『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』事前登録者数3万件突破！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123にて配信予定の最新作『異世界のんびり農家 ドリーミーライフ』の事前登録者数が3万件を突破したことをお知らせいたします。これを記念して、「ヒラク」「ティア」のゲームビジュアルを初公開いたします。

■「ヒラク」「ティア」ゲームビジュアル初公開！

事前登録3万件を記念して、ゲーム内に登場する「ヒラク」「ティア」のビジュアルを初公開！

ヒラク

ティア

本作は、異世界をのんびり開拓していくシミュレーションゲームです。「大樹の村」の一員となり、仲間たちとともに異世界農業ライフをお楽しみいただけます。

今後もゲームの詳細情報を順次公開してまいりますので、ぜひご期待ください。

＜事前登録方法＞

事前登録は、以下の方法で受け付けております。

1. 公式LINEを友だち追加して登録：https://lin.ee/R2TiJOl

2. 公式Xをフォローして登録：https://x.com/nonbiri_game_ja

3. ゲーム公式ページより登録：https://s.g123.jp/srfrm4r7

■公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーン実施中！

Amazonギフト券300円分が当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施中です。

詳細は公式X（https://x.com/nonbiri_game_ja）をご確認ください。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：異世界のんびり農家(https://g123.jp/game/nouka?lang=ja) ドリーミーライフ

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

対応言語：日本語、英語、中国語（繁体字）、韓国語

■『異世界のんびり農家』とは？

孤独な闘病生活の末に命を落とした街尾火楽（ヒラク）。神様から第二の人生を授かり、念願だった農業生活を始めようと意気込むが……身体ひとつで送り出された先は、魔物がひしめく深い森のど真ん中だった。頼れるのは、前世で培った知識と、神様から与えられた「万能農具」の力のみ。それでも試行錯誤を重ねながら土地を切り拓いていくヒラクのもとには、吸血鬼やエルフ、天使、さらにはドラゴンまでが集い、やがてその住処は村へと発展していく。のんびりと、ほどよく賑やかに、楽しくドタバタとした笑顔あふれる異世界農業ライフ。「大樹の村」へ、ようこそ！

シリーズ累計600万部を突破した本作は、アニメ第2期の制作も決定しております。最新情報は、以下よりご覧ください。

公式X：https://x.com/nonbiri_nouka

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォーム企業です。

社名 ：CTW株式会社

所在地 ：〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ：佐々木 龍一

設立 ：2013年8月

資本金 ：1億円

事業内容：プラットフォーム事業

URL ：https://ctw.inc/

(C)内藤 騎之介／「異世界のんびり農家」製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。