FRUITS ZIPPER×CREATEs（クレイツ）9012 イオンコードレス ストレートアイロンで“はっぴーなわたし、360度カワイイ。”

株式会社クレイツ

FRUITS ZIPPER×CREATEs（クレイツ）コラボレーションアイテムが新登場。

株式会社クレイツ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）の次世代セルフスタイリングライン「9012（キューゼロイチニ）」から、アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ「FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）」とのコラボレーションアイテムが新登場。

いつでも“360度カワイイ”が叶う「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」と、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られたグッズのセットが、全7種類で展開いたします。

本コラボ限定セットは、2026年3月15日（日）クレイツ公式オンラインショップにて予約販売を開始するとともに、クレイツがプラチナパートナーを務める「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」のクレイツステージおよびブースにて、一般初公開いたします。

また、クレイツ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@creates_official/)では、FRUITS ZIPPERが出演するプロモーションムービーのほか、FRUITS ZIPPERのコメントムービー、撮影時のメイキングを2026年3月16日（月）より順次公開いたします。

FRUITS ZIPPER×9012 NEW COLLABORATION

特集ページ :https://createsnet.shop/Page/Feature/FRUITS_ZIPPER-9012.aspx

クレイツは、ヘアアイロンブランドとして美容師やヘアメイクアップアーティストから高い評価を受け、長年にわたりアイドルたちのステージや撮影など、数多くの現場を支えてきました。そうしたプロユースの技術力を活かし、一般の方でも簡単に理想のヘアスタイルを叶えられるヘアアイロンを展開。プロクオリティのヘアアイロンを通じて、個々の多様性や個性、自己表現の広がりを提供してきました。

「NEW KAWAII」を掲げるFRUITS ZIPPERは、自由で前向きな新しい価値観や、自分らしさを大切にする姿を発信し続けています。クレイツのヘアアイロン「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」の軽やかさや自由に持ち運べるという機能性と、FRUITS ZIPPERの世界観を融合。アイドルの“カワイイ”を支えてきたクレイツの技術力を活かし、使いやすさはもちろん、デザインの細部にまでこだわった、特別なコラボレーションセットが誕生しました。



セット内容は、コンパクトで持ち運びに便利な「9012 イオンコードレスストレートアイロン」。さらに、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られた、コードレスアイロン専用のシリコンカバー、アイロンが収まるポーチ、ヘアアレンジに便利なヘアクリップのコラボグッズ3点を組み合わせた、豪華なセット内容となっております。

【FRUITS ZIPPERコラボ限定セット】9012 イオンコードレス ストレートアイロン（全7種）

「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」は、ポーチにすっきり収まるサイズ感。コンパクトながらスペックはプロ級で、お出かけ先やライブ遠征、推し活のシーンでもサッと使えます。

FRUITS ZIPPERロゴ入りポーチは、コードレスアイロン本体とコラボグッズをまとめて収納可能。

シリコンカバーとヘアクリップには、各メンバーをイメージしたキャラクターと名前をプリントし、コラボレーションならではの特別感をプラスしています。

さらに、クレイツ公式オンラインショップ、または、全国の小売店でお買い上げの方に、撮影時のFRUITS ZIPPERオフショットを使用した「限定トレーディングカード」をプレゼント。

※ノベルティは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

また、クレイツ公式オンラインショップでは、先行予約キャンペーンを実施。2026年4月13日（月）23:59までの先行予約期間中、クレイツ公式オンラインショップにてご購入いただいた方の中から抽選で7名に「オリジナルポストカード（FRUITS ZIPPERメンバー全員の直筆サイン入り）」をプレゼントいたします。

商品概要

- 商品名：【FRUITS ZIPPERコラボ限定セット】9012 イオンコードレス ストレートアイロン- 発売日：2026年3月15日（日）- 種類：全7種（仲川瑠夏セット/真中まなセット/櫻井優衣セット/鎮西寿々歌セット/早瀬ノエルセット/松本かれんセット/月足天音セット）- 価格：\13,200（税込）- 内容：9012 イオンコードレス ストレートアイロン、シリコンカバー、ヘアクリップ、ポーチ- 取扱店舗：クレイツ公式オンラインショップ、アソビモール、全国の小売店にて順次発売予定- 特集ページ：https://createsnet.shop/Page/Feature/FRUITS_ZIPPER-9012.aspx

※商品の詳細は、特集ページをご覧ください。

仲川瑠夏セット真中まなセット櫻井優衣セット鎮西寿々歌セット早瀬ノエルセット松本かれんセット月足天音セットFRUITS ZIPPER×9012詳細を見る :https://createsnet.shop/Page/Feature/FRUITS_ZIPPER-9012.aspx

クレイツ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@creates_official/)では、FRUITS ZIPPERが出演するプロモーションムービーのほか、FRUITS ZIPPERのコメントムービー、撮影時のメイキングを2026年3月16日（月）より順次公開いたします。“はっぴーなわたし、360度カワイイ。”をテーマに、FRUITS ZIPPERが「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」を使用して“360度カワイイ”ヘアに変身。前髪やおくれ毛までこだわった、ちゅるんとなめらかでツヤのあるヘアスタイルをぜひご覧ください。

FRUITS ZIPPER×9012“はっぴーなわたし、360度カワイイ。”

クレイツは、FRUITS ZIPPER×9012のコラボレーションによって、日本が誇るアイドルカルチャーの魅力をより広く発信してまいります。

【FRUITS ZIPPERプロフィール】

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生したアイドルグループ。グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つ FRUITに、「元気を与える」という意味のZIPを組み合わせ、FRUITS ZIPPERと命名された。「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

株式会クレイツ

クレイツ（https://createsnet.jp/）は、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976年のパンチパーマ開発から始まり、イオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に“巻き髪ブーム”が到来。カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン(R)技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストから高く評価され、国内外の俳優、アーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）