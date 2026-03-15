忙しい年度末、首肩腰が限界になる前に。デスクワーク・力仕事のこりに向き合う株式会社リーフ独自の「リダクター施術」徹底解説

株式会社リーフ

「年度末に入ってから、首や肩がずっと重い」

「デスクワークで同じ姿勢が続き、腰までつらくなってきた」

「力仕事のあと、腰や背中が張って戻らない」

「ケアしても、その場だけでまた元通り…」

2月末～3月は、寒さで身体がこわばりやすい上に、年度末の忙しさで仕事量も増え、首・肩・腰の“こり”や痛みを抱えやすい時期です。

「本当はケアしたいのに、忙しくて後回しにしてしまう」

そんな方も少なくありません。

この記事では、株式会社リーフが提供する独自の「特別診療（リダクター施術)」を中心に、

・なぜ“ほぐすだけ”では痛みや姿勢が元に戻りやすいのか

・特別診療（リダクター）で目指すアプローチとは何か

・鍼灸と組み合わせるとさらに効果的になる理由

を、わかりやすく解説します。

ほぐしても痛みや不調がぶり返していませんか？

首・肩・腰がつらいと、つい「いま痛いところ」をほぐしたくなります。

もちろん、その瞬間ラクになるのは大切なことです。

ただ一方で、

- その日は軽いのに、翌日には元通り- 施術後すぐは良いけど、数日で戻る- ほぐす場所が毎回変わる- “痛いところ”が増えていく気がする

こうしたぶり返しやすさに悩む方も多いのが現実です。

痛みがぶり返す背景には、痛みが出ている場所だけでは説明できない、

姿勢のクセ・身体の使い方・左右差・背骨のねじれなどが関係していることがあります。

だからこそ株式会社リーフでは、ただ強く押したり揉んだりするのではなく、

状態を把握し、身体全体のバランスから整えることを大切にしています。

株式会社リーフ独自の「特別診療（リダクター施術）」とは？

株式会社リーフでは、リダクターを用いた施術を 「特別診療」 として提供しています。

リダクターはリーフ独自で扱っている器具です。

リダクターを使用した施術の様子

カタチは美顔器に似ていますが目的はもちろん美容ではなく、身体の土台（姿勢・背骨のバランス）に向き合い、首・肩・腰のこりや痛みの“戻りやすさ”にアプローチするための施術器具です。

特別診療（リダクター施術）の特徴は、たとえば次のような点にあります。

- 強刺激に頼らず、負担を抑えて整えられる設計- 左右差・ねじれに対して、均等に働きかけやすい- 状態に合わせて刺激を調整しやすい- 施術の質がブレにくい（施術する側のスキルの差で効果が変わるのを防ぐ）

「強く押されるのは怖い」「バキバキ系は苦手」という方でも、

身体の状態に合わせて刺激を調整しながら進めていきます。

一般的な手技とは何が違うの？

特別診療（リダクター施術）が、手で行う一般的な整骨院の施術と大きく違うのは、「再現性」と「安全性」を重視して設計されている点です。

手技は、施術者の経験や感覚によって微妙にアプローチが変わりやすく、同じ院内でも担当が変わると「効き方が違う」と感じることがあります。

一方で、リダクター施術は使い方や知識を共有しやすく、一定のレベルで施術の質を揃えやすいのが特徴です。

つまり「誰が担当しても、安定した施術を受けられる状態」を目指しやすい。ここが大きな強みです。

また、リダクターは材質や形状の面でも、過剰な刺激が入りにくいよう配慮された設計になっています。

強い力で無理に押し込んだり、身体に負担をかけたりする方向ではなく、身体の状態を見ながら必要な刺激を入れて整えていく考え方です。

リダクターは身体のさまざまな部位に使いますが、特に背骨はリダクターを使用した施術が効果的です。

背骨は日常の姿勢やクセの影響でねじれが生まれやすい部位でもありますが

特別診療（リダクター施術）では、こうしたねじれや左右差に対して、左右の状態を見ながら均等に働きかけやすいことも特徴のひとつです。

「痛いところだけを追いかける」のではなく、身体のバランス全体を整えることで、首・肩・腰のつらさが“ぶり返しにくい状態”を目指していきます。

もちろん、手技そのものが不要ということではありません。

膝や手足など複雑に動く部位や、周辺の筋肉へ直接アプローチしたい場面では、手技が活きることもあります。

株式会社リーフでは、そうした手技の良さも活かしながら、特別診療（リダクター施術）を軸に「その場しのぎで終わらせない」施術設計を行っています。

リダクター施術はこんな人におすすめ

- 首・肩・腰のこり／痛みがあり、ほぐしてもすぐぶり返すと感じる方- デスクワーク／力仕事で、同じ姿勢・同じ動作が続き体がガチガチになりやすい方- 姿勢のクセ（左右差・ねじれ）が気になり、根本から整えたい方- “痛いところだけ”ではなく、なぜつらくなるのかまで見てほしい方- 強い刺激やバキバキ系が苦手で、負担を抑えた施術を受けたい方- 施術者によって効き方が変わるのが不安で、再現性の高い施術を求める方- 頭痛や自律神経の乱れなど、神経・血管の影響も含めて全体を見直したい方- 体の硬さ・こわばりが強く、表面だけでなく深い部分まで安全に整えたい方

