地上波タブーのニューメディア『NoBorder』最新回公開 #38

株式会社NoBorder

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』を展開する 株式会社NoBorder（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児）は、「#38 日本史上最大級の被害想定─日本崩壊を招く"南海トラフ巨大地震"の脅威と死者30万人予測の真実」 を本日21:00に公開したことをお知らせいたします。

NoBorderではこれまで、政治、安全保障、経済、歴史認識など、日本社会が長年蓋をしてきたテーマを通じて「真実の輪郭」に迫ってきました。

そして今回私たちが切り込むのは、日本中が漠然とした恐怖に包まれている「南海トラフ巨大地震」と、それを巡る地震予測の闇です。

NoBorder #38では、政府が発表する「南海トラフ地震の30年以内の発生確率」という数値の裏側に、どのような学問的・政治的意図が潜んでいるのかを、権威ある地震学者たちと共に暴きます。

#38:「 日本史上最大級の被害想定─日本崩壊を招く"南海トラフ巨大地震"の脅威と死者30万人予測の真実」

https://youtu.be/0okcuZdS32o

最新回の見どころ

■なぜ今、「地震予測の闇」を問うのか



2025年1月、政府の地震調査委員会は南海トラフ地震の発生確率を「30年以内に80%程度」と発表しましたが、わずか8か月後には「20%から90%以上」という、極めて曖昧な数値に見直しました。なぜ政府は、国民を困惑させるような数値をあえて発表したのでしょうか。

本エピソードでは、なぜ南海トラフ地震の確率が突然見直されたのか、その経緯を整理しながら議論を進めました。主な論点は以下の通りです。

・政府発表の地震確率は信頼できるのか

・複数の算出モデルを併記した意味

・確率で地震リスクを伝えることの限界

・南海トラフだけを強調する予測地図の問題

・人工地震説は成立するのか

・生活者にとって本当に必要な防災情報とは何か

議論では、数字自体をどう評価するかだけでなく、数字をどう伝えるべきか、そして生活者はその数字にどう向き合うべきかが大きなテーマとなりました。

また、防災の専門家から「家庭の防災においては、地震が来る確率よりも、明日来る前提で備えることの方が重要」という見解も提示されました。

さらには、地震予測を科学としてどう扱うべきか、研究予算や政治的意図との関係、人工地震説やプロパガンダが社会に与える影響なども議論の対象となりました。

本エピソードは、南海トラフの真偽を断定するものではなく、巨大地震について不確実な情報とどう向き合い、どう備えていくかのを考える内容となっています。

■多彩な出演者とゲストMC

本エピソードには、地震学の権威、防災のスペシャリスト、そして社会の裏側を追うジャーナリスト達が集結しました。

番組ではおなじみの奥野卓志氏、タレントのフィフィ氏、京都大学防災研究所准教授の伊藤喜宏氏、ノンフィクションライターの窪田順生氏、地殻変動学者の名古屋大学教授鷺谷威氏、防災のスペシャリスト高荷智也氏 、そして日本地震予知学会会長の長尾年恭氏を迎えています。

ゲストMCには、事業再生のプロとして数々の企業支援を手掛ける実業家の小塚昌吾氏が登場。経営アドバイザーとしての冷静な視点から、政府がわざわざ曖昧な数値を発表して不安を煽る目的は何なのかという本質的な疑問を投げかけ、議論をナビゲートしました。



ゲストMC：

小塚祥吾氏(経営アドバイザー)



出演者:

伊藤喜宏氏(京都大学防災研究所准教授)

奥野卓志氏（ごぼうの党代表）

窪田順生氏(ノンフィクションライター)

鷺谷威氏(名古屋大学教授・地殻変動学者)

高荷智也氏(防災のスペシャリスト)

長尾年恭氏(日本地震予知学会会長)

フィフィ氏(タレント)

視聴者参加型企画（アンケート）

番組公開後、メインMCを務める溝口勇児の公式X及びNoBorder公式Xでは視聴者アンケートを実施しています。番組を通じて、視聴者自身が考え、表明する場を提供していますので、ぜひご参加ください。

溝口勇児公式X ： https://x.com/mizoguchi_yuji?s=20

NoBorder公式X ： https://x.com/NoBorder_info?s=20

NoBorder公式アプリのご案内

NoBorderでは公式アプリの運用を開始しています。公式アプリでは、以下のような番組の裏側や深掘りコンテンツをお楽しみいただけます。

● 出演者のオフショット

● 未公開カット・限定映像

● 動画公開後のアフタートーク

● 削除された過去回の特別公開

番組本編とあわせて、NoBorderの世界観をより立体的に体験できる場として展開してまいります。

■アプリへのアクセス方法

NoBorder公式アプリは、公式LINEからアクセス可能です。まずは NoBorder公式LINEを友だち追加いただき、LINE内の案内より公式アプリへお進みください。

▼ NoBorder公式LINE

https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1(https://lin.ee/rUR8U3T?openExternalBrowser=1)

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』とは

「NoBorder」は、連続起業家・溝口勇児が命をかけて“真実の輪郭”に迫る、地上波タブーのニューメディアです。既存メディアでは扱いづらいテーマに対し、多様な立場・専門性を持つ論客を迎え、結論ありきではない、多面的な議論を展開しています。



フェイク OR ファクト--

そのBORDERは、あなた自身がひいてください。

■配信情報

番組名 ：NoBorder

エピソード：#38

タイトル ：「日本史上最大級の被害想定─日本崩壊を招く"南海トラフ巨大地震"の脅威と死者30万人予測の真実」

公開日時 ：毎週土曜 21:00

配信媒体 ：YouTube

視聴方法 ：無料視聴

視聴URL ：https://youtu.be/0okcuZdS32o



■ホームページ/公式SNS

公式X ：https://x.com/NoBorder_info

公式Instagram ：https://www.instagram.com/noborder_jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@NoBorder_jp

公式TikTok ：https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1(https://tiktok.com/@noborder_jp?_t=ZS-8xr4GPnWz0Z&_r=1)

【株式会社NoBorder 概要】

会社名：株式会社NoBorder

代表取締役：溝口勇児

事業内容： ジャーナリズムメディアの企画・制作・配信

お問い合わせ先：info@no-border.jp