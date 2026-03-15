霜降り明星・粗品主催公演『粗品VS漫才劇場～アンチコメントの変～』過去最高37,000枚突破! 大好評により配信延長決定!

吉本興業株式会社

2026年3月7日(土)東京・渋谷よしもと漫才劇場にて開催した、霜降り明星・粗品のオールナイト企画公演『粗品VS漫才劇場～アンチコメントの変～』において、オンラインチケット販売枚数が37,000枚を突破しました。

吉本所属芸人主催公演史上、過去最高記録を更新するという快挙となります。この記録的な反響を受け、オンライン配信チケットの販売・視聴期間を延長することが決定しました。

本公演は、とある事件をきっかけに急遽開催が決定した緊急オールナイトライブで、粗品の企画が複数詰まった特別企画公演となりました。開催当日のリアルタイム視聴数は深夜にもかかわらず最高6,000人を突破、終演まで常時5,000～6,000人の視聴数を記録。また、粗品からの呼びかけがない状態から「#粗品VS漫才劇場」というハッシュタグがファンの間で展開・拡散され、Xでは即座にトレンド入りを果たし、オンライン上のコメント欄が終始溢れかえるなど、ネタから企画まで全てにおいて没入いただける一夜となりました。

なお、本公演の企画内容に関しましては、ご購入いただきました皆様に楽しんでいただきたいコンテンツとなっておりますので、詳細なネタバレを含む記述はお控えいただきますよう、お願い申し上げます。

公演概要

「粗品VS漫才劇場～アンチコメントの変～」

3月7日（土）24:00開場／24:30開演

会場：渋谷よしもと漫才劇場

会場チケット即時完売。

先行販売期間2月25日（水）19:00～2月27日（金）11:00の2日弱（40時間）でキャパ214席に対して約7,500枚の応募を記録。

＜配信チケット情報＞

出演：霜降り明星・粗品

エバース、エルフ、9番街レトロ、狛犬、シモリュウ、ゼロカラン、ドンデコルテ、バリカタ友情飯、プリズンクイズチャンネル、ヨネダ2000

料金：配信3,000円

販売：FANY Online Ticket

販売期間：3月22日（日）12:00まで

視聴期間：3月22日（日）23:59まで

販売URL： https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/shibuya-260308

※詳しくは販売ページをご参照ください

＜粗品VS漫才劇場の軌跡＞YouTube「粗品Official Channel」より

2月11日（木）吉本の社員に粗品アンチがおる事件について

https://youtu.be/FOsa1QHtKfI?si=0Zja35V8xXlHxdt4

2月18日（木）吉本の社員に居る粗品アンチが他の芸人も嫌いな事が判明しました

https://youtu.be/MimHML14ejA?si=Lzo-zWBvrBZi_3OZ

2月25日（木）犯人が見つかりました【吉本社員粗品アンチ事件】

https://youtu.be/fT220Bjosb0?si=chMsPWjtl59KCNkq