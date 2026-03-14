「補助金、知らないだけで損してた...」「補助金AI」正式リリース

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株式会社プエンテ

■ これは「情報格差」を解消するサービスです


日本には毎年、数千億円規模の補助金・助成金が公募されています。


しかし「知らなかった」「どこを見ればいいか分からなかった」という理由だけで、その恩恵を受けられない中小企業が大多数を占めています。


株式会社プエンテ（埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男）は、この「補助金の情報格差」をAIの力でゼロにするプラットフォーム「補助金AI」を2026年3月14日に正式リリースしました。


中央省庁20サイト＋全国47都道府県の産業振興財団・支援センター計67サイトを毎日自動巡回し、AIが構造化・マッチング・専門家紹介まで一気通貫で対応します。



補助金AI

▶ 補助金AI サービス紹介動画（YouTube）


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TLXokCx2lHo ]

■ 補助金AI サービス概要



補助金AI
補助金マッチングプラットフォーム

URL


https://hojokin-ai.org/
提供開始


2026年3月14日
対象ユーザー


中小企業・小規模事業者・個人事業主



■ 補助金AI 5つの特徴


特徴その1


67サイト毎日自動クロール


中央省庁20サイト＋全国47都道府県の産業振興財団・支援センターを毎日巡回。SHA256重複排除で鮮度を担保。


特徴その2


AIマッチング分析


企業プロファイル（業種・規模・課題・投資計画）をClaude AIが解析※1し、適合度スコアを自動生成。
※1.企業情報はAI学習には利用されません。
特徴その3


士業・専門家 AIリアルタイム照合


行政書士・中小企業診断士など専門家の「得意補助金・対応地域・採択実績・採択率」をAIが照合し最適な専門家を即時推薦。


特徴その4


成果報酬ゼロの透明料金


月額固定制。士業との契約は直接締結のため、隠れコストや補助金AIでの成功報酬は一切発生しません。


特徴その5


締切・公募開始アラート自動送信


マッチ度の高い補助金の締切や公募開始が近づくと自動でメール通知。
締切アラートと公募開始アラートの2種類。
締切アラートは3・7・14・30日前にメールでお知らせ。
公募開始アラートは新しい補助金の公募が開始された際に即座に通知。
無料プランでは締切アラート（上位3件のみ）が利用可能、公募開始アラートはスタンダード以上のプランで利用可能。



■ 補助金AI 料金プラン（補助金AIへの成果報酬なし・月額固定）



補助金AI 料金プラン（補助金AIへの成果報酬なし・月額固定）

■ 会社情報


会社名


株式会社プエンテ


代表取締役社長


保科一男


所在地


埼玉県所沢市


設立


2025年


事業内容


AIを活用したボリビアオフショア開発・SaaS型新規事業開発


コーポレートサイト


https://www.puentework.com/



■ 本件に関するお問い合わせ
https://www.puentework.com/
サービスURL


https://hojokin-ai.org/



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