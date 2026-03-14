“最高潮”の5人を詰め込んだ！RAB ESPICE初のデジタル写真集「最高潮デスティニー」発売決定！表紙ビジュアルを解禁！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアル アキバ ボーイズ）」のグループ内ユニット「RAB ESPICE」は、【デジタル限定】RAB ESPICE写真集「最高潮デスティニー」を2026年3月18日（水）0時より配信開始いたします。

RAB ESPICEは、ネス、とぅーし、ゾマやかじゃない!、凪、KOSUKEの5名で活動中。アニソンダンスカルチャーを軸にしながら、メンバーそれぞれの個性・技術・創作性を活かしたソロ活動と、ユニットとしての総合的なパフォーマンスを両立させ、表現の幅を広げ続けています。

本作「最高潮デスティニー」は、5人体制となったRAB ESPICEが放つ初のデジタル写真集。 5人で踊るダンスムービーを含む“計 7 本の豪華ムービー”が付属し、普段のステージとは異なるクールさやセクシーさ、そして等身大の“男のコ”らしい無邪気なショットまで、多面的な魅力を余すことなく収録しています。思わず笑みがこぼれるような、RAB ESPICEと過ごす“最高潮”の時間をお楽しみいただけます。

さらに、グラジャパ！版では通常版のムービー7 本に加え、メイキングムービー1本と限定カットを収録した特別仕様で配信。ここでしか見られない撮影裏の表情や空気感を味わえる、ファン必携の内容となっています。

4月19日(日)には、全国どこからでも参加できる「発売記念オンラインサイン会」の開催が決定しています。※参加には専用サイトでの購入が必要となります。詳細は後日発表いたします。

最新情報は、RAB ESPICE 公式X (https://x.com/RAB_ESPICE) にて随時発信してまいります。待望のデジタル写真集発売、そしてオンラインサイン会の続報をぜひチェックしてください！

RAB ESPICEは、凪・KOSUKEを迎えた新体制初となる東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」の開催を控えており、現在チケットは好評発売中です。「VIVID VISION」は、ユニットとして新たなステージへ踏み出す“序章”とも言えるタイミング。ソロとユニットが相互に作用しながら進化を続けるRAB ESPICEの現在地と未来を、ぜひライブでも体感いただければと思います。

【RAB ESPICE 公式リンク】

YouTube：https://www.youtube.com/@RAB_ESPICE

X（旧Twitter）：https://x.com/RAB_ESPICE

Instagram：https://www.instagram.com/rab_espice/



＜基本情報＞

■タイトル：【デジタル限定】RAB ESPICE写真集「最高潮デスティニー」

■発売日：2026年3月18日（水）0時より配信スタート

■発売元：集英社

■撮影：安藤マミコ

■価格：1,980円（税込）

※グラジャパ！版は限定カット＆メイキング動画付き

【事前予約ページ】 https://x.gd/oHJg9

＜RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026「VIVID VISION」＞

東名阪ツアー／チケット販売中

詳細：https://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679

・2026 年 3 月 19 日（木）＠Zepp Nagoya

・2026 年 3 月 21 日（土）＠NHK 大阪ホール

・2026 年 4 月 5 日（日）＠Kanadevia Hall（東京）



REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。さらに「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、後輩の育成にも尽力している世界唯一のダンスアーティスト。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、Googleオフィシャルイベント「YouTube FanFest World Wide」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。さらに世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」にも連続出演、SnowMan佐久間大介の楽曲＆MV参加をはじめ、ダンスアーティスト史上初となる「THE FIRST TAKE」にも出演をするなど、アーティスト/YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2025年９月には４度目のメジャーデビューという謎の経歴をひっさげ、オリジナル・カバー曲含め全１４曲収録のフルアルバム「ぼくらのマスターピース」をSACRA MUSICよりリリースを予定。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/@realakibaboyz

公式X (旧Twitter)：https://x.com/RAB_CREW

Instagram：https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)