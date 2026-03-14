【バイテック生成AIオンラインスクール】 受講生コミュニティ「b-Crew」にて生成AIのアウトプットを発信・評価する「生成AIコンテスト」を継続開催

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、受講生コミュニティ「b-Crew（ビークルー）」において、生成AIを活用したアウトプット作品を発信・評価する「b-Crew 生成AIコンテスト」 を継続的に開催しています。

本コンテストは、学習の延長としてアウトプットを形にし、

作品として評価・共有される場を提供することを目的とした取り組みです。

■ b-Crew 生成AIコンテストとは

b-Crew 生成AIコンテストは、

バイテック生成AIオンラインスクールの受講生コミュニティ「b-Crew」内で開催される、

生成AIを活用したアウトプット作品の発表・評価企画です。

文章・画像・資料・企画・プロンプトなど、

生成AIを活用して制作した成果物を「作品」として提出し、

ノミネートおよび結果発表を通じて評価を行います。

※本コンテストでは、個別の講評やフィードバックは行いません。

※作品としての完成度や企画性をもとに評価します。

■ 開催の目的

本コンテストは、以下の目的のもと企画されています。

・学習の延長としてアウトプットする機会をつくる

・実績として残せる作品を生み出す

・b-Crew内で成果を発信・共有する

完成度の高さだけでなく、

「今のスキルで挑戦し、形にすること」そのものを重視しています。

■ 開催形式とスケジュール

b-Crew 生成AIコンテストは、以下の形式で継続開催を予定しています。

1. 年に数回開催：大型コンテスト（b1グランプリ）

・年2～3回開催予定

・b-Crew Standardプラン会員限定

・規模・特典を拡大した特別回

2. 毎月開催：定期コンテスト（b2グランプリ）

・月1回開催

・b-Crew参加者であれば応募可能

・気軽にアウトプットを提出できる形式

※各回の部門・お題・締切などの詳細は、b-Crew内で別途案内します。

■ 参加条件

本コンテストへの参加条件は以下の通りです。

・Discordの受講生コミュニティ「b-Crew」に参加していること

・応募は1人1作品まで

・プラン種別（Lite／Pro／Standard）やサポート期間に関わらず参加可能

■ 応募方法

b-Crew 生成AIコンテストは、以下の手順で応募できます。

■ 賞・特典について

- 各回のお題・テーマに沿って作品を制作・使用する生成AIツールに制限はありません・応募できる作品は1人1作品までです- SNS（X）に作品を投稿・必須ハッシュタグ #b_Crew #バイテック生成AI #テクじい・作品画像（1点）・作品の簡単な説明や想い（2～5行程度）- Discordへの投稿・b-Crew Discord内「コンテスト作品チャンネル」に作品を投稿・Discord投稿がない場合、審査対象外となります- 応募フォームの提出・指定フォームにて必要事項と作品データを提出・上記すべて完了した時点で応募完了となります

コンテストの規模や開催回に応じて、入賞者への賞品や参加特典を用意しています。

- 上位入賞者への豪華特典、特別賞など

※特典の内容は開催回ごとに異なります。詳細は開催時にコミュニティ内にて告知いたします。

■ 応募規約について

本コンテストへの応募にあたっては、所定の応募規約が適用されます。

・応募はb-Crew参加者のみが対象です

・応募作品は応募者本人が制作したオリジナル作品に限ります

・第三者の権利を侵害する作品は応募できません

・審査基準や選考理由の開示、個別フィードバックは行いません

・規約違反が判明した場合、受賞・ノミネートを取り消す場合があります

詳細は、公式の応募規約をご確認ください。

応募をもって、応募規約に同意したものとみなします。

■ 学習を「発信」と「実績」につなげる取り組み

b-Crew 生成AIコンテストは、

学習成果をアウトプットとして発信し、

実績として残すことを後押しする取り組みです。

バイテック生成AIオンラインスクールでは、

今後も受講生が学びを実践し、

評価される場を継続的に提供していきます。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ご予約はこちら :https://generative-ai.bytech.jp/counseling/

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

【企業情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/37_1_8efa94a99b788f7d97eb2ef92f7f9d2f.jpg?v=202603151051 ]