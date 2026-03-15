筋肉医局、昭和西川「オーダーメイド枕 まくらぼ」のメディカルピロープロジェクトに参画

エーディーシーシステム株式会社

ボディコンテスト出場経験を持つ医師・歯科医師の団体「筋肉医局」（代表：阿部 央聖）は、昭和西川株式会社が始動する「オーダーメイド枕 まくらぼ」の「メディカルピロープロジェクト」に、医療従事者の視点を活かしたパートナーとして参画します。第一弾として、全筋肉医局員（80名以上）へオーダーメイド枕が提供されます。

■ コラボレーションが生まれた背景

筋肉医局は「医師が病院の中で病気を待つ時代から、病院の外で健康を発信する時代へ」をビジョンに掲げ、病気の人も健康な人も、すべての人の健康をサポートすることを目指して活動しています。

昭和西川様の使命は「世界の人々の健康と快眠の促進に貢献すること」。睡眠環境という切り口からすべての人の健康を支えるこの考え方は、筋肉医局のビジョンと重なります。この理念の一致に共鳴し、筋肉医局は昭和西川様が始動する「メディカルピロープロジェクト」へ参画することになりました。

■ なぜ医療従事者に睡眠環境サポートが必要か

医療従事者は夜勤・当直・オンコールなど、睡眠が乱れやすい環境で働いています。慢性的な疲労は医師自身の健康だけでなく、医療の安全にも直結する問題です。

・ 夜勤・当直による生体リズムの乱れ

・ 限られた休息時間で十分に回復できない

・ 疲労の蓄積による判断力の低下

・ メンタルヘルスに悪影響を及ぼす

筋肉医局はこれまで、身体づくりを通じて医療者が健康を体現する文化を発信してきました。睡眠はその土台です。今回の取り組みは、そのメッセージを睡眠環境という切り口で広げるものです。

■ プロジェクト概要

【キャンペーン内容】

筋肉医局員全員が、昭和西川株式会社より「オーダーメイド枕 まくらぼ」をご提供いただきます。専門スタッフが頸椎・肩幅を計測し、一人ひとりに合った枕を仕立てます。当直後や夜勤後の短い休息でも心地よく過ごせる睡眠環境をサポートします。

【筋肉医局の役割】

・ 医師・歯科医師の視点から、一般的な睡眠環境と身体への影響についての知見の共有

・ 医局員が実際に枕を使用し、使用感やフィット感を検証

・ 睡眠環境と予防医療に関する情報をSNS・講演等で発信

・ 医療現場の声を製品改善に反映する形での継続的な協力

■ 医師×フィットネス知見が生み出す、説得力ある製品フィードバック

筋肉医局員は医師・歯科医師としての医学知識と、フィットネスの知識を兼ねそろえております。

【医療の知識】

さまざまな診療科の医師が所属するので、多角的な視点からの情報共有が可能です。

【フィットネスの実践知識】

全員がボディメイクコンテスト出場者です。日々のトレーニングや睡眠環境管理を自分の身体で実践しており、製品の使用感をより詳しく意見共有できます。

筋肉医局は昭和西川様との連携のもと、枕の使用感や快適性に関する意見を継続的に収集し、より精度の高い製品開発に貢献していきます。

■ 今後の展望

筋肉医局は昭和西川様と引き続き連携しながら、医療従事者の睡眠環境改善に取り組んでいきます。

・ 医局員による一般的な睡眠環境への影響についての知見の共有

・ 睡眠と運動に関する一般的な健康情報の共同発信

・ 医療現場のニーズを反映した製品改善への協力

・ 行政や医療機関との連携の可能性の探索

「命を守る人の睡眠環境をサポート。」

筋肉医局は昭和西川様とともに、医療従事者の健康を入り口に、より多くの人が健やかに過ごせる社会を目指していきます。

■ 筋肉医局について

筋肉医局は、ボディメイクコンテスト出場経験を持つ医師・歯科医師・医学生・歯学生の団体です。2026年3月現在、国内外に80名以上が所属しています。「医師が病院の中で病気を待つ時代から、病院の外で健康を発信する時代へ」をコンセプトに、フィットネス文化の普及と予防医療の推進に取り組んでいます。

公式サイト：https://mediclink.jp/kinniku-ikyoku/

■ お問い合わせ先

筋肉医局 代表 阿部 央聖（あべ おうせい）

お問い合わせ：https://mediclink.jp/kinniku-ikyoku/support/