元Microsoftエンジニアが開発、死後に言葉を届けるSNS「TUNAGU」、クラウドファンディング公開3日で目標達成 ――人生を記録し、未来に届ける新しいSNSの形

TUNAGU

個人事業主・山崎晃（屋号：TUNAGU / 所在地：東京都）は、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて、死後に大切な人へSNS投稿を届ける人生アーカイブSNS「TUNAGU」の先行支援受付を開始しました。

2026年3月12日に公開したクラウドファンディングは、公開から3日で目標金額を107%達成。サービスローンチ前の段階で、多くの方から共感と期待の声が寄せられています。

■ SNSが、初めて死を越えた。

突然いなくなった人の言葉が、残っていたら。最後に何を思っていたか。どれほど愛していたか。残された人が、一番知りたいことが、何も残っていない――。

TUNAGUは、その問いから生まれたサービスです。現在のSNSは「今」を共有するために設計されており、本人が亡くなった瞬間に更新は止まり、アカウントは放置されるか削除される運命にあります。TUNAGUは、「死」を終わりではなく「最後の手紙」の起点に変える、新しい形のライフアーカイブSNSです。家族へ、パートナーへ、子どもへ、親友へ。今日の言葉を、あなたの物語を、未来に届ける場所です。

■ こんな瞬間に、届く。

・子どもの20歳の誕生日：「お父さんからメッセージが届いています」――生まれた日に設定された言葉が、20年越しに届く。

・あなたが亡くなった日：パートナーのもとへ、今日書いた言葉が届く。その日まで待っている。

■ 主な機能

プロフィール中心のページ設計（開発中画面）

【死後公開投稿】

生前に作成した投稿を「死後公開」に設定。亡くなった後、「信頼者」による死亡確認、または15ヶ月間アクションがない場合の自動確認を経て、大切な人のタイムラインへ届きます。テキスト・画像・音声・動画に対応。投稿ごとに一般公開・限定公開・死後公開が選べます。

【日時指定投稿】

誕生日、記念日、10年後。特定の日時に届く、未来への手紙を作れます。

【信頼者の指定】

亡くなった後にアカウントを管理できる信頼者を、生前に指定できます。

【いいね・インプレッション・コメントなし】

承認を求めるSNSではないため、数字は一切表示しません。あなたの日常や大切な人への思い、等身大の記録だけが積み上がります。

【つながりツリー】

設定された家族・大切な人とのつながりをビジュアルで記録。本当に大切な人だけのクローズドな空間で気兼ねなく投稿できます。

【データが消えない設計】

分散型ストレージとブロックチェーンを組み合わせ、改ざん防止・永続保存できる設計を採用予定。ここにいた証を100年後にも。

■ プラン・料金

フリープラン（\0 / 永久無料）：投稿100件まで、つながり3人まで、日時指定投稿・つながりツリーが利用可。死後公開は対象外。

プレミアムプラン（\300 / 月）：投稿・つながり無制限、死後公開・全機能利用可。途中解約OK、再開OK。解約後も投稿・設定は保持されます。死後は料金が発生せず、アカウントはそのまま維持されます。

※クラウドファンディング支援者には特典コードを発行。コード入力でプレミアムプランをご利用いただけます。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名｜もし今日いなくなったら。大切な人へ想いが届くSNS『TUNAGU』を作りたい

URL｜https://camp-fire.jp/projects/935009/view

募集期日｜2026年3月12日～2026年5月10日 23:59

リターン内容

・500円：創設支援者クレジットのみ

・1,000円：プレミアムプラン(3ヶ月間) + 創設支援者クレジット

・3,000円：プレミアムプラン(1年間) + 創設支援者クレジット

・10,000円：プレミアムプラン(3年間) + 創設支援者クレジット + 開発者とオンライン会議

■ 開発者について

山崎 晃（ヤマザキ アキラ）

ソフトバンク、NTTデータ、DeNA、日本マイクロソフトでのエンジニア・IT経験を経て、ITエンジニアとして活動。2025年1月の第一子誕生を機に「もし自分に何かあったとき、この子に伝えたいことを残す手段がない」という実感からTUNAGUの開発を開始。

TUNAGU（ツナグ）：https://tunagu.life/

クラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/935009/view

お問い合わせ：contact@tunagu.life