【外国人向けオンライン日本語会話】Native Camp Japanese、高まる需要に応え日本語講師の募集を大幅拡充！

株式会社ネイティブキャンプ

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が運営するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、この度、世界的な日本語学習熱の高まりと、それに伴う学習者数の急増を受け、日本語講師の募集体制を大幅に拡充いたします。これにより、より多くの学習者へ高品質なレッスンを提供し、サービス基盤を一層強化してまいります。

『Native Camp Japanese』は、時間や場所に縛られず、日本人講師によるオンライン日本語レッスンを無制限で受講できる画期的な学習プラットフォームです。従来の従量課金制とは一線を画し、定額制で24時間365日、予約なしで何度でもレッスンを受けられる利便性とコストパフォーマンスは、世界中の日本語学習者から絶大な支持を得ています。

この度、多様化する学習ニーズと、さらなるサービス品質の向上を目指し、Native Camp Japanese は日本語講師の募集を強化します。あなたの日本語教育への情熱を、『Native Camp Japanese』で世界に届けませんか？

【日本語講師の詳細・応募はこちらから】

https://ja.nativecamp.net/tutors

ネイティブキャンプは、日本語学習者の皆様がより充実した学習体験を得られるよう、今後もサービスの質向上と拡充に尽力してまいります 。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼント！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年3月1日(日)00:00 ～ 2026年3月31日(火)23:59（日本時間）

7-Day Free Trial キャンペーンへのお申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の比類なき特長

1.厳選されたプロフェッショナル講師陣

経験豊富な日本人講師が、学習者一人ひとりの目標やレベルに合わせた最適なレッスンを提供します。バイリンガル講師も多数在籍しており、日本語学習が初めての方でも安心してスタートできます。

2.圧倒的なレッスン回数無制限

「回数無制限」だからこそ、日本語に触れる機会を最大限に増やせます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時は集中して学びたい」といった学習者の要望に応え、料金を気にせず何度でもレッスンを受講可能です。

3.ストレスフリーな予約不要システム

「今すぐレッスン」機能により、24時間365日、学びたいと思ったその瞬間に日本語会話レッスンを開始できます。多忙な日々の中でも、隙間時間を有効活用し、自分のペースで学習を進められます。

法人向け日本語研修サービスのご案内

Native Camp Japanese では、企業様のグローバルビジネスを支援するため、法人向け日本語研修サービスを提供しております。

日本語学習者（従業員様）のメリット

いつでも好きな時に、お好みの講師と教材を選んでレッスンを受講できます。多様な日本語レベルに対応し、ビジネスシーンでの実践的な日本語力向上をサポートします。

日本語研修ご担当者様のメリット

効率的な管理画面を通じて、企業が設定する学習目標に基づいた進捗管理や、目標達成度に応じた自動レッスン受講促進が可能です。従業員の日本語力底上げから、国際的なビジネスコミュニケーション能力の強化まで、企業の目的に合わせた柔軟な運用を実現します。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプは、アジアを代表するオンライン英会話企業の一つとして、個人、法人、教育機関向けに高品質かつ手頃な価格のオンラインレッスンを提供しています 。世界各地に拠点を構え、アジア、ヨーロッパ、北米地域で事業を展開し、その成長は加速の一途を辿っています。

2024年からは、オンライン日本語会話サービス、留学エージェント事業も開始し、多角的な教育サービスを提供しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

会社概要

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media

報道関係の方からのお問い合わせ先

株式会社ネイティブキャンプ

お問い合わせ：https://ja.nativecamp.net/cs/8