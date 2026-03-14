JOYSOUND LIVER PROMOTION 所属ライバーのメジャーデビュー第三弾！Yu氏・ともにゃ～が、ボカロカバー曲を2曲同時配信リリース！

株式会社エクシング

カラオケJOYSOUNDを展開する株式会社エクシング（本社：名古屋市瑞穂区、代表取締役社長：水谷 靖）が展開するライバー事務所「JOYSOUND LIVER PROMOTION」所属ライバー、Yu氏 ・ ともにゃ～のメジャーデビューが決定しました。3月25日（水）、ボカロのカバー曲「ELECT covered by Yu氏」 、「夢と葉桜 covered by ともにゃ～」の2曲を Imgramox Musicより同時配信リリースします。

「ELECT covered by Yu氏」「夢と葉桜 covered by ともにゃ～」

Imgramox Musicでは、これまでJOYSOUND LIVER PROMOTION所属ライバーによるカバー曲が4曲リリースされており、なかには再生数10万回を超える楽曲も生まれるなど、既存のリスナー層の枠を超えた広がりを見せています。配信日にはImgramox MusicのYouTubeチャンネルでミュージックビデオが公開されるほか、今後JOYSOUNDでは、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」が全国に配信される予定です。

▽「Imgramox Music」公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/

同レーベル初の男性アーティストであるYu氏、そして持ち前の伸びやかな歌声でファンを魅了するともにゃ～。それぞれの魅力が存分に発揮された楽曲となっておりますので、ぜひご注目ください。

＜Yu氏 コメント＞

今回JOYSOUNDプロモーション男性初のメジャーデビューという事でこうして発表できる事をとても嬉しく思います。これも普段応援して頂いてる皆様のおかげです。楽曲は今回nikiさんのELECTを自分なりにカッコよくカバーさせていただきました。ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立ちました。これからも是非一緒に音楽を楽しんでいきましょう！！ここからが僕の本当の挑戦です！！

＜ともにゃ～ コメント＞

今回、和風ボカロの名曲として長く愛され続けている「夢と葉桜」をカバーさせていただきました。和の美しい情景とどこか懐かしい空気感が重なるこの楽曲は、聴くたびに季節の風景や思い出をそっと呼び起こしてくれるような魅力があります。歌いながら、静かな川の流れや桜の花びらが舞う景色が自然と浮かび、その儚く優しい世界観を大切に表現しました。普段は配信を中心に歌っていますが、この楽曲の持つ繊細な世界観を、より多くの方に届けられたらと思っています。昔からこの曲が好きだった方にも、今回初めて出会う方にも、桜の景色を思い浮かべながらこの楽曲の世界を感じていただけたら幸いです。

当社は、音楽へのリスペクトと、未知の領域へのチャレンジ精神で更なる飛躍を目指し、様々な人々を笑顔にし、心豊かにするエンタテインメントの創造に挑戦し続けてまいります。今後の展開にご期待ください。

【リリース情報】

2026年3月25日配信 「ELECT covered by Yu氏」

Pre-add/Pre-save URL：https://imgramox.lnk.to/ELECT_paps

Music Video：https://youtu.be/8M77WtEwi2c

2026年3月25日配信 「夢と葉桜 covered by ともにゃ～」

Pre-add/Pre-save URL：https://imgramox.lnk.to/yume-to-hazakura_paps

Music Video：https://youtu.be/5C11qj2NRjk

JOYSOUND LIVER PROMPTION：https://js-liverpro.com/

Yu：https://x.com/yuuushinano

ともにゃ～：https://note.com/tomonyaa

Imgramox Music

公式サイト：https://www.teichiku.co.jp/imgramox-music/cover/

X：https://twitter.com/Imgramox_Music

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC4W5T0VfUvG4H-0uPj_xKpg

ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/134081326

株式会社テイチクエンタテインメント：https://www.teichiku.co.jp/

株式会社エクシング：https://xing.co.jp/

株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント：https://xme.co.jp/

※「ボカロ」「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。

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※X（旧Twitter）」は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。

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