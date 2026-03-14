「補助金、知らないだけで損してた...」「補助金AI」正式リリース

株式会社プエンテ

■ これは「情報格差」を解消するサービスです

日本には毎年、数千億円規模の補助金・助成金が公募されています。

しかし「知らなかった」「どこを見ればいいか分からなかった」という理由だけで、その恩恵を受けられない中小企業が大多数を占めています。

株式会社プエンテ（埼玉県所沢市、代表取締役社長：保科一男）は、この「補助金の情報格差」をAIの力でゼロにするプラットフォーム「補助金AI」を2026年3月14日に正式リリースしました。

中央省庁20サイト＋全国47都道府県の産業振興財団・支援センター計67サイトを毎日自動巡回し、AIが構造化・マッチング・専門家紹介まで一気通貫で対応します。

補助金AI

▶ 補助金AI サービス紹介動画（YouTube）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TLXokCx2lHo ]

■ 補助金AI サービス概要

補助金AI補助金マッチングプラットフォーム

URL

https://hojokin-ai.org/

提供開始

2026年3月14日

対象ユーザー

中小企業・小規模事業者・個人事業主

■ 補助金AI 5つの特徴

特徴その1

67サイト毎日自動クロール

中央省庁20サイト＋全国47都道府県の産業振興財団・支援センターを毎日巡回。SHA256重複排除で鮮度を担保。

特徴その2

AIマッチング分析

企業プロファイル（業種・規模・課題・投資計画）をClaude AIが解析※1し、適合度スコアを自動生成。

※1.企業情報はAI学習には利用されません。

特徴その3

士業・専門家 AIリアルタイム照合

行政書士・中小企業診断士など専門家の「得意補助金・対応地域・採択実績・採択率」をAIが照合し最適な専門家を即時推薦。

特徴その4

成果報酬ゼロの透明料金

月額固定制。士業との契約は直接締結のため、隠れコストや補助金AIでの成功報酬は一切発生しません。

特徴その5

締切・公募開始アラート自動送信

マッチ度の高い補助金の締切や公募開始が近づくと自動でメール通知。

締切アラートと公募開始アラートの2種類。

締切アラートは3・7・14・30日前にメールでお知らせ。

公募開始アラートは新しい補助金の公募が開始された際に即座に通知。

無料プランでは締切アラート（上位3件のみ）が利用可能、公募開始アラートはスタンダード以上のプランで利用可能。



■ 補助金AI 料金プラン（補助金AIへの成果報酬なし・月額固定）

補助金AI 料金プラン（補助金AIへの成果報酬なし・月額固定）

■ 会社情報

会社名

株式会社プエンテ

代表取締役社長

保科一男

所在地

埼玉県所沢市

設立

2025年

事業内容

AIを活用したボリビアオフショア開発・SaaS型新規事業開発

コーポレートサイト

https://www.puentework.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

https://www.puentework.com/

サービスURL

https://hojokin-ai.org/

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