【楽天イーグルス】4/10（金）～12（日）ポケモンとプロ野球12球団スペシャルタッグ「ポケモンベースボールフェスタ2026」開催！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、ポケモンとプロ野球12球団のスペシャルタッグ企画「ポケモンベースボールフェスタ2026 ～30年の想いをボールに込めて～」の特別演出試合を、4月10日（金）～12日（日）に楽天モバイル 最強パーク宮城にて行うこととなりましたので、お知らせいたします。

『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年を記念し、本企画ではプロ野球12球団の各球場でポケモン特別演出試合を開催するほか、オリジナルグッズの販売、「ポケモンGO」スペシャルイベントなどを実施いたします。

4月10日（金）～12日（日）に開催する楽天モバイル 最強パーク宮城でのオリックス・バファローズ戦では、ピカチュウとの写真撮影会やポケモンスタンプラリーなどのイベントを実施します。さらに、楽天イーグルスのパートナーポケモンに、勇猛果敢な大空の戦士である「ウォーグル」が決定。4月10日（金）より楽天イーグルス グッズショップおよびオンラインショップで、ウォーグルや楽天イーグルスのユニフォーム姿のピカチュウがデザインされたオリジナルグッズを販売いたします。

プロ野球12球団とポケモンのスペシャルダッグにぜひご期待ください。

＜「ポケモンベースボールフェスタ2026 ～30年の想いをボールに込めて～」特別演出試合 概要＞楽天イーグルス 球団パートナーポケモン「ウォーグル」

■対象試合：4月10日（金）～12日（日）オリックス・バファローズ戦

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城

■イベント

≪ポケモンスタンプラリー≫

モンスターボールがデザインされた台紙にピカチュウのスタンプを集めていただくと、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

◆台紙配布・スタンプ設置場所

１.京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーション付近

２.スタジアム正面特設グッズテント付近

３.グリーンフィールド内

４.3塁側イーグルスドーム付近

５.スマイルグリコパーク 観覧車付近

※本企画は当日の観戦チケットをお持ちでなくてもご参加いただけますが、３.４.５.は観戦チケットがないとご入場いただけない場所にあります

※台紙がなくなり次第配布を終了します

◆景品：5個のスタンプのうち、3個以上のスタンプを集めた方に、ピカチュウオリジナルステッカーをプレゼント

※ステッカーがなくなり次第終了します

◆景品配布場所：各スタンプ設置場所

≪ピカチュウと写真撮影会≫

楽天イーグルスのユニフォームを着せてもらったピカチュウと写真が撮れる撮影会を実施いたします。

◆参加券配布場所：京成電鉄 スカイライナー イーグルスキッズステーション付近

◆参加券配布時間・組数

・4月10日（金）：15:30～ 先着150組

・4月11日（土）：10:30～ 先着250組

・4月12日（日）：9:30～ 先着250組

※1組4名まで

※当日の観戦チケットをお持ちの方が対象です

※参加券配布の列の状況に応じて、配布開始時間が早まる場合があります

◆撮影場所：グリーンフィールド内

◆撮影時間

・4月10日（金）：16:00～17:20

・4月11日（土）：11:00～13:20

・4月12日（日）：10:00～12:20

※天候等により、やむを得ずイベントを中止または内容を変更する場合があります

≪「ポケモンGO」スペシャルイベント≫

◆開催場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 周辺

◆内容

・ジムが出現！ユニフォームを着用したピカチュウとのレイドバトルに挑戦しよう。

・タイムチャレンジに参加しよう！達成すると、リワードとしてイベントにぴったりのポケモンと出会えます。

・特別な「ピカチュウ」の画像を使用したポケストップが出現！

※ポケストップは対象試合日から一軍公式戦最終試合まで設置予定です

・「ポケモンGO」スペシャルイベントの詳細は以下ご参照ください

https://pokemongo.com/ja/news/nippon_pro_baseball

≪オリジナルグッズの販売も決定！≫

楽天イーグルスのユニフォーム姿のピカチュウと、球団パートナーポケモンのウォーグルがデザインされたオリジナルグッズを販売します。

◆販売店舗

・楽天イーグルス グッズショップ エスパル仙台店、オンラインショップ

販売日：4月10日（金）10:00～

・楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 正面広場特設ブース

販売日：4月10日（金）15:00～

※店舗により商品ラインナップが異なります

◆商品ラインナップ

・フェイスタオル：2,600円

総柄、#0小深田選手、#1宗山選手、#2太田選手、#6村林選手、#7鈴木選手、#11岸選手、#17古謝選手、#18前田選手、#19荘司選手、#21早川選手、#24黒川選手、#32中島選手、#39伊藤裕選手、#46藤平選手、#50武藤選手、#51小郷選手、#69内選手

・キーホルダー：1,100円

#0小深田選手、#1宗山選手、#2太田選手、#6村林選手、#7鈴木選手、#11岸選手、#17古謝選手、#18前田選手、#19荘司選手、#21早川選手、#24黒川選手、#32中島選手、#39伊藤裕選手、#46藤平選手、#50武藤選手、#51小郷選手、#69内選手

・ミニフラッグ：900円

ピカチュウ、#1宗山選手、#6村林選手、#11岸選手、#17古謝選手、#18前田選手、#21早川選手、#24黒川選手、#32中島選手、#39伊藤裕選手、#51小郷選手

・Tシャツ：4,700円（130／S／M／L／XL）

ワンポイント刺繍、ピカチュウフェイス、ユニフォーム着用ピカチュウ

・応援バット：1,400円

・ハンドタオル：1,300円

・ジェット風船スターターセット：900円

・スティックライト：3,300円

・ピカチュウダイカットライト：3,500円

・キャップ：4,800円（KIDS／FREE）

※価格は全て税込です

・オリジナルグッズの詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601008895.html

■4/10（金）～12（日）「ポケモンベースボールフェスタ2026」詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601011845.html

■楽天イーグルスの観戦チケット好評販売中！

https://www.rakuteneagles.jp/ticket/

■提供素材

https://rak.box.com/s/x4wqod1x69uuxwnjhwnn1t37v05zuc3k

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします