【韓国語ならK Village】CLC出身チャン・イェウンが再出演！好評につきオンライン韓国語レッスンを開催

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）は、韓国の人気ガールズグループ「CLC」出身のK-POPアーティストチャン・イェウン氏を迎え、オンラインイベント「K-POPアイドルチャン・イェウンが教える！心に届く韓国語レッスン」を開催します。

本イベントは、K Villageが運営する韓国情報アプリ「K Village MODULY(https://moduly.kvillage.jp/)」のユーザーおよびK Village 韓国語(https://kvillage.jp/)の生徒様を対象とした特別レッスンです。

前回開催時には「推しと韓国語を学べる特別な体験」として大きな反響を呼び、多くの韓国語学習者から好評をいただきました。その反響を受け、チャン・イェウン氏の再出演が決定しました。

▶前回のイベントの様子はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000072998.html)

イベントについて

チャン・イェウン氏と一緒に、韓国語を書きながら自分の気持ちを表現する参加型レッスンを実施。

K-POPアイドルならではの感性で、韓国語の魅力を楽しく学べる特別な時間をお届けします。

開催概要

特別枠では、レッスン終了後に イェウン氏と1対1で2分間話せる特別トークタイムをご用意しています。

イベントの注目ポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72998/table/190_1_e7bcf2990ad6e018ec084cc7603619d7.jpg?v=202603151051 ]詳細・お申込みはこちら :https://kasioda.com/korean/yeeun-korean-lesson/締切：2026年3月27日（金）18:00

1. 韓国語を書きながら学ぶ参加型レッスン

イベントでは、スケッチブックを使いながら韓国語を書き出し、自分の気持ちを表現する参加型レッスンを実施。「癒やし」「目標」「光」などをテーマに、日常の気持ちを韓国語で表現しながら、イェウン氏がアーティストとしての経験や想いを交えてコメントします。

2. 感情を伝える韓国語表現を学べる「感情翻訳レッスン」

韓国語の基本フレーズを、より自然で感情豊かな表現へとアップグレードする「感情翻訳レッスン」も実施。K-POPアイドルならではの感性を通して、韓国語の表現力を楽しく学ぶことができます。

チャン・イェウン（JANG YEEUN）氏プロフィール

韓国のガールズグループ「CLC」のメンバーとして2015年にデビュー。

2023年にはシングルアルバム 『The Beginning』 でソロデビューを果たし、新たな音楽の才能を開花させました。

同年、Mnetのサバイバル番組 「QUEENDOM PUZZLE」 に出演し、プロジェクトグループEL7Z UPのメンバーとしても活動をスタート。

音楽活動に加え、YouTubeなどSNSでも積極的に発信を続け、その多彩な才能とカリスマ性で世界中のファンを魅了しています。

K Village 韓国語について

K Village 韓国語は、日本全国に29校舎を展開し、在籍生徒数16,000名を超える日本最大級の韓国語教室です（※1）。通学・オンライン・AI学習（毎日ハングル・K Village先生）など、多様なスタイルで学べる環境を整え、幅広い世代の韓国語学習者をサポートしています。

※1 : 2025年12月期_指定領域における市場調査（調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

本件に関するお問い合わせ

株式会社K Village

取締役 韓国部門 管掌役員 山本 隆

https://kvillage.co.jp/contact/

K Village 韓国語

東日本

・K Village 韓国語 新大久保本校 https://kvillage.jp/school/shinokubo/

・K Village 韓国語 新大久保駅前校 https://kvillage.jp/school/shinokubo-ekimae/

・K Village 韓国語 新宿西口校 https://kvillage.jp/school/shinjuku-nishi/

・K Village 韓国語 渋谷駅前校 https://kvillage.jp/school/shibuya/

・K Village 韓国語 池袋東口校 https://kvillage.jp/school/ikebukuro-higashi/

・K Village 韓国語 上野校 https://kvillage.jp/school/ueno/

・K Village 韓国語 秋葉原校 https://kvillage.jp/school/akihabara/

・K Village 韓国語 立川校 https://kvillage.jp/school/tachikawa/

・K Village 韓国語 八王子校 https://kvillage.jp/school/hachiouji/

・K Village 韓国語 横浜駅前校 https://kvillage.jp/school/yokohama_ekimae/

・K Village 韓国語 横浜校 https://kvillage.jp/school/yokohama/

・K Village 韓国語 川崎駅前校 https://kvillage.jp/school/kawasaki/

・K Village 韓国語 船橋校 https://kvillage.jp/school/funabashi/

・K Village 韓国語 千葉駅前校 https://kvillage.jp/school/chiba-ekimae/

・K Village 韓国語 大宮校 https://kvillage.jp/school/omiya/

西日本

・K Village 韓国語 名古屋校 https://kvillage.jp/school/nagoya/

・K Village 韓国語 名古屋駅前校 https://kvillage.jp/school/nagoya_ekimae/

・K Village 韓国語 岐阜校 https://kvillage.jp/school/gifu/

・K Village 韓国語 金山校 https://kvillage.jp/school/kanayama/

・K Village 韓国語 静岡校 https://kvillage.jp/school/shizuoka/

・K Village 韓国語 大阪校 https://kvillage.jp/school/osaka/

・K Village 韓国語 なんば校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi/

・K Village 韓国語 京橋駅前校 https://kvillage.jp/school/kyobashi/

・K Village 韓国語 心斎橋校 https://kvillage.jp/school/shinsaibashi-honmachi/

・K Village 韓国語 京都校 https://kvillage.jp/school/kyoto/

・K Village 韓国語 神戸三宮校 https://kvillage.jp/school/kobe/

・K Village 韓国語 福岡校 https://kvillage.jp/school/fukuoka/

・K Village 韓国語 博多駅前校 https://kvillage.jp/school/hakata/

・K Village 韓国語 北九州小倉校 https://kvillage.jp/school/kokura/

【株式会社 K Village 会社概要】

本社 ：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立 ：2010年

URL ：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介