小学校では学ばない「紫外線」を図書館で学ぶ　夏休み自由研究にもつながる講座、和光・朝霞の図書館と連携し2026年度も実施へ

■ 図書館と連携した「紫外線を知る」学びの取り組み

株式会社ピーカブー

株式会社ピーカブー（UVケアブランド「エポカル」）は、地域の図書館と連携し、子どもや保護者に向けた「紫外線を知る」学びの機会づくりを進めています。紫外線は健康に大きく関わる自然環境のひとつですが、小学校の授業では詳しく学ぶ機会が多くありません。そのため、図書館という「自分で調べ、学びを深める場所」で紫外線について知る機会をつくることが大切だと考えています。

■ 2025年：和光市・朝霞市の図書館で講座と展示を実施

2025年には、埼玉県の和光市図書館にて夏休み期間中の「紫外線対策講座」を開催したほか、朝霞市立図書館では紫外線に関する展示と講座を実施しました。夏休みは子どもたちが自由研究などを通してテーマを深く調べる機会でもあり、紫外線は観察や実験などにも取り組みやすい身近なテーマとして、多くの関心を集めました。

■ 2026年度も図書館と連携した企画を準備中

朝霞図書館での展示の様子

現在、2026年度も和光市・朝霞市などの図書館と連携し、「紫外線を知る」企画の準備を進めています。講座や展示などの詳細については、2026年4月に発表予定です。今後も図書館と連携しながら、子どもたちが身近な環境や健康について学ぶ機会づくりを広げていきます。

会社概要

社名：株式会社ピーカブー 代表取締役：松成紀公子

設立：2002年4月

事業内容：紫外線対策用衣料品の開発・製造・販売

URL：https://www.epochal.jp

お問い合わせ先 担当部署：セカンドオフィス 広報担当 井関・佐藤

所在地：〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-12-4-103 株式会社ピーカブー セカンドオフィス

新規事業＆企画推進室

TEL：048-458-3015

Email：pr-manager@epochal.co.jp