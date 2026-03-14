SNSマーケティングの株式会社EMOLVA 代表・榊󠄀原清一が「池袋ハロウィンコスプレフェス」へ3年連続の参加が決定！SNS視点でのカルチャー解説が反響を呼び、2026年開催回への出演へ

株式会社EMOLVA

SNSマーケティング支援を展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、昨年度に引き続き、本年も国内最大級のカンファレンスへの出演が決定いたしました。これにより、同イベントへの出演は3年連続となります。

■2025年度の開催企画について

池袋ハロウィンコスプレフェス（通称：池ハロ）は、国内外のコスプレイヤーが集結する日本最大級のコスプレイベントとして知られ、毎年10万人規模が来場する都内屈指のハロウィンフェスです。





2025年は10月24日（金）～26日（日）の3日間にわたり、池袋東口エリア一帯を舞台に開催されました。

榊原は、イベントの世界観や参加者のクリエイティビティ、SNSを通じて拡散されるカルチャーの魅力について解説。リアルとオンラインが融合する大型イベントにおける“発信力”と“体験価値”の重要性を、独自の視点で語りました。

この2025年度のセッションは、参加者アンケートでも非常に高い満足度を記録し、業界関係者からも「実践的で即効性がある」と大きな注目を集めました。

■イベント概要

【イベント名称】

池袋ハロウィンコスプレフェス2025



【開催日程】

池ハロナイト：10月24日（金）16:30～22:30（対象：18歳以上）

池袋ハロウィンコスプレフェス本祭：10月25日（土）・26日（日）10:00～18:00

【会場】

池袋・サンシャインシティおよび池袋東口エリア全域

【主催】

池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会

国内トップクラスの“街×コスプレ”イベントとして認知されており、ステージ企画・パレード・撮影会・企業ブースなど、多様なコンテンツを展開。

早朝から行列ができるほどの盛況で、池袋の街全体がコスプレカルチャーで彩られました。

東京ベイネットワークが実施した特別生中継番組にて、EMOLVA代表 榊原清一がコメンテーターとして出演。コスプレファンと視聴者をつなぐ架け橋として、イベントの魅力をリアルタイムで発信しました。

■ 2026年開催企画への参加が決定

今回の出演を通じた多角的な発信が評価され、2026年に開催される次回の「池袋ハロウィンコスプレフェス」関連企画においても、榊󠄀原清一の参加が早くも決定いたしました。 次年度も、コスプレカルチャーとSNSマーケティングを掛け合わせ、イベントの魅力をより広く、深く届ける役割を担ってまいります。

■ 株会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。