【551蓬莱コラボ試合】限定グッズ＆イベント情報

ヒューマンプランニング株式会社

大阪エヴェッサでは、4月11日(土)・12日(日)のファイティングイーグルス名古屋戦で実施する「551蓬莱」さまとのスペシャルコラボレーション試合にて、コラボグッズの販売が決定いたしました。551ナンバーのレプリカシャツやまいどくん×豚まんのグッズなど、ここだけの限定商品が盛りだくさんです。

さらに、名物の「豚まん」をテーマにした参加型イベントや、コラボデー限定の「豚まんディフェンス」など、大阪らしさ全開の特別企画も開催が決定しております。 ほかにもコラボユニフォームの着用など、この2日間しか味わえない“夢の共演”が実現します。ぜひ会場へ足を運び、特別なひとときを一緒にお楽しみください。

【ご注意】

「551蓬莱」さまは商品の品質およびクオリティ担保のため、出張販売などは実施しておりません。そのため、ホームゲーム会場での商品の販売はございませんので、あらかじめご了承ください。

ぜひお近くの店舗にお立ち寄りいただき、「551蓬莱」の味をお楽しみください。

店舗のご案内はこちら(https://www.551horai.co.jp/shop/search/?type=param)

「551蓬莱」 コラボ対象試合

2026年4月11日(土)・12日(日) 14:05TIP OFF

vs ファイティングイーグルス名古屋

＠おおきにアリーナ舞洲

◎551蓬莱コラボレーショングッズ◎豚まんイベント・声援の熱で豚まんを温めろ！HOTヴェッサーTIME！

昨年12月に実施し、会場を熱狂の渦に巻き込んだ名物イベント「豚まんあたため企画」の再開催が決定いたしました。本企画は、コート上に登場する「冷たいチルド状態の豚まん」を、ご来場いただいたヴェッサー（ファン・ブースター）の皆様による「大阪エヴェッサコール」の熱気によって、熱々の「完成品」へと導くユニークな参加型イベントです。

会場が一体となる熱い声援で豚まんを温めきり、見事なコールリードを披露いただいた方や、ひときわ大きな声で会場のボルテージを上げていただいた方には、感謝の印として「551蓬莱の豚まん」を贈呈いたします。

大阪らしいユーモアと情熱が融合した、この日限りのエンターテインメント体験にぜひご注目ください。

【時間】

ハーフタイム

【参加特典】

・コールリーダー賞

大声で「大阪エヴェッサコール」をリードしていただいた方に、551蓬莱の豚まんをプレゼント

・大声賞

客席で、特に大きな声で会場を盛り上げていただいた方をBTが選出し、551蓬莱の豚まんをプレゼント※コールリーダーの方以外から選出

・選手サイン入り豚まんクッション投げ込みタイム！

大阪エヴェッサのロスター入場直後に、選手が「直筆サイン入り 豚まんクッション」を客席に投げ込みます。選手に猛アピールして、ぜひ「サイン入り豚まんクッション」があるときをお楽しみください。

【時間】

大阪エヴェッサ選手ロスター入場直後（13:20頃）

・豚まんクッションがあるとき～！バズーカタイム！

前半タイムアウト時に、豚まんクッションをプレゼントするバズーカタイムを実施します。飛んでくるクッションをキャッチして、ぜひ「豚まんクッション」があるときをお楽しみください。

【時間】

前半タイムアウト

・みんなで守るで！豚まんディフェンスがあるとき～！

入場口で配布するゲームデープログラムには、豚まんのイラストが登場。相手フリースロー時に掲げて、全員で「豚まんディフェンス」！会場一体となってゴールを守る企画を実施いたします。

※「豚まんディフェンス」特別部隊も登場予定

◎その他コラボ情報

▼コラボユニフォーム「あるとき～！ないとき～。ユニフォーム」着用

https://www.evessa.com/news/260220_01/

▼551コラボチケット販売

https://www.evessa.com/news/260217_01/#section4

551蓬莱 会社概要

社 名：株式会社 蓬莱

所在地 ：〒556-0022 大阪市浪速区桜川4丁目2-5

事業内容：フードサービス（食品の製造販売及び、チャイニーズレストラン経営）

設 立：1945年（昭和20年）10月15日

公式WEBサイト：https://www.551horai.co.jp/

◎お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、dポイントクラブの「よくあるご質問・お問い合わせ(https://dpoint.docomo.ne.jp/guide/faq/index.html)」をご確認ください。

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ヒューリック心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com