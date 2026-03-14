『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.7「英雄は過去に死せず」は3月24日（火）にリリース。「ホロウ・ザ・ヒーロー」大会が開幕！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドのHoYoverseは本日、都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』のVer.2.7「英雄は過去に死せず」を、2026年3月24日（火）にリリースすることを発表しました。本バージョンでは、TOPSが主催する「ホロウ・ザ・ヒーロー」大会を軸に物語が展開されます。プロキシの皆様はお馴染みの仲間や意外な新顔と共に参戦し、栄光を懸けた戦いを見届けることになります。また、Ver.2.7では新エージェント「南宮羽」と「シーシィア」が登場するほか、ルミナスクエアの火鍋料理屋「煮釜」にてテーマイベントが開催されます。さらに「疑似的激戦試練」の更新も予定されています。新エリー都での爽快な戦闘と楽しいひとときを、ぜひお楽しみください。

『ゼンレスゾーンゼロ』最新PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nKyQWbE_gNM ]

「ホロウ・ザ・ヒーロー」大会が開催

新エリー都で話題の「ホロウ・ザ・ヒーロー」大会、その熱気はすでに中心街を越え、郊外でも大ヒットとなっています。参加者たちは、レアな「フリンツ合金音動機」や勝利に伴う無上の栄誉といった豪華な報酬を勝ち取るべく、一堂に会します。今回の大会は空前の規模となり、プロキシの皆様の親しい友人である「邪兎屋」や「カリュドーンの子」が興味をもつだけでなく、治安局の高級秩序監察官まで参戦しています。さらに噂では、元カリュドーンの掃除屋も戦場に足を踏み入れたと言われています。暗影の中に現れた人物の中には、指名手配中の「ブラックウルフ」ロームルの姿もありました。戦闘中、ロームルは「侵蝕障壁」を展開し、自身の会心ダメージ耐性と中断耐性をアップさせると同時に、相手のHPを継続的に減らします。ただし、持続的な状態異常ダメージを与えられるチームなら、より効率的に「侵蝕障壁」を破壊できるため、挑戦者たちにとってはさらなる戦術的攻略が必要となるでしょう。

新たなエージェントたち

「都市秩序部」所属のシーシィアは、独特な戦闘スタイルで参戦しています。S級電気属性の強攻エージェントとして、シーシィアは戦闘開始時に3Ptの「毒素」を獲得します。毒素は電気属性ダメージを与えるとともに、一定時間自身の会心率をアップさせる効果を持っています。毒素は時間経過とともに自動で消費されますが、強化特殊スキルを発動すれば数Pt回復できます。また、通常攻撃「ヘビのキッス」を繰り出せば、残りの毒素を消費して敵に大ダメージを与えることも可能です。

S級エーテル属性の撃破エージェントとして、南宮羽はブレイク状態の敵に対するチーム全体の状態異常蓄積効率を向上させることができます。戦闘中、南宮羽は時間経過とともに「ビート」を自動回復するほか、任意のメンバーが敵を異常状態にした際にも、南宮羽は「ビート」を補充可能です。十分な「ビート」を溜めることで強力なチャージ攻撃を発動でき、敵に大量のブレイク値を与えると同時に、ブレイク状態の継続時間を延長できます。加えて自身の状態異常蓄積効率を高め、仲間のために最高の舞台を作り上げます。また、彼女の終結スキルは「エーテルベール・妄想協奏曲」を展開し、チーム全体の攻撃力をアップさせます。

南宮羽の新しいコスチュームも登場し、彼女ならではのステージの魅力と戦闘の実力を披露します。さらにVer.2.7では、変調を通じて「妄想エンジェル」陣営の全メンバーを揃えると、専用の特別看板が開放されます！

新キャラクターのほかに、S級氷属性・命破エージェントの「イドリー」とS級電気属性・強攻エージェントの「シード」も、Ver.2.7にて復刻予定です。

イベント情報

新エージェントのほかに、ルミナスクエアの賑やかな火鍋料理屋「煮釜」でもテーマイベントが開催されます。プロキシの皆様は店長の辛味の手助けをしながら、面白さ満点の火鍋イベントを体験できます。

また、対ホロウ行動部からの特別任務では、皆様の戦闘テクニックが試されます。2人1組の3つの小隊で、リレー戦闘を行っていただきます。さらに「疑似的激戦試練」もアップデートされ、新バージョンでは敵の編成や特殊な加点テクニックが追加されます。スコアを更新してランキング上位を競い合い、ポリクロームや名刺、限定称号などの豪華報酬を手に入れましょう！

『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.7「英雄は過去に死せず」は、3月24日（火）にPlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Pro、Xbox Series X|S、Xbox Cloud Gaming、PC、iOS、Androidにて配信開始予定です。詳細については、公式サイト（https://zenless.hoyoverse.com/）か、公式Xアカウント（@ZZZ_JP）よりご確認ください。

『ゼンレスゾーンゼロ』について

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

(C) COGNOSPHERE