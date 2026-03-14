GAN（岩田剛典）、OWVが出演決定！ 日韓アーティスト集結の音楽フェス「RE:VE FESTIVAL : Global Music Stage」

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日韓の人気アーティストが一堂に会するグローバル音楽フェスティバル「RE:VE FESTIVAL : Global Music Stage」が、2026年4月26日にぴあアリーナMMで開催される。音楽を通じて“心”をつなぐことをコンセプトに企画された本公演の日本側出演者第1弾ラインナップが公開された。

今回発表された日本アーティストは、GAN（岩田剛典）とOWV。Part 1とPart 2の2部構成で行われる本公演で、圧倒的なパフォーマンスで注目を集めるボーイズグループOWVはPart 1への出演が決定した。力強いステージ掌握力と完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了することが期待されている。

Part 2には、三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして活躍する一方、俳優としても映画やドラマで高い評価を受けているGAN（岩田剛典）の出演が決定。卓越したダンスと豊かな表現力を兼ね備えたパフォーマンスで、特別なステージを届ける見込みだ。

今回の発表を皮切りに、日韓両国を代表するアーティストたちの追加ラインナップも順次発表される予定で、ファンの期待はさらに高まっている。音楽という共通言語でつながるグローバルステージ「RE:VE FESTIVAL : Global Music Stage」が、どのような“星座”を描き出すのか注目が集まっている。

チケットは2026年3月21日（土）12時（正午）よりmahocastにて販売開始。

公演の詳細は下記の通り。

【公演詳細】

RE:VE FESTIVAL : Global Music Stage

日時：2026年4月26日（日）

会場：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目2-2）

主催：株式会社DOTs

主管：GOLD COMPANY、mahocast

協力：C Force

チケット販売：mahocast (https://www.mahocast.com(https://www.mahocast.com))

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

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