リダクター施術で期待できる変化

- 首・肩・腰のこりが、軽く感じる／重だるさが和らぐことが期待できます。- 長時間座った後や、朝の動き出しがラクに感じられることが期待できます。- 施術直後だけでなく、次の日・次の週もつらさが戻りにくいと感じられることが期待できます。- 左右差やねじれに向き合うことで、体がまっすぐ立ちやすい／姿勢が整いやすいことが期待できます。- 背中～腰まわりのバランスが整い、立ち姿・後ろ姿の印象がスッキリすることが期待できます。- 姿勢が整うことで、結果として“痩せて見える”“スタイルが良く見える”など、見た目の印象が変わることが期待できます。- 体のこわばりがゆるみ、呼吸がしやすい／胸が開きやすいと感じられることが期待できます。- 身体が軽い／動かしやすいなど、日常動作の快適さを感じられることが期待できます。- 強刺激に頼らない施術設計により、安心して受けやすいと感じられることが期待できます。

※感じ方には個人差があります。状態により施術内容は異なります。

【3月・2店舗限定】お試しキャンペーンのご案内

「まずは一度体験してみたい」という方に向けて、3月は2店舗限定で、株式会社リーフの施術をお得に試せる新規向けお試しキャンペーンを実施しています。(3月末まで)

■ お試し価格（新規の方限定）

特別診療（リダクター施術）：8,500円 → 3,500円

鍼灸（全身）：7,500円 → 3,750円

■ 実施店舗（2店舗限定）

KOKUA鍼灸院・整骨院浦和院(https://kokua-urawa.com/)

新潟名倉堂鍼灸整骨院(https://www.niigata-naguradou.com/)

■ 実施期間

3月末日まで

■ ご予約方法（HPから）

各院の店舗ホームページよりご予約ください。

KOKUA鍼灸院・整骨院浦和院(https://kokua-urawa.com/)

新潟名倉堂鍼灸整骨院(https://www.niigata-naguradou.com/)

その際、LINEで 「PRプレスのキャンペーン記事を見た」 とお伝えいただくとスムーズです。

鍼灸は、リダクター施術と併用される方も多く、目的に応じて選ばれています。

株式会社リーフの店舗は、鍼灸整骨院として運営しており、通常の鍼灸メニューもございます。

鍼灸は多くの院で行われている施術ですが、

だからこそ株式会社リーフでは、鍼灸を「単体で完結させる」のではなく、

特別診療（リダクター施術）と組み合わせるもしくは目的によってより適した方を選択することで、納得感のある施術体験につなげることを大切にしています。

つらさが出ている場所だけをケアしても、姿勢のクセや身体の使い方が変わらなければ、

どうしても“ぶり返し”が残ることがあります。

特別診療で身体の土台（バランス）にアプローチしながら、鍼灸で全身の状態も整える。

この組み合わせによって、「その場だけ楽」ではなく、次の日・次の週もラクに過ごせる状態を目指しやすくなるのが、リーフの考え方です。

【初めてでも安心】施術の流れ

- 問診：つらい症状や生活背景（デスクワーク・力仕事など）を確認- 状態確認：姿勢や動作のクセをチェック- 施術：特別診療（リダクター）／鍼灸（全身）を状態に合わせて提案- 生活アドバイス：その場で終わらせないためのポイントを共有

「鍼が初めて」「刺激が不安」という方も、状態に合わせた調整が可能です。

まずは相談ベースで体験し、合う・合わないを判断する形でも問題ありません。

【3月・2店舗限定】新規お試しキャンペーン

3月は、2店舗限定で「まず体験してみたい」方向けのキャンペーンを実施しています。

■ お試し価格（新規の方限定）

特別診療（リダクター施術）：8,500円 → 3,500円

鍼灸（全身）：7,500円 → 3,750円

■ 実施期間

3月末日まで

■ ご予約方法

ご予約は各院の店舗ホームページからお願いいたします。

その際、LINEで 「PRプレスのキャンペーン記事を見た」 とお伝えいただくとスムーズです。

実施店舗情報（2店舗限定）

KOKUA鍼灸院・整骨院浦和院

〒330-0062

埼玉県さいたま市浦和区仲町2-3-21 木村ビル1階

最寄駅：浦和駅（徒歩5分）

電話番号：048-824-1200

営業時間：平日・土曜 10:00～13:00、15:00～20:00／日祝 10:00～18:00

HPはこちら(https://kokua-urawa.com/)

新潟名倉堂鍼灸整骨院

〒950-1213

新潟県新潟市南区能登４０４－１

最寄り駅：矢代田駅7.2km、田上駅7.5km、古津駅8.5km

電話番号：025-378-3492

営業時間：月～土 10:00～13:00、15:00～20:00／日曜、祝日 10:00～18:00

HPはこちら(https://www.niigata-naguradou.com/)

忙しい時期ほど、“その場しのぎ”から抜け出すきっかけを

年度末の忙しさで、身体の不調は後回しになりがちです。

でも、首・肩・腰のつらさは我慢するほど、日常の負担が積み重なってしまうこともあります。

株式会社リーフでは、身体の土台に向き合う特別診療（リダクター施術）と、全身の状態を整える鍼灸を、それぞれの目的に合わせて提供しています。

今回の3月キャンペーンでは、この2つの施術を「まずは試してみたい」という方に向けて、新規の方限定でお得な価格で体験いただけます。

ご予約はHPから。LINEで 「PRプレスのキャンペーン記事を見た」 とお伝えいただくとスムーズです。

「自分のこりや痛みがどこから来ているのか知りたい」という方も、ぜひ一度ご相談ください。