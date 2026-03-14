STU48 広島の街にサプライズ登場！！8年ぶりティッシュ配りで9周年コンサートをPR

株式会社STU左から：久留島優果・信濃宙花・兵頭葵・福田朱里・高雄さやか・池田裕楽 ＊写真ご使用には(C)STUをお願いします

3月4日（水）に13thシングル『好きすぎて泣く』をリリースし、4月には9周年コンサートを控えている瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ STU48。

本日3月13日（土）、池田裕楽・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・兵頭葵・福田朱里の6名が、STU48広島劇場（広島CLUB QUATTRO）付近の繁華街にサプライズで登場し、4月に開催する9周年コンサートのPRを兼ねてティッシュ配りを行った。

ティッシュ配りは、2018年1月に発売した1stシングル『暗闇』の発売時以来、実に8年ぶり。

福田朱里信濃宙花

1期生の兵頭は、当時を振り返りながら「デビュー当時、メンバーみんなでティッシュを配りながらSTU48を知ってもらおうと頑張っていたことを思い出しました。こうして9周年を迎えるタイミングでまたできて、とても感慨深いです」とコメント。福田も「久しぶりに街で直接“STU48です！”と声をかけながらお渡しできて、初心に戻ったような気持ちになりました。少しでも多くの方に9周年コンサートを知っていただけたら嬉しいです」と続けた。

池田裕楽高雄さやか

2期生の池田は「街中で『池ちゃんだー！』と声をかけていただけてすごく嬉しかったです。直接お会いして9周年コンサートをお知らせできる機会はなかなかないので、今日受け取ってくださった方が少しでも興味を持って会場に来てくださったら嬉しいです」と語った。6名は道ゆく人一人ひとりに「STU48です！」と声をかけながらティッシュを手渡し、笑顔でコンサートをアピール。

濱田美惟・高村栞里横井結菜

先輩たちの行動に4期研究生も手伝いに加わり、高村栞里は「以前ティッシュ配りを実施したことのある先輩方に渡すときのコツを聞き、全力で取り組みました。街を歩く方一人一人に自分から声をかけること、直接伝えられる事に意味があると学びました」と語った。

9周年コンサートは4月3日（金）～4月5日（日）の3日間開催予定。

3日（金）にはSTU48「花は誰のもの？」公演 with THE STU BAND、 4日（土）は1部：中村舞ソロコンサート「My Story」、 2部：STU48 Fresh Concert ～Connect～ Produced by Mai Nakamura、 5日（日）は1部：STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW ～Path～、 2部：STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW～Horizon～と、計5公演が予定している。さらに、5月には東京での開催も予定している。

◆STU48 9周年コンサート 2026年4月3日(金)～4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催！！

●実施概要

■STU48 9周年コンサート

■会場：広島県・上野学園ホール（広島市中区白島北町19-1 https://www.rcchall.jp/hall/）

2026年4月3日（金）

■STU48「花は誰のもの？」公演with THE STU BAND

■開場17：30/開演18：30

■出演メンバー：池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・迫姫華・

信濃宙花・高雄さやか・中村舞・濱田響・福田朱里・諸葛望愛・吉田彩良

2026年4月4日（土）

■STU48中村舞ソロコンサート「My Story」

■開場11：00/開演12：00

■出演メンバー：中村舞

■STU48 Fresh Concert～Connect～ Produced by Mai Nakamura

■開場17：00/開演18：00

■出演メンバー：

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈・

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

2026年4月5日（日）

■STU48 9th Anniversary Concert THE 48 SHOW ～Path～ ■開場11：00/開演12：00

■STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Horizon～ ■開場17：00/開演18：00

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※2期性・清水紗良は欠席となります。

2026年5月30日（土）

■STU48 9th Anniversary Concert ■開場17：00/開演18：00

会場：東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

■出演メンバー：

石田千穂・甲斐心愛・谷口茉妃菜・兵頭葵・福田朱里（1期性・5名）

信濃宙花・中村舞（ドラフト3期生・2名）

池田裕楽・内海里音・尾崎世里花・川又優菜・工藤理子・迫姫華・高雄さやか・原田清花・宗雪里香・吉田彩良・渡辺菜月

（2期生・11名）

岡田あずみ・岡村梨央・久留島優果・諸葛望愛（2.5期生・4名）

新井梨杏・石原侑奈・奥田唯菜・北澤苺・曽川咲葵・濱田響・森末妃奈（3期生・7名）

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中菜奈子

道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜（4期研究性・18名）

※出演メンバーは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆STU48 9周年コンサート 特設ページ https://sp.stu48.com/feature/9e6f03177780f1519e715d1b4796ca32

◆石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真

初回Type A(メインジャケ写) ご使用には(C)STU/KING RECORDSをお願いします。通常Type A初回Type B通常Type B劇場盤

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

4期研究生久留島優果島田紗香