」

という方でも安心して参加できる内容です。

みんなで練習して、本番の盆踊りをより楽しみましょう。

■ イベント開催概要

▼ 岸和田音頭 盆踊り大会

開催日：2026年3月28日（土）

開催時間：

● 盆踊り：16:00～20:00

● こども縁日：11:00～20:00

開催場所：

盆踊り：芝生エリア

※雨天の場合

盆踊り：フロアディスコボール

こども縁日：WBOX

▼ 盆踊り練習会

開催日：3月14日（土）

時間：13:00～16:00

場所：WHATAWON フロアディスコボール

提灯の灯りに包まれる春の夜。

踊って、食べて、笑って。

みんなで輪になって、春の岸和田を感じましょう！

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